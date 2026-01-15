Caen ‘Pantera’ y ‘Raspachin’ por venta de droga en Iquitos: Policía incauto más de 1.000 envoltorios de pasta básica de cocaína

Los detenidos se dedicaban a la venta de droga al menudeo en Iquitos. Foto: PNP

En Iquitos se llevó a cabo un operativo antidrogas, durante la mañana de este jueves, que terminó con la captura de Bryan Berly Zumba Huansi (34), alias "Pantera" y a Tercero Alarcón Lomas (44), conocido como "Raspachín".

El operativo se llevó a cabo en el pasaje Ucayali, distrito de Iquitos. Según información policial, los detenidos serían parte de la presunta banda criminal “Los Raspachines”, dedicada a la venta de droga al menudeo en este sector considerado de alta incidencia delictiva.

Los efectivos policiales decomisaron 1,920 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y 60 envoltorios de marihuana. También se incautaron tres celulares y 40 soles, presuntamente obtenidos por la venta ilícita de drogas.

En medio de la presencia de vecinos, los intervenidos, junto con la droga y los objetos incautados, fueron traslados a la unidad especializada Antidrogas. El Ministerio Público se encargará de desarrollar las diligencias correspondientes.

El jefe de la Región Policial Loreto, el general Enrique Mego informó que este operativo forma parte de una serie de intervenciones focalizadas principalmente en los puntos más críticos de Iquitos, donde en las últimas semanas se ha intensificado la presencia de agentes encubiertos para detectar y frenar la venta de droga que opera a plena luz del día.