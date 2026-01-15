HOYSuscripcion LR Focus

Caen ‘Pantera’ y ‘Raspachin’ por venta de droga en Iquitos: Policía incauto más de 1.000 envoltorios de pasta básica de cocaína

Según información policial, ambos serían presuntos integrantes de la banda “Los Raspachines”.

Los detenidos se dedicaban a la venta de droga al menudeo en Iquitos. Foto: PNP
Los detenidos se dedicaban a la venta de droga al menudeo en Iquitos. Foto: PNP

En Iquitos se llevó a cabo un operativo antidrogas, durante la mañana de este jueves, que terminó con la captura de Bryan Berly Zumba Huansi (34), alias "Pantera" y a Tercero Alarcón Lomas (44), conocido como "Raspachín".

El operativo se llevó a cabo en el pasaje Ucayali, distrito de Iquitos. Según información policial, los detenidos serían parte de la presunta banda criminal “Los Raspachines”, dedicada a la venta de droga al menudeo en este sector considerado de alta incidencia delictiva.

PUEDES VER: Delincuentes ingresan a pizzería y se llevan equipos valorizados en S/ 7.000 en centro de Iquitos

lr.pe

Los efectivos policiales decomisaron 1,920 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y 60 envoltorios de marihuana. También se incautaron tres celulares y 40 soles, presuntamente obtenidos por la venta ilícita de drogas.

En medio de la presencia de vecinos, los intervenidos, junto con la droga y los objetos incautados, fueron traslados a la unidad especializada Antidrogas. El Ministerio Público se encargará de desarrollar las diligencias correspondientes.

El jefe de la Región Policial Loreto, el general Enrique Mego informó que este operativo forma parte de una serie de intervenciones focalizadas principalmente en los puntos más críticos de Iquitos, donde en las últimas semanas se ha intensificado la presencia de agentes encubiertos para detectar y frenar la venta de droga que opera a plena luz del día.

