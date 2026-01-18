Loreto: Cae narco con 160 kilos de cocaína, seis fusiles, una pistola y municiones

Las autoridades de la Policía Nacional propinaron un nuevo golpe a las redes logísticas del narcotráfico en la región Loreto. Un operativo desplegado en el río Amazonas, permitió la localización de un cargamento de cocaína, dos embarcaciones fluviales y un depósito ilegal donde una banda criminal almacenaba armamento de alto poder destructivo.

La acción fue ejecutada por tropas de la Dirección Antidrogas, en un trabajo coordinado con la Capitanía de Puertos y la Sunat. El éxito de la maniobra se basó en labores previas de inteligencia que permitieron ubicar el punto exacto donde se ocultaba el arsenal, impidiendo que este llegara a manos de una red internacional.

Según la información policial, el material incautado tenía una ruta trazada: Empezaría en la localidad de Tanshiaco, distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas y, a través de una pista de aterrizaje clandestina, partiría con destino a Bolivia en una avioneta.

El objetivo de este movimiento era reforzar la capacidad de fuego de una mafia internacional.

Al llegar al sitio y asegurar el perímetro, los uniformados hallaron diversos elementos que evidencian la capacidad operativa del grupo. El material confiscado, cuyo orden se detalla a continuación, incluye: 160 kilos de clorhidrato de cocaína, seis fusiles de guerra de largo alcance, entre ellos uno de origen colombiano, una pistola y gran cantidad de municiones.

La intervención permitió la detención de un sujeto también con motores, teléfonos celulares y otros enseres. El detenido, identificado como Franklin Rojas Melitón (21) es interrogado por agentes de la Dirandro.

El pasado mes de diciembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que, al cierre del 2025, el Perú concretó la destrucción de más de 55.6 toneladas de droga decomisadas por la Policía), como resultado de las operaciones contra el narcotráfico.

“En todos los espacios donde el crimen intenta avanzar, hemos pasado de la defensiva a la ofensiva”, enfatizó durante el sexto y último proceso de incineración del año pasado, que comprendió la eliminación de más de 8,8 toneladas de sustancias ilícitas.

Durante su discurso, el titular del Interior subrayó que este significativo resultado refleja el compromiso firme del Estado peruano en la lucha permanente contra el tráfico ilícito de drogas, a través de un trabajo articulado y coordinado con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea. “Cada kilo destruido, cada cultivo ilegal erradicado y cada operación exitosa de decomiso representan un avance real en la lucha contra las drogas. Aquí no hay tregua. Estamos golpeando de manera contundente a las organizaciones criminales. No daremos un solo paso atrás”, afirmó el ministro Tiburcio.