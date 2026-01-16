Iquitos: caen dos menores y un joven con armas de fuego artesanales

Tres presuntos integrantes de la barra brava “Los Bravos de Pampachica” fueron detenidos con cuatro armas de fuego artesanales, cuando se movilizaban en una motocicleta, en inmediaciones de la avenida Guardia Civil con calle Telefónica, en el Asentamiento Humano Estación Pampachica, distrito de Iquitos. Esta zona considerada un punto crítico por los constantes enfrentamientos.

Los intervenidos fueron identificados como Luis Fernando Laiche Mozombite (20) y dos menores de 17 y 16 años, identificados con las iniciales M.A.M.C. y P.C.V. Según información policial, los tres estarían vinculados a recientes enfrentamientos registrados en la zona por grupos vinculados al pandillaje.

Les encontraron armas de fuego artesanales y una moto robada

La Policía informó que durante el registro personal y vehicular, los efectivos incautaron cuatro armas de fuego de fabricación artesanal, dos cartuchos calibre 19 y una motocicleta. Este vehículo presentaba requisitoria vigente por el delito de asalto y robo.

Los menores y Luis Laiche fueron trasladados a la comisaría, quienes afrontan cargos por el presunto delito contra la seguridad pública, debido a la fabricación, uso o porte de armas de fuego artesanales, además de pandillaje.

Todo lo incautado, fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes. Se tuvo conocimiento que minutos antes de la intervención de los tres jóvenes, ocurrió un enfrentamiento en la zona entre las barras brava, donde presuntamente habrían participado.