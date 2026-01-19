HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Cuentos chinos de José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Plazas para contratación docente 2026: conoce el número de vacantes en regiones y requisitos en la convocatoria del Minedu

El proceso será descentralizado a través de las UGEL, siguiendo un nuevo marco normativo que ordena los procedimientos de contratación y fija un cronograma oficial del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación inicia el proceso de contratación docente para el año escolar 2026, asegurando la cobertura de plazas en instituciones públicas.
El Ministerio de Educación inicia el proceso de contratación docente para el año escolar 2026, asegurando la cobertura de plazas en instituciones públicas. | Andina

El Ministerio de Educación dio inicio al proceso de contratación docente para el año escolar 2026, estableciendo un procedimiento orientado a garantizar la cobertura de plazas en instituciones públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. La convocatoria contempla la participación de docentes que buscan acceder o renovar un contrato bajo criterios definidos por la normativa vigente.

El proceso se desarrolla de manera descentralizada, a través de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), encargadas de administrar las etapas, recibir la documentación y ejecutar la adjudicación de plazas. La convocatoria se sustenta en un nuevo marco normativo que ordena los procedimientos administrativos y fija un cronograma oficial para todas las modalidades de contratación.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

lr.pe

Plazas para el proceso de contratación docente 2026

El Ministerio de Educación (Minedu), presentó la relación preliminar de plazas vacantes para el proceso de contratación docente.

PUEDES VER: Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

lr.pe

Cronograma, modalidades de contratación y criterios exigidos por el Ministerio de Educación

El proceso de contratación docente 2026 se organiza en etapas sucesivas, iniciando con la renovación de contratos para los docentes que laboraron durante el 2025. En esta fase, los postulantes deben acreditar una evaluación de desempeño favorable y cumplir con los requisitos administrativos establecidos por su UGEL, presentando la documentación dentro de los plazos fijados en el cronograma oficial.

Posteriormente, se desarrolla la modalidad de contratación por Cuadro de Méritos de la Prueba Nacional, dirigida a quienes figuran en el orden de mérito del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. La adjudicación de plazas se realiza respetando la ubicación obtenida, permitiendo elegir entre las vacantes publicadas a nivel regional.

La última modalidad corresponde a la evaluación de expedientes, orientada a docentes que cumplen con el perfil requerido para las plazas disponibles. En este caso, la selección se basa en la revisión de títulos, experiencia laboral y demás documentos exigidos, los cuales deben ser presentados ante la UGEL correspondiente dentro del periodo establecido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Este lunes 19 de enero inicia la Matrícula Digital 2026: revisa el link del Minedu para inscripción

Este lunes 19 de enero inicia la Matrícula Digital 2026: revisa el link del Minedu para inscripción

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Matrícula digital 2026: niños que cumplan 3 años en abril no podrán matricularse, según dispocisión del Ministerio de Educación

Matrícula digital 2026: niños que cumplan 3 años en abril no podrán matricularse, según dispocisión del Ministerio de Educación

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS
Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Sociedad

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Policía que evitó asalto a colectivo en Huachipa denuncia amenazas de muerte: "Sabemos dónde vives"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025