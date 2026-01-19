Plazas para contratación docente 2026: conoce el número de vacantes en regiones y requisitos en la convocatoria del Minedu

El Ministerio de Educación inicia el proceso de contratación docente para el año escolar 2026, asegurando la cobertura de plazas en instituciones públicas. | Andina

El Ministerio de Educación dio inicio al proceso de contratación docente para el año escolar 2026, estableciendo un procedimiento orientado a garantizar la cobertura de plazas en instituciones públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. La convocatoria contempla la participación de docentes que buscan acceder o renovar un contrato bajo criterios definidos por la normativa vigente.

El proceso se desarrolla de manera descentralizada, a través de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), encargadas de administrar las etapas, recibir la documentación y ejecutar la adjudicación de plazas. La convocatoria se sustenta en un nuevo marco normativo que ordena los procedimientos administrativos y fija un cronograma oficial para todas las modalidades de contratación.

Plazas para el proceso de contratación docente 2026

El Ministerio de Educación (Minedu), presentó la relación preliminar de plazas vacantes para el proceso de contratación docente.

Cronograma, modalidades de contratación y criterios exigidos por el Ministerio de Educación

El proceso de contratación docente 2026 se organiza en etapas sucesivas, iniciando con la renovación de contratos para los docentes que laboraron durante el 2025. En esta fase, los postulantes deben acreditar una evaluación de desempeño favorable y cumplir con los requisitos administrativos establecidos por su UGEL, presentando la documentación dentro de los plazos fijados en el cronograma oficial.

Posteriormente, se desarrolla la modalidad de contratación por Cuadro de Méritos de la Prueba Nacional, dirigida a quienes figuran en el orden de mérito del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. La adjudicación de plazas se realiza respetando la ubicación obtenida, permitiendo elegir entre las vacantes publicadas a nivel regional.

La última modalidad corresponde a la evaluación de expedientes, orientada a docentes que cumplen con el perfil requerido para las plazas disponibles. En este caso, la selección se basa en la revisión de títulos, experiencia laboral y demás documentos exigidos, los cuales deben ser presentados ante la UGEL correspondiente dentro del periodo establecido.

