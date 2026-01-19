HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El calor puede afectar la salud mental, advierte EsSalud: causa alteraciones del sueño

El doctor Elías Carrascal señala que altas temperaturas impactan en neurotransmisores como la serotonina, intensificando ansiedad y depresión, incluso en personas sin diagnóstico previo.

El calor podría causar cuadros de depresión y ansiedad, advierte doctor de EsSalud.
El calor podría causar cuadros de depresión y ansiedad, advierte doctor de EsSalud. | Difusión

Las altas temperaturas del verano no solo afectan al cuerpo, sino también al equilibrio emocional y mental. El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que el calor extremo puede generar irritabilidad, agotamiento, dificultades para concentrarse y una menor tolerancia al estrés, síntomas que suelen subestimarse, pero que pueden impactar en la salud mental.

El doctor Elías Carrascal, jefe del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, explicó que el calor influye directamente en el funcionamiento cerebral. “Generalmente el calor modifica el funcionamiento del cerebro. Neurotransmisores como la serotonina y la dopamina tienden a disminuir con las altas temperaturas”, señaló. Añadió que este efecto puede intensificar cuadros de ansiedad o depresión, aunque también presentarse en personas sin un diagnóstico previo.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

lr.pe

Calor puede afectar la alteración del sueño

Otro de los efectos más frecuentes es la alteración del sueño. “Cuando la melatonina no se segrega en las cantidades adecuadas, el sueño se altera”, indicó Carrascal. Esta falta de descanso provoca que al día siguiente las personas se sientan más irritables, cansadas y con menor capacidad de atención y memoria, afectando su rendimiento y relaciones personales.

El especialista también advirtió que, ante el calor, el organismo activa mecanismos de defensa como la redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel, lo que puede generar confusión y cambios de conducta. “Generalmente son otros quienes notan señales como labios resecos, ojos vidriosos o desorientación. En estos casos, es importante ayudar e hidratar”, precisó.

PUEDES VER: Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

lr.pe

EsSalud señala que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y los niños, debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal. Además, las personas que consumen medicamentos pueden experimentar cuadros de angustia más intensos y decaimiento general durante episodios de calor extremo.

Carrascal recomendó prestar atención a la persistencia de los síntomas emocionales. “No es lo mismo sentirse irritable un día que experimentar malestar de manera constante. Cuando estos síntomas se repiten, es importante buscar ayuda profesional”, enfatizó. Como medidas preventivas, aconsejó mantener una adecuada hidratación y practicar técnicas de respiración y relajación para ayudar al cuerpo a regularse durante el verano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS
EsSalud reprogramará citas para pacientes afectados por el paro de transporte este 14 de enero: pasos para agendar nueva fecha

EsSalud reprogramará citas para pacientes afectados por el paro de transporte este 14 de enero: pasos para agendar nueva fecha

LEER MÁS
Al menos 1.300.000 personas padecen depresión en Perú

Al menos 1.300.000 personas padecen depresión en Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

Sociedad

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Prohibición del MTC a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025