El calor puede afectar la salud mental, advierte EsSalud: causa alteraciones del sueño

Las altas temperaturas del verano no solo afectan al cuerpo, sino también al equilibrio emocional y mental. El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que el calor extremo puede generar irritabilidad, agotamiento, dificultades para concentrarse y una menor tolerancia al estrés, síntomas que suelen subestimarse, pero que pueden impactar en la salud mental.

El doctor Elías Carrascal, jefe del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, explicó que el calor influye directamente en el funcionamiento cerebral. “Generalmente el calor modifica el funcionamiento del cerebro. Neurotransmisores como la serotonina y la dopamina tienden a disminuir con las altas temperaturas”, señaló. Añadió que este efecto puede intensificar cuadros de ansiedad o depresión, aunque también presentarse en personas sin un diagnóstico previo.

Calor puede afectar la alteración del sueño

Otro de los efectos más frecuentes es la alteración del sueño. “Cuando la melatonina no se segrega en las cantidades adecuadas, el sueño se altera”, indicó Carrascal. Esta falta de descanso provoca que al día siguiente las personas se sientan más irritables, cansadas y con menor capacidad de atención y memoria, afectando su rendimiento y relaciones personales.

El especialista también advirtió que, ante el calor, el organismo activa mecanismos de defensa como la redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel, lo que puede generar confusión y cambios de conducta. “Generalmente son otros quienes notan señales como labios resecos, ojos vidriosos o desorientación. En estos casos, es importante ayudar e hidratar”, precisó.

EsSalud señala que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y los niños, debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal. Además, las personas que consumen medicamentos pueden experimentar cuadros de angustia más intensos y decaimiento general durante episodios de calor extremo.

Carrascal recomendó prestar atención a la persistencia de los síntomas emocionales. “No es lo mismo sentirse irritable un día que experimentar malestar de manera constante. Cuando estos síntomas se repiten, es importante buscar ayuda profesional”, enfatizó. Como medidas preventivas, aconsejó mantener una adecuada hidratación y practicar técnicas de respiración y relajación para ayudar al cuerpo a regularse durante el verano.

