Al menos 1.300.000 personas padecen depresión en Perú

El impacto en la salud mental que tuvo la pandemia del Covid-19 y ahora la terrible ola de inseguridad en el país es enorme.La dimensión de esta problemática se está volviendo cada vez más evidente: en los consultorios de psiquiatras y psicólogos las consultas se dispararon y un gran número se vincula a un trastorno en particular: la depresión.

¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión? Carlos Bromley, destacado médico psiquiatra peruano, explica que los trastornos depresivos son trastornos del estado de ánimo y afectan a personas de cualquier edad, condición económica, nivel educativo o cultural.

Además, comprenden un grupo de formas clínicas. “Hablamos de depresión como un estado cuando es transitorio y su expresión es circunstancial; también de cuadro depresivo, cuando se manifiesta por un duelo o por algún detonador que implica esa respuesta emocional, mientras que un trastorno depresivo se refiere a una forma persistente de ese estado de ánimo que afecta todas las áreas de una persona y se prolonga durante mucho tiempo”, señala la especialista.

En una entrevista con La República, Bromley considera quela conmemoración este 13 de enero del Día Mundial de Lucha Contra la Depresión, busca reducir el estigma relacionado con este importante problema de salud mental, propiciar la identificación y atención oportuna de las personas en riesgo, la atención y cuidado de las personas afectadas y sus familiares, fomentando la búsqueda adecuada de ayuda profesional identificando sus síntomas de inicio y brindando tratamiento hacia su recuperación.

-¿Qué es la depresión?

La depresión es un problema de salud que padece alrededor del 4% de la población mundial (280 a 332 millones), lo que implica que aproximadamente 1 300 000 personas padecerían depresión en nuestro país afectando 1.5 veces más a mujeres que hombres y, que, en su extremo más grave incide en el suicidio, donde 805 personas se quitaron la vida el año pasado de las cuales entre el 70 y el 75 % padecían depresión grave.

Estas cifras convierten a la depresión en un problema de salud pública por cuanto es un problema de salud cada vez más extendido y discapacitante, su costo es enorme y variado y abarca desde gastos médicos directos, pérdidas de productividad laboral por ausentismo o bajo rendimiento, tiempos familiares dedicados al cuidado de los afectados, perturbando la calidad de vida de las personas que la padecen, sus familias, la comunidad, alterando el desarrollo y el progreso del país.

-Pero, ¿por qué se produce?

La depresión es un trastorno mental multifactorial producto de una interacción entre elementos biológicos (predisposición genética, desequilibrio de neurotransmisores, reducción o inflamación de ciertas áreas del cerebro, psíquicos (traumas, abuso, pérdidas, estrés, forma de ser, valoración personal, autoestima) y sociales (reducción del vínculo personal directo, inadaptación a los cambios, efectos post pandemia, situaciones dolorosas diversas, inestabilidad económica, inseguridad, carencias de necesidades básicas, problemas en la familia, escuela, universidad o trabajo), factores médicos y hormonales (enfermedades físicas, dolor crónico, alteraciones tiroideas, post parto).

En el caso de la población infanto adolescente, crisis del crecimiento y desarrollo, soledad por ausencia de los padres o los problemas con ellos, y, en los jóvenes universitarios por aspectos relacionados las exigencias académicas, la disfunción familiar en la que viven, la falta de soporte socioemocional, la violencia y, los que provienen de provincias, los problemas económicos, deudas, exclusión, discriminación y soledad y, en general para todas las personas, la falta de resiliencia y de habilidades de afrontamiento de las vicisitudes de la vida que son cada vez más intensas y frustrantes.

¿Cómo se diagnostica la depresión?

A través de la identificación de características específicas como la persistencia por más de 15 días de un estado de ánimo triste o irritable, vacío, pensamientos negativos inclusive de muerte o suicidio, sentimientos de culpa, disminución de la vitalidad de la existencia, poca actividad general, falta de ganas para hacer las cosas, pérdida del placer o interés en actividades que antes disfrutaba, disminución de la frecuencia e intensidad de las relaciones sociales, alteraciones del sueño y del apetito, síntomas físicos como dolor de cabeza, nauseas o mareos y una gran desesperanza sobre el futuro.

-Doctor Bromley, ¿qué tipos de depresión existen?

Hay diferentes formas de tipificarlos, uno de ellas identifica al trastorno depresivo de episodio único (se presenta solamente una vez en la vida), al recurrente (al menos, dos episodios); y al trastorno bipolar (en este caso, los episodios depresivos se alternan con períodos de síntomas maníacos, con características opuestas a las de la depresión). La distimia es una depresión crónica de baja tonalidad y variada presentación en el tiempo.

También se clasifica en episodio depresivo leve, moderado, grave sin síntomas ´psicóticos’ o con ellos (alucinaciones, paranoia), y muchas veces va acompañado de trastornos de ansiedad.

-La depresión se cura?

La depresión no se cura en tanto puede reaparecer en el trascurso de la vida. Sin embargo, si se trata adecuadamente la persona que la padece puede recuperarse totalmente, reiniciar su vida de forma normal, reincorporándose a sus actividades y funcionando exitosamente. Puede estudiar, trabajar, realizar actividades sociales, casarse y tener hijos.

-¿Cuál es el mejor tratamiento?

Dependiendo del tipo de depresión, de manera estándar considera psicoterapia con cambios en el estilo de vida, actividad física y alimentación saludable para depresión leve.

Para depresión moderada o grave se incluyen medicamentos antidepresivos de alta eficacia, que generan una buena recuperación total.

Sin embargo, hay personas que tienen depresión refractaria o resistente al tratamiento que mejoran con terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal y, últimamente con el uso del medicamento en aerosol nasal esketamina para casos extremos.

-¿Qué debo saber sobre el tratamiento antidepresivo?

Que suelen ser eficaces y que permiten la recuperación total de la vida de la persona que padece depresión, que la psicoterapia ofrece diferentes formas como la psicoterapia cognitivo conductual, y que la medicación suele demorar entre tres a cuatro semanas para demostrar sus beneficios.

Así mismo, que todo esto es insuficiente si no se incorpora un estilo de vida antidepresión con manejo oportuno de las situaciones difíciles y el acompañamiento psicoemocional.

-¿Qué consejos resultan útiles?

La identificación temprana de síntomas depresivos, la ayuda profesional oportuna, el cumplimiento estricto de los tratamientos y terapias indicados y el control rígido según los tiempos establecidos por los profesionales de salud que lo atiende.

Mantenga el vínculo y las actividades con familiares y amigos; realice ejercicio físico, aunque sea caminar por breve tiempo; coma y duerma según rutina; no consuma alcohol ni otras drogas: hable con alguien de confianza sobre sus sentimientos; busque ayuda profesional. si tiene pensamientos suicidas: recuerde que no está solo y busque ayuda urgentemente.

-¿Cuál es la mayor complicación?

Lo peor que puede pasarle a una persona con depresión es el empeoramiento de su situación, llegando a postrarse en cama sin ganas de levantarse ni siquiera para realizar tareas de autocuidado y alimentación. Presencia de tristeza profunda e intensa con fuertes sentimientos de inutilidad, pensamientos reiterativos de quitarse la vida, planificación del suicidio, conducta suicida con intentos de hacerlo y, el suicidio mismo.

-Finalmente, ¿qué es el estigma de la depresión?

Son las actitudes, creencias, prejuicios y tratos de rechazo, exclusión y discriminación que la sociedad proyecta sobre quienes padecen este trastorno.

Se fundamenta principalmente en la desinformación y el desconocimiento de la enfermedad, situación en la que se llega a pensar que es un signo de debilidad de carácter, de simulación por pereza o una forma de ser. Esto retrasa la búsqueda de ayuda profesional y la postergación del tratamiento, llegando a poner en riesgo la vida de la persona que la padece.

CANAL DE AYUDA

En el Perú existen 303 Centros de Salud Mental Comunitaria y la línea gratuita 103 opción 5 permanente abierta donde profesionales de la salud te brindan asesoría y consejería para que salgas adelante y recompongas tu vida.