EsSalud reprogramará citas para pacientes afectados por el paro de transporte este 14 de enero: pasos para agendar nueva fecha
A pesar del paro, EsSalud mantendrá operativas sus áreas de emergencia, UCI y servicios de urgencias, ante cualquier eventualidad.
Ante el inicio del paro nacional de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero en Lima Metropolitana y Callao, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado oficial para informar sobre la reprogramación de citas a los asegurados afectados que presenten dificultades para trasladarse a sus centros hospitalarios.
La institución indicó que todos los pacientes que no logren asistir a sus consultas médicas, procedimientos o exámenes auxiliares debido a la falta de transporte o bloqueos, podrán tener una nueva fecha.
Pasos para realizar la reprogramación de citas de EsSalud
Para evitar aglomeraciones en los hospitales y facilitar el trámite desde casa, EsSalud ha dispuesto los siguientes canales:
- Línea EsSalud en Línea: los asegurados deben comunicarse al número (01) 411-8000 (en Lima), opción 1, para reprogramar la fecha, según disponibilidad.
- Módulos de Atención: quienes logren acercarse de forma presencial en los días posteriores podrán acudir a las ventanillas de Admisión para gestionar la nueva fecha.
- Aplicativo Móvil: se recomienda verificar si la opción de reprogramación está habilitada en la app oficial para agilizar el proceso.
EsSalud atenderá con normalidad este 14 de enero, pero los pacientes pueden reprogramar sus citas. Foto: X/ EsSalud
Continuidad de los servicios críticos en EsSalud
EsSalud enfatizó que, pese a la medida de fuerza de los transportistas, las áreas de Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y servicios de Urgencias se encuentran operando al 100% de su capacidad para atender cualquier contingencia.