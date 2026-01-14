El Seguro Social de Salud (EsSalud) activó un canal de llamadas para recibir reprogramación de citas. | Foto: composición LR/ EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) activó un canal de llamadas para recibir reprogramación de citas. | Foto: composición LR/ EsSalud

Ante el inicio del paro nacional de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero en Lima Metropolitana y Callao, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado oficial para informar sobre la reprogramación de citas a los asegurados afectados que presenten dificultades para trasladarse a sus centros hospitalarios.

La institución indicó que todos los pacientes que no logren asistir a sus consultas médicas, procedimientos o exámenes auxiliares debido a la falta de transporte o bloqueos, podrán tener una nueva fecha.

Pasos para realizar la reprogramación de citas de EsSalud

Para evitar aglomeraciones en los hospitales y facilitar el trámite desde casa, EsSalud ha dispuesto los siguientes canales:

Línea EsSalud en Línea: los asegurados deben comunicarse al número (01) 411-8000 (en Lima), opción 1, para reprogramar la fecha, según disponibilidad. Módulos de Atención: quienes logren acercarse de forma presencial en los días posteriores podrán acudir a las ventanillas de Admisión para gestionar la nueva fecha. Aplicativo Móvil: se recomienda verificar si la opción de reprogramación está habilitada en la app oficial para agilizar el proceso.

Continuidad de los servicios críticos en EsSalud

EsSalud enfatizó que, pese a la medida de fuerza de los transportistas, las áreas de Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y servicios de Urgencias se encuentran operando al 100% de su capacidad para atender cualquier contingencia.