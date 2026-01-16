HOYSuscripcion LR Focus

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

En el canal de Youtube de 'Dilo nomas' se descubrió la historia de Julio, un hombre que armó su casa en medio de la Panamericana Norte desde hace 3 años.

Desde hace 3 años hombre vive en medio de la Panamericana Norte
Desde hace 3 años hombre vive en medio de la Panamericana Norte | Foto: Dilo nomas/ Composición LR

Juanma Mejía, creador de contenido en su canal de YouTube 'Dilo Nomás', compartió la historia de un hombre que ha vivido desde hace tres años en medio de dos vías de la Panamericana Norte. Intrigado por esta situación tan única, el tiktoker decidió ir a conocer el lugar en persona. Para esto, estuvo acompañado de @samuride33 y el influencer @moraditochow, quien fue el primero en contarle sobre Julio y su peculiar vida en la carretera.

Una vez en marcha, tuvieron que cruzar arriesgadamente la Panamericana Norte para luego trepar los muros y llegar a la casa de Julio. Ahí, el peruano los recibió amablemente y les mostró con más detalle todo lo que tiene, además de contarles un poco sobre su historia.

¿Quién es el hombre que vive en medio de la Panamericana Norte?

Julio, nacido en Chiclayo, pasó 13 años en prisión. Al salir, no tenía a dónde ir, así que, después de pasar por algunas casas de conocidos, decidió vivir en medio de la Panamericana Norte. "Por ahí un amigo que tenía sus recursos de algodón, me acogió. Luego me fui a otra casa, donde eran puros bandidos; también me fui. Y como un 'pata' vivía acá, así es como llegué hasta ahorita, tres años", comentó. Además, detalla que en muchas ocasiones ha arriesgado su vida al cruzar y trepar los muros. "Me han rozado tráileres", agregó.

Mientras el creador de contenido conocía más a Julio, también tuvo la oportunidad de conocer a su gato José, que vive con él desde cachorro. Fue entonces cuando se enteró de que comparte su espacio con dos personas más. "Vivo con una ecuatoriana y un peruano", comentó. Precisó que sus nuevos compañeros llegaron recientemente debido a que, según mencionó, a la chica la botaron de su casa y el chico, que es su novio, vino a estar con ella. Resaltó que los recibió porque, en su momento, ellos también le dieron un hogar en donde quedarse.

¿A qué se dedica Julio diariamente?

El hombre que vive en medio de la Panamericana Norte destacó que trabaja en la ferretería Radiadores Fortaleza para poder comer. El tiktoker, al enterarse, bromeó diciendo que le queda tan cerca de su casa que no necesita gastar en pasaje, ya que el local se encuentra justo frente a donde vive. Además de su trabajo en la ferretería, Julio lleva a cabo otras actividades para generar algo de dinero, como reciclar. Acumula plástico en su pequeña casa buscando obtener un ingreso adicional.

