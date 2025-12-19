ATU propone que corredores complementarios también circulen por la nueva Vía Expresa Grau

ATU busca que los corredores complementarios transiten por la nueva Vía Expresa Grau | Composición LR | MML/ATU

ATU busca que los corredores complementarios transiten por la nueva Vía Expresa Grau | Composición LR | MML/ATU

La modernización de la Vía Expresa Grau avanza con miras a concluir en el primer trimestre del próximo año. Aunque su construcción está orientada a facilitar la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) evalúa la posibilidad de que también circulen por esta infraestructura unidades de los corredores complementarios.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que esta posibilidad está sobre la mesa, aunque subrayó que la decisión final recaerá en la ATU. “En teoría pasará el Metropolitano, pero depende más de ATU que dispondrá de esta infraestructura”, manifestó en Andina.

La obra busca conectar la Línea 1 del Metro de Lima con el Metropolitano. Foto: Composición LR

ATU busca ampliar la oferta de transporte

David Hernández, presidente del consejo directivo de la ATU, explicó que ha planteado la circulación de buses con puertas a la izquierda —como los corredores complementarios— por esta renovada vía. La propuesta busca ampliar la oferta de transporte y mejorar la conectividad.

“El paso de los corredores permitirá que los viajes desde San Juan de Lurigancho sean más eficientes, ya que al circular por una vía segregada, los buses llegarán más rápido hasta la avenida Brasil, beneficiando directamente al usuario”, sostuvo Hernández.

Interconexión Metropolitano–Metro de Lima

Una vez culminadas las obras, la ATU será responsable de habilitar el servicio de interconexión. El proyecto contempla que los buses del Metropolitano puedan ir desde la Estación Central hasta una nueva estación de transferencia ubicada en el jirón Junín. Esta estación contará con un viaducto peatonal que conectará directamente con la Estación Grau del Metro de Lima.

Avance de la nueva Vía Expresa Grau. Foto: Mabel Alva

Entre los avances del proyecto, la Municipalidad de Lima informó que ya se han pavimentado 2,8 kilómetros de pistas en todo el tramo que va desde la plaza Grau hasta el jirón Junín. Asimismo, se prevé que la construcción de la estación de transferencia comience en febrero.

El plan incluye también la edificación de tres estaciones clave: Abancay (con un 90% de avance), Andahuaylas (95%) y Parinacochas/Huánuco, cuya construcción aún no ha iniciado. Una vez operativo, este sistema permitirá la conexión entre los extremos de la capital: desde Carabayllo (al norte) hasta Villa El Salvador (al sur), y también hacia el este, llegando hasta San Juan de Lurigancho. De acuerdo con las estimaciones del municipio, el tiempo de viaje entre Carabayllo y la estación Grau del Metro sería de apenas 30 minutos.

