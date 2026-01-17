Piura: adolescente muere ahogada en rio y adulto es hallado sin vida en canal de regadío

Incidentes ocurrieron en Vichayal y en el distrito de La Arena. Foto: Composición LR / El Guzmán

En la región de Piura, una adolescente de 17 años y un hombre aún no identificado perdieron la vida ahogados la tarde este último viernes y la mañana de este sábado, respectivamente.

La menor, identificada con las iniciales M. P. E., natural del sector de Pueblo Nuevo de Colan (Paita), acudió al rio Chira, a la altura de la zona conocida como Miramar, en el distrito de Vichayal, para pasear junto a otros familiares.

De acuerdo a lo narrado por testigos del accidente, la menor resbaló y cayó en una zona más profunda del río. Pese a los intentos de su hermano mayor por rescatarla, la joven fue arrastrada por la corriente lo que terminó por quitarle la vida.

Tras rescatarse el cuerpo, este fue trasladado hasta el centro de salud de Pueblo Nuevo de Colan, dónde los médicos de turno certificaron el deceso de la adolescente.

Por otro lado, la mañana de este sábado se halló a un hombre adulto aún no identificado sin vida en el canal de Vichayal, a la altura del caserío Oswaldo Seminario, en el distrito de La Arena (Piura). Las compuertas cerradas de la infraestructura hidráulica retuvieron el cuerpo.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue de Piura donde se realizará la necropsia de ley. De forma preliminar se conoció que el cuerpo presentaba algunos golpes y cortes.