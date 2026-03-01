HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Una madre y su hija de 3 años sobrevivieron tras salir de la unidad que fue arrastrada por la corriente del río Vilcanota.

Tres personas perdieron la vida y dos continúan desaparecidas tras un accidente de camioneta en San Salvador, Calca, mientras se dirigían al Santuario del Señor de Huanca.
Tres personas perdieron la vida y dos continúan desaparecidas tras un accidente de camioneta en San Salvador, Calca, mientras se dirigían al Santuario del Señor de Huanca. | Composición LR

Tres personas fallecieron y dos continúan desaparecidas luego de que una camioneta station wagon se despistara en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, la mañana del sábado 28 de febrero. La familia había partido desde la ciudad del Cusco rumbo al Santuario del Señor de Huanca.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:40 a. m., cuando el vehículo de placa F6Y-649 perdió el control por causas que aún son materia de investigación, y terminó precipitándose al cauce del río Vilcanota, donde fue arrastrado por la fuerte corriente.

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

La Policía Nacional y bomberos llevan a cabo las labores de búsqueda de los ocupantes desaparecidos del siniestro. Foto: Central de Noticias Cusco

Tragedia en Cusco

Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y confirmaron que la unidad había desaparecido en el agua. De inmediato se activó un operativo de búsqueda con participación de personal de rescate, efectivos de carreteras y la Unidad de Salvamento de Alta Montaña, además de comisarías de la zona.

Las autoridades reportaron inicialmente la desaparición de cinco ocupantes: Manuel Quispe (35), conductor; Mariano Bolívar (80); Wilfredo Quispe (30); y dos menores de 5 y 11 años. Durante las labores realizadas en distintos sectores del río se recuperaron tres cuerpos, mientras continúan los esfuerzos para ubicar a las dos personas restantes.

LisLa investigación sobre las causas del accidente sigue en curso. Foto: Central de Noticias Cusco.

Madre y niña se salvan

En medio de la situación, Lisbeth María Farfán Singuña (28) y su hija de 3 años lograron salir con vida y fueron halladas en la ribera. Ambas fueron auxiliadas y trasladadas al centro de salud local para recibir atención médica.

Las labores de búsqueda se mantienen con apoyo de bomberos y pobladores de la zona. Debido a la oscuridad, las tareas se suspendieron temporalmente durante la noche del 28 de febrero y se reanudaron este 1 de marzo, mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

