Joven rescata a un perro abandonado en Moquegua y termina detenida por la policía tras ser acusada de robo

La joven rescatista se mostró sorprendida por la rápida intervención policial tras pedir al presunto dueño documentos que comprueben que era el dueño de la mascota. | Foto: composición LR/ Facebook

Una historia que dejó a más de un amigo de los animales con los pelos de punta sucedió en Moquegua. Una joven identificada como Katherine Viveros Condori terminó detenida y pasó la noche en la carceleta de la Policía tras rescatar a un presunto perrito abandonado, para luego ser acusada de robarse a la mascota.

Según la declaración de la joven integrante del grupo de rescate animal “Patitas Unidas”, en Facebook, el cachorro se encontraba caminando por las calles del centro poblado de San Francisco. El perrito tenía signos evidentes de deshidratación y maltrato por lo que Viveros Condori decidió llevárselo a su casa para alimentarlo y brindarle agua.

“Le pedí al ‘dueño’ que me mostrara documentos del perro, pero se negó”

No obstante, según relató la muchacha, un hombre llegó hasta su vivienda asegurando que él era el propietario de la pequeña mascota. Para verificar su versión, la rescatista le pidió documentación que compruebe su relación con el perrito, pero el sujeto se negó a entregárselos.

“Le dije que me mostrara una foto de su perrito y le entregaba al cachorro, pero él no quiso darme nada. Yo le dije que el animalito había estado a la intemperie y que, si yo no me lo llevaba, le pudo ocurrir cualquier cosa”, señaló en un primer momento la joven.

Policía y Serenazgo llegaron a la vivienda de la rescatista para detenerla

Luego de 15 minutos llegaron a su casa agentes de Serenazgo y la Policía, tras una denuncia del dueño del can por robo. “El hombre le mostró una foto de la mamá y los cachorros a la policía y aseguró que uno de ellos era el perrito robado. Esa familia tiene antecedentes de ser malos dueños de mascotas y no quiero lo mismo para esta cachorrita”, continuó Katherine Viveros.

Ante la negativa de la muchacha de entregar al animal y acusarlo de maltratar a sus mascotas, el hombre aseguró que la demandaría por difamación. En tanto, los efectivos Jorge Catari y Juan Ayala le pidieron su Documento Nacional de Identificación (DNI) y fue trasladada a la comisaría.

“El dueño y la policía se ponían de acuerdo para la denuncia y le aconsejaron que esta debía ser de más del 10% de 1UIT. El hombre entonces dijo que la perrita le había costado más de 600 soles”, relató la mujer.

Tras varias horas, el policía le adelantó que la iban a meter a la carceleta ante la denuncia de hurto. Lo que llamó la atención a la muchacha fue que los agentes actuaran con celeridad y hayan desplegado un operativo con sirenas y varias unidades, pese a tratarse de un caso en el que solo se solicitó pruebas de propiedad para resguardar el bienestar del animal.