HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Joven rescata a un perro abandonado en Moquegua y termina detenida por la policía tras ser acusada de robo

Según relató la rescatista, el cachorro presentaba signos de deshidratación y estaba caminando por las calles del centro poblado de San Francisco. Tras llevarlo a su casa para alimentarlo, llegó la Policía y el Serenazgo para detenerla.

La joven rescatista se mostró sorprendida por la rápida intervención policial tras pedir al presunto dueño documentos que comprueben que era el dueño de la mascota.
La joven rescatista se mostró sorprendida por la rápida intervención policial tras pedir al presunto dueño documentos que comprueben que era el dueño de la mascota. | Foto: composición LR/ Facebook

Una historia que dejó a más de un amigo de los animales con los pelos de punta sucedió en Moquegua. Una joven identificada como Katherine Viveros Condori terminó detenida y pasó la noche en la carceleta de la Policía tras rescatar a un presunto perrito abandonado, para luego ser acusada de robarse a la mascota.

Según la declaración de la joven integrante del grupo de rescate animal “Patitas Unidas”, en Facebook, el cachorro se encontraba caminando por las calles del centro poblado de San Francisco. El perrito tenía signos evidentes de deshidratación y maltrato por lo que Viveros Condori decidió llevárselo a su casa para alimentarlo y brindarle agua.

TE RECOMENDAMOS

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Nestlé Perú con más de S/600 mil por etiquetar productos para mascotas con información engañosa

lr.pe

“Le pedí al ‘dueño’ que me mostrara documentos del perro, pero se negó”

No obstante, según relató la muchacha, un hombre llegó hasta su vivienda asegurando que él era el propietario de la pequeña mascota. Para verificar su versión, la rescatista le pidió documentación que compruebe su relación con el perrito, pero el sujeto se negó a entregárselos.

“Le dije que me mostrara una foto de su perrito y le entregaba al cachorro, pero él no quiso darme nada. Yo le dije que el animalito había estado a la intemperie y que, si yo no me lo llevaba, le pudo ocurrir cualquier cosa”, señaló en un primer momento la joven.

PUEDES VER: Día de las mascotas fallecidas en Perú: ¿qué significa y cómo se vive esta emotiva fecha cada 27 de octubre?

lr.pe

Policía y Serenazgo llegaron a la vivienda de la rescatista para detenerla

Luego de 15 minutos llegaron a su casa agentes de Serenazgo y la Policía, tras una denuncia del dueño del can por robo. “El hombre le mostró una foto de la mamá y los cachorros a la policía y aseguró que uno de ellos era el perrito robado. Esa familia tiene antecedentes de ser malos dueños de mascotas y no quiero lo mismo para esta cachorrita”, continuó Katherine Viveros.

Ante la negativa de la muchacha de entregar al animal y acusarlo de maltratar a sus mascotas, el hombre aseguró que la demandaría por difamación. En tanto, los efectivos Jorge Catari y Juan Ayala le pidieron su Documento Nacional de Identificación (DNI) y fue trasladada a la comisaría.

“El dueño y la policía se ponían de acuerdo para la denuncia y le aconsejaron que esta debía ser de más del 10% de 1UIT. El hombre entonces dijo que la perrita le había costado más de 600 soles”, relató la mujer.

Tras varias horas, el policía le adelantó que la iban a meter a la carceleta ante la denuncia de hurto. Lo que llamó la atención a la muchacha fue que los agentes actuaran con celeridad y hayan desplegado un operativo con sirenas y varias unidades, pese a tratarse de un caso en el que solo se solicitó pruebas de propiedad para resguardar el bienestar del animal.

Notas relacionadas
Bombero arriesga su vida para rescatar a perrito atrapado en acantilado de la Costa Verde en Barranco

Bombero arriesga su vida para rescatar a perrito atrapado en acantilado de la Costa Verde en Barranco

LEER MÁS
Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

LEER MÁS
Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

VER Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡gol de Gonzalo!

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Sociedad

Agricultor es atropellado cuando se dirigía a trabajar en bicicleta: víctima era padre y madre para sus 4 hijos

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025