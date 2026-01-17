Fueron a dejar flores y no hallaron la tumba: mujer denuncia que restos de su esposo fueron retirados sin permiso

Anani Rodrigo Cusi, una madre de familia, fue junto a sus pequeños hijos al cementerio El Ángel, en el distrito de Yura, Arequipa, para visitar la tumba su esposo. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa: ¡No encontró ni el ataúd ni el cuerpo! Solo quedó tierra removida. La viuda, desde antes, sentía extrañamente que algo podía suceder, y efectivamente, tuvo la certeza de que la tumba de su esposo había sido profanada.

Según la afectada, esta es la segunda tragedia que enfrenta. La primera ocurrió en 2024, cuando su esposo perdió la vida en un accidente de tránsito. Ahora, en 2026, la exhumación del cuerpo de su ser querido y su trasladado a otra región han agravado aún más su dolor.

Policía hizo caso omiso

En esa línea, agregó que el jueves 15 de enero, acudió a visitar la tumba y no la encontró, constató el hecho ante la Policía. Los efectivos de Ciudad de Dios mostraron su sorpresa y no creían en la denuncia. Incluso, pensaron que no era cierta. “El Policía me dijo que era difícil tramitar y trasladar un cuerpo fallecido; no se hace así nomás, pero lo hicieron rápido y ni permiso me pidieron”, acotó Anani Rodrigo.

Culpan a madre del difunto de profanar la tumba

Los familiares de la viuda sospechan que la familia del difunto, especialmente la madre del fallecido, realizó tramites irregulares en la municipalidad de Yura para exhumar el cuerpo de Yuam Lixwin Machuca Martínez y trasladarlo a Cusco, sin contar con el permiso necesario que debería haber sido otorgado por la esposa y los hijos del fallecido. Anahí señala que, pese a tener hijos, no estaban casados legalmente con su esposo; esto ha hecho que no la respeten como mujer ni como madre. “¿Acaso valgo menos por no estar casada? Yo tengo mis hijos, y no respetaron eso”, afirmó.

Asimismo, denunció que, en la gerencia de Servicios de Yura, solo le dijeron que, con un permiso del Minsa, podrían haber llevado el cuerpo. Ella y su familia han solicitado a la alcaldesa de Yura que ayude a esclarecer los hechos. “¿Es así de fácil llevarse y sacar un cuerpo de un cementerio?,¿No es un delito?”, comentó.

Por otro lado, el hermano de Anani denunció que sus sobrinos se encuentran mal emocionalmente tras lo ocurrido. “No pensaron en el dolor de los niños. Lo que han hecho es de una persona enferma. Ni siquiera notificaron a mi hermana ni a mis sobrinos. Esa familia no piensa en ellos. ¿Qué van a ganar haciendo tanto daño? Incluso hay uno que está postulando a la alcaldía. Me duele ver a mis sobrinos sufriendo así”, dijo.

Viuda denuncia amenazas: teme por la vida de sus hijos

Tras hacer pública su denuncia, la madre de los hijos de Yuam Machuca empezó a recibir mensajes amenazantes en redes sociales, provenientes de perfiles falso, en los que le advierten que si continúa quejándose “se llevaran a sus hijos”. Aunque no sabe quiénes están detrás de estas amenazas, sospecha que podrían ser familiares del difunto. Por ello, evalúa denunciar para que la Policía investigue y tome medidas de protección para ella y sus hijos.

Uno de los hijos de la familia Macucha Rodrigo, contó a La República que la familia de su padre no los apoyó en sus momentos más difíciles. “No sé como pueden hacer eso. Yo extraño mucho a mi papá (Yuam Machuca). Ya no está en el cementerio. ¿A quien llevaremos flores?”, declaró entre lágrimas.

Piden apoyo

A semanas del inicio de las labores escolares, Anani no sabe qué hacer, ya que se encuentra mal de salud y fue despedida de su trabajo tras realizar tramites en Yura sobre lo ocurrido (exhumación de restos de su esposo). Ella pide apoyo económico para los gastos de sus hijos y, además, asesoramiento legal para protegerlos, ya que teme que la familia de su difunto esposo los quite.

“Mi brazo se paralizó por la preocupación. En mi trabajo también me retiraron por hacer trámites de la exhumación de la tumba de mi esposo. Ya no puedo vender comida. Ahora no tengo trabajo. Ser madre y padre a la vez, mantener a mis hijos sola y sacarlos adelante es muy difícil”, relató la vida entre lágrimas, mientras sostenía el cuadro con la foto de su difunto esposo

Finalmente, los familiares y vecinos de Anani invitaron a la alcaldesa de Yura, Mirtha Mavel Ruelas Casillas, a visitar la casa donde habitan los menores, que son cuatro, junto a su madre, para que conozca la difícil realidad que atraviesan día a día. Además, solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para esclarecer el caso y garantizar que la viuda pueda trabajar sin temor y que su familia esté protegida de cualquier daño.