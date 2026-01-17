HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Sociedad

Fueron a dejar flores y no hallaron la tumba: mujer denuncia que restos de su esposo fueron retirados sin permiso

El hecho ocurrió en Arequipa. La familia del difunto habría trasladado el cuerpo a Cusco sin la autorización de la viuda ni de los hijos, quienes atraviesan un delicado estado emocional.

Restos fueron trasladados a Cusco, según contó la viuda. Foto: Mirelia Quispe, La República
Restos fueron trasladados a Cusco, según contó la viuda. Foto: Mirelia Quispe, La República

Anani Rodrigo Cusi, una madre de familia, fue junto a sus pequeños hijos al cementerio El Ángel, en el distrito de Yura, Arequipa, para visitar la tumba su esposo. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa: ¡No encontró ni el ataúd ni el cuerpo! Solo quedó tierra removida. La viuda, desde antes, sentía extrañamente que algo podía suceder, y efectivamente, tuvo la certeza de que la tumba de su esposo había sido profanada.

Según la afectada, esta es la segunda tragedia que enfrenta. La primera ocurrió en 2024, cuando su esposo perdió la vida en un accidente de tránsito. Ahora, en 2026, la exhumación del cuerpo de su ser querido y su trasladado a otra región han agravado aún más su dolor.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Policía hizo caso omiso

En esa línea, agregó que el jueves 15 de enero, acudió a visitar la tumba y no la encontró, constató el hecho ante la Policía. Los efectivos de Ciudad de Dios mostraron su sorpresa y no creían en la denuncia. Incluso, pensaron que no era cierta. “El Policía me dijo que era difícil tramitar y trasladar un cuerpo fallecido; no se hace así nomás, pero lo hicieron rápido y ni permiso me pidieron”, acotó Anani Rodrigo.

Culpan a madre del difunto de profanar la tumba

Los familiares de la viuda sospechan que la familia del difunto, especialmente la madre del fallecido, realizó tramites irregulares en la municipalidad de Yura para exhumar el cuerpo de Yuam Lixwin Machuca Martínez y trasladarlo a Cusco, sin contar con el permiso necesario que debería haber sido otorgado por la esposa y los hijos del fallecido. Anahí señala que, pese a tener hijos, no estaban casados legalmente con su esposo; esto ha hecho que no la respeten como mujer ni como madre. “¿Acaso valgo menos por no estar casada? Yo tengo mis hijos, y no respetaron eso”, afirmó.

Asimismo, denunció que, en la gerencia de Servicios de Yura, solo le dijeron que, con un permiso del Minsa, podrían haber llevado el cuerpo. Ella y su familia han solicitado a la alcaldesa de Yura que ayude a esclarecer los hechos. “¿Es así de fácil llevarse y sacar un cuerpo de un cementerio?,¿No es un delito?”, comentó.

Por otro lado, el hermano de Anani denunció que sus sobrinos se encuentran mal emocionalmente tras lo ocurrido. “No pensaron en el dolor de los niños. Lo que han hecho es de una persona enferma. Ni siquiera notificaron a mi hermana ni a mis sobrinos. Esa familia no piensa en ellos. ¿Qué van a ganar haciendo tanto daño? Incluso hay uno que está postulando a la alcaldía. Me duele ver a mis sobrinos sufriendo así”, dijo.

PUEDES VER: Arequipa: cinco niños y una bebé lograron sobrevivir a volcadura de bus

lr.pe

Viuda denuncia amenazas: teme por la vida de sus hijos

Tras hacer pública su denuncia, la madre de los hijos de Yuam Machuca empezó a recibir mensajes amenazantes en redes sociales, provenientes de perfiles falso, en los que le advierten que si continúa quejándose “se llevaran a sus hijos”. Aunque no sabe quiénes están detrás de estas amenazas, sospecha que podrían ser familiares del difunto. Por ello, evalúa denunciar para que la Policía investigue y tome medidas de protección para ella y sus hijos.

Uno de los hijos de la familia Macucha Rodrigo, contó a La República que la familia de su padre no los apoyó en sus momentos más difíciles. “No sé como pueden hacer eso. Yo extraño mucho a mi papá (Yuam Machuca). Ya no está en el cementerio. ¿A quien llevaremos flores?”, declaró entre lágrimas.

Piden apoyo

A semanas del inicio de las labores escolares, Anani no sabe qué hacer, ya que se encuentra mal de salud y fue despedida de su trabajo tras realizar tramites en Yura sobre lo ocurrido (exhumación de restos de su esposo). Ella pide apoyo económico para los gastos de sus hijos y, además, asesoramiento legal para protegerlos, ya que teme que la familia de su difunto esposo los quite.

“Mi brazo se paralizó por la preocupación. En mi trabajo también me retiraron por hacer trámites de la exhumación de la tumba de mi esposo. Ya no puedo vender comida. Ahora no tengo trabajo. Ser madre y padre a la vez, mantener a mis hijos sola y sacarlos adelante es muy difícil”, relató la vida entre lágrimas, mientras sostenía el cuadro con la foto de su difunto esposo

Finalmente, los familiares y vecinos de Anani invitaron a la alcaldesa de Yura, Mirtha Mavel Ruelas Casillas, a visitar la casa donde habitan los menores, que son cuatro, junto a su madre, para que conozca la difícil realidad que atraviesan día a día. Además, solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para esclarecer el caso y garantizar que la viuda pueda trabajar sin temor y que su familia esté protegida de cualquier daño.

Notas relacionadas
Arequipa: cinco niños y una bebé lograron sobrevivir a volcadura de bus

Arequipa: cinco niños y una bebé lograron sobrevivir a volcadura de bus

LEER MÁS
Patrullero policial cae sobre vivienda en Arequipa y familia exige investigación: “Me dicen que me calme”

Patrullero policial cae sobre vivienda en Arequipa y familia exige investigación: “Me dicen que me calme”

LEER MÁS
Adulta mayor invidente en Arequipa busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

Adulta mayor invidente en Arequipa busca a ‘Chavito’, su perro que se perdió tras ser atropellado: “Si pudiera saldría a buscarlo”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choque entre camioneta y tráiler deja dos menores fallecidos en la Panamericana Norte

Choque entre camioneta y tráiler deja dos menores fallecidos en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

LEER MÁS
Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Sociedad

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025