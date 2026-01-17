HOYSuscripcion LR Focus

Caen tres sujetos por robo de autopartes en intensa persecución desde av. Ramiro Prialé hasta Caquetá: intentaron huir hacia el río Rímac

La alerta se emitió por el robo de autopartes de un Toyota Yaris, lo que activó el Plan Cerco y dio inicio a la persecución que culminó en el puente Caquetá.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del Rímac para las investigaciones correspondientes
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del Rímac para las investigaciones correspondientes

Tres sujetos, aún no identificados, fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo de la municipalidad de Chosica tras una intensa persecución que comenzó en la autopista Ramiro Prialé y se extendió hasta el puente Caquetá, a las 2:50 p. m. del sábado 17 de enero.

De acuerdo con la Central de Chosica, se recibió una alerta radial informando sobre el robo de autopartes de un vehículo Toyota Yaris, de placa BDS-354, en el paradero Cadenas, en el sector Las Colinas de San Francisco. El propietario del auto robado señaló que los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo Nissan Sentra rojo, de placa AKW-408, el cual fue visto a la altura de la Universidad Unión. Ante esta situación, se aplicó el Plan Cerco, lo que dio inicio a la persecución.

Tres sujetos son detenidos tras feroz persecución policial

La información proporcionada por las autoridades detalla que la persecución se llevó a cabo por la autopista Ramiro Prialé, pasando por Ñaña, Carapongo, Santa María de Huachipa, Campoy, Zárate, Puente Nuevo y Acho. A la altura del puente Santa Rosa, dos de los sospechosos descendieron del vehículo e intentaron huir hacia el río Rímac, pero fueron reducidos por personal de Serenazgo de Lurigancho–Chosica.

El tercer implicado, a bordo del vehículo, continuó su fuga hacia el Cono Norte, siendo finalmente intervenido con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional debajo del puente Caquetá. Los tres intervenidos, junto con el vehículo implicado en el hurto, fueron trasladados a la Comisaría del Rímac, donde quedaron a disposición de la Sección de Investigaciones. El agraviado se apersonó al lugar y se están realizando las diligencias correspondientes conforme a la ley.

Versión de los agraviados

El propietario del vehículo robado se acercó a la comisaría del Rímac junto a su familia para reconocer a los implicados en el robo. Además, narraron los momentos de angustia vividos durante el atraco.

"Ellos (los delincuentes) nos atacaron. El hombre vino con su arma y nos apuntó. Tuve que cerrar la ventana. Pero sí son ellos, queremos justicia", contó uno de los familiares entre lágrimas.

