Piura: incendio en taller de ensamblaje deja pérdidas por S/500.000 soles

Un voraz incendio causó estragos la noche del último miércoles en Piura. Tres viviendas, ubicadas en el sector Coscomba, quedaron reducidas a cenizas, luego que las llamas se propagaran en cuestión de minutos.

Rodomiro Lizana Lizana, propietario del taller de ensamblaje afectado, reveló que las pérdidas económicas ascienden a medio millón de soles, es decir S/500.000, un duro golpe para su familia, pues este era el principal sustento.

"Todo se quemó, no hemos podido salvar nada", comentó muy afligido. Él reveló que desde hace cuatro años emprendió en su negocio.

En el lugar solo quedaron los fierros retorcidos de las decenas de vehículos que Rodomiro armaba para poder vender.

En tanto, en el segundo piso solo quedó la fachada del departamento que alquilaba una familia. "No quedó nada, ni un techo, solo la ropa que tenemos puesta", manifestó Adelfa Suárez. Ella revela que no recuerda nada del incendio.

El incendio dejo pérdidas por medio millón de soles. Foto: Maribel Mendo, La República

Piden apoyo

Por su parte, su hermana Nicia Suárez, quien vivía en la vivienda de al lado, pidió apoyo entre lágrimas, pues todo su hogar resultó quemado, incluso los juguetes de sus pequeños hijos.

Los damnificados revelaron a La República que el fuego se expandió rápidamente, evitando que pudieran rescatar sus pertenencias. Asimismo, lamentaron la demora de los bomberos, por lo que los vecinos tuvieron que intentar sofocar las llamas con baldes de agua.

Cualquier apoyo pueden hacerlo llegar a los números 920328357 a nombre de Adelfa Suárez, 910 374 575 a nombre de Nicia Suárez y 934 723 026 a nombre de Rodomiro Lizana.

Al cierre de esta nota, peritos de Criminalística llegaron a la zona para iniciar con la investigación sobre las causas del siniestro.