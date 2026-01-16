HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Elecciones 2026: Ronald Atencio 'El Conejo Malo' en vivo y 4 años del derrame de Repsol | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

Uno de los repartidores podría perder la vista debido a un impacto en la cabeza, mientras que el otro presenta un disparo en el cuello. Ambos tienen pronóstico reservado en el hospital.

Tres sujetos que participaron en el crimen fueron identificados por las autoridades, por lo que se encuentran detenidos.
Tres sujetos que participaron en el crimen fueron identificados por las autoridades, por lo que se encuentran detenidos. | Latina | Composición LR

Unos sujetos pidieron un delivery y terminaron disparándole a los repartidores cuando llegaron a su destino en San Juan de Miraflores (SJM). Ambos jóvenes, de 23 y 24 años, se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la balacera, y uno de los afectados recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que podría hacerle perder la vista. La otra víctima recibió un disparo en la parte del cuello y ambos se encuentran con pronóstico reservado.

Los atacantes también les robaron sus pertenencias, entre las que se incluyen billetera, zapatillas y celular. El pedido se habría realizado a nombre de una mujer.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

lr.pe

Policías identificaron a delincuentes que participaron en crimen

La policía realizó un operativo, identificó y detuvo a tres de los cuatro sujetos que participaron en este crimen, por lo que se encuentra en la Depincri del distrito. Dos de ellos son menores de edad, ambos de 16 años, y el otro tiene solo 19 años. Un cuarto individuo, quien sería el que disparó a las víctimas, también ha sido identificado y está siendo buscado por las autoridades.

Luis Castillo, subdirector del Hospital María Auxiliadora, declaró a Latina sobre el estado de salud de las víctimas. Señaló que uno de los heridos preguntó por su papá y que tiene dificultades para hablar debido al disparo en el cuello. Un afectado a punto de terminar una carrera, mientras que el otro se dedica completamente al servicio de delivery en su motocicleta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dictan nueve meses de prisión preventiva contra actriz peruana que asesino a su pareja en Puno

Dictan nueve meses de prisión preventiva contra actriz peruana que asesino a su pareja en Puno

LEER MÁS
Falsos pasajeros asesinan a músico taxista y abandonan su cuerpo bajo puente de la Línea Amarilla en San Juan de Lurigancho

Falsos pasajeros asesinan a músico taxista y abandonan su cuerpo bajo puente de la Línea Amarilla en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Crímenes no paran: sicarios asesinan a balazos a hombre a bordo de su auto en el Callao

Crímenes no paran: sicarios asesinan a balazos a hombre a bordo de su auto en el Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre muere arrollado por tren tras quedarse dormido en vía férrea en Chaclacayo

Hombre muere arrollado por tren tras quedarse dormido en vía férrea en Chaclacayo

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Sociedad

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025