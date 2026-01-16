Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

Tres sujetos que participaron en el crimen fueron identificados por las autoridades, por lo que se encuentran detenidos. | Latina | Composición LR

Unos sujetos pidieron un delivery y terminaron disparándole a los repartidores cuando llegaron a su destino en San Juan de Miraflores (SJM). Ambos jóvenes, de 23 y 24 años, se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la balacera, y uno de los afectados recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que podría hacerle perder la vista. La otra víctima recibió un disparo en la parte del cuello y ambos se encuentran con pronóstico reservado.

Los atacantes también les robaron sus pertenencias, entre las que se incluyen billetera, zapatillas y celular. El pedido se habría realizado a nombre de una mujer.

Policías identificaron a delincuentes que participaron en crimen

La policía realizó un operativo, identificó y detuvo a tres de los cuatro sujetos que participaron en este crimen, por lo que se encuentra en la Depincri del distrito. Dos de ellos son menores de edad, ambos de 16 años, y el otro tiene solo 19 años. Un cuarto individuo, quien sería el que disparó a las víctimas, también ha sido identificado y está siendo buscado por las autoridades.

Luis Castillo, subdirector del Hospital María Auxiliadora, declaró a Latina sobre el estado de salud de las víctimas. Señaló que uno de los heridos preguntó por su papá y que tiene dificultades para hablar debido al disparo en el cuello. Un afectado a punto de terminar una carrera, mientras que el otro se dedica completamente al servicio de delivery en su motocicleta.

