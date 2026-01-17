HOYSuscripcion LR Focus

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026
Sociedad

Niño de 12 años cae a río Llaucano, en Cajamarca, y vecino se lanza para rescatarlo

El menor, que se desplazaba en bicicleta por el puente Corellama, perdió el equilibrio y logró sujetarse de unas ramas para evitar ser arrastrado por la fuerte corriente del río.

Un menor de 12 años cayó al río Llaucano mientras se desplazaba en bicicleta sobre el puente Corellama, en el distrito de Bambamarca, región Cajamarca. Según testigos, el niño perdió el equilibrio y se precipitó al cauce, logrando aferrarse a unas ramas para evitar ser arrastrado por la fuerte corriente.

El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes se congregaron en la ruta ante la emergencia. Pese a la profundidad del río y la fuerza del caudal, un vecino descendió por una empinada pendiente para intentar auxiliar al menor, con el apoyo de otros ciudadanos que colaboraron desde la parte alta del puente.

Lluvia torrencial en Tarapoto provoca inundaciones en calles, comercios y principales vías de la ciudad

Vecinos rescatan a niño que cayó al río Llaucano

El rescatista avanzó por la orilla rocosa hasta alcanzar al menor, mientras otras personas desde el puente lanzaban una soga para asegurar la maniobra. El niño fue amarrado con la cuerda para iniciar el ascenso; sin embargo, la empinada pendiente, la densa vegetación y las ramas del río dificultaron el paso, dejando momentáneamente atrapados a ambos.

Ante la complejidad del terreno, una segunda persona descendió para sumarse a las labores de apoyo y facilitar la subida. Tras varios minutos, el menor fue retirado del río y puesto a salvo. Vecinos del sector le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Según información preliminar, el niño no presentó lesiones de gravedad, aunque se encontraba afectado por el impacto y el frío del agua. La bicicleta también fue recuperada posteriormente. Las autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por el puente Corellama, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal del río se incrementa.

