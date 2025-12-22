HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Cajamarca: Jueza de flagrancia dicta penas efectivas por hurto agravado en tienda comercial

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca condenó a María Isabel Yamo Fernández y Giordano Rodríguez Campos por hurto agravado, tras un robo en una tienda.

Ambos fueron detenidos en flagrancia gracias a las grabaciones de videovigilancia y la rápida intervención de seguridad y policía. Fuente: Difusión.

Jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, en adición a sus funciones como Juzgado Penal de Flagrancia, dictó sentencia condenatoria contra María Isabel Yamo Fernández y Giordano Rodríguez Campos, tras hallarlos responsables del delito de hurto agravado, cometido en agravio de una conocida tienda comercial de la ciudad.

En su decisión, la magistrada declaró legal la detención en flagrancia de ambos procesados y aprobó el acuerdo de terminación anticipada, al verificarse que el delito fue cometido de manera conjunta, registrado por cámaras de videovigilancia y corroborado con la inmediata intervención del personal de seguridad y la Policía Nacional.

Como resultado, se impuso a María Isabel Yamo Fernández una pena de dos años y veinticinco días de prisión efectiva, ordenándose su inmediato internamiento en un establecimiento penitenciario, debido a que registra antecedentes penales previos, lo que impedía un pronóstico favorable para la suspensión de la pena. En tanto, Giordano Rodríguez Campos fue condenado a dos años y veinticinco días de pena privativa de la libertad suspendida, quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el periodo de prueba establecido.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2025, cuando ambos ingresaron a una tienda del centro comercial, donde sustrajeron diversos productos del área de cuidado personal, los cuales ocultaron entre sus pertenencias. La acción fue advertida por el sistema de videovigilancia, permitiendo su intervención inmediata y recuperación de los bienes sustraídos.

Asimismo, la jueza ordenó el pago solidario de una reparación civil ascendente a 200 soles, además de disponer las medidas correspondientes para el control y seguimiento del sentenciado que cumplirá condena en libertad.

Este caso constituye uno de los procesos resueltos bajo el modelo de flagrancia, que permite una respuesta rápida y eficaz del sistema de justicia frente a delitos cometidos en evidente situación delictiva, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la celeridad procesal y la seguridad ciudadana.

