HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Lluvia torrencial en Tarapoto provoca inundaciones en calles, comercios y principales vías de la ciudad

Autoridades evalúan daños materiales y llaman a la prevención. Se advierte sobre más lluvias y se solicita a la población mantenerse alerta y evitar zonas inundadas.

Lluvia en Tarapoto genera inundaciones y daños materiales. Foto: difusión
Lluvia en Tarapoto genera inundaciones y daños materiales. Foto: difusión | difusión

Tarapoto enfrentó una situación crítica luego de registrarse una fuerte lluvia de gran intensidad que cayó sobre la ciudad durante el pasado martes, ocasionando inundaciones en diversas calles, zonas comerciales y sectores residenciales. El evento climático, que se extendió por varias horas, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de drenaje urbano frente a precipitaciones de gran volumen.

Desde las primeras horas de la tarde, la lluvia comenzó a incrementarse de manera progresiva hasta convertirse en un aguacero constante que rápidamente superó la capacidad de evacuación de las alcantarillas. Como consecuencia, varias vías principales quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular y peatonal, especialmente en el centro de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Lluvias continuarán en la selva: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas en 12 regiones por intensas precipitaciones

lr.pe

Zonas comerciales y tránsito severamente afectados

Uno de los sectores más perjudicados fue el área comercial cercana a la Plaza de Armas de Tarapoto, donde numerosos negocios se vieron obligados a cerrar temporalmente debido al ingreso de agua en sus locales. Comerciantes intentaron proteger mercadería y equipos ante el avance de las corrientes, mientras clientes y transeúntes buscaban zonas seguras para resguardarse.

Las calles se transformaron en verdaderos ríos urbanos, arrastrando motocicletas estacionadas y generando escenas de preocupación entre los vecinos. El transporte público también resultó afectado, ya que varias rutas quedaron interrumpidas por la acumulación de agua y lodo.

Colapso del drenaje y respuesta ciudadana

El colapso del sistema de drenaje pluvial fue uno de los principales factores que agravó la emergencia. Las rejillas y desagües no lograron absorber el volumen de agua, lo que provocó rápidos desbordes en distintos puntos de la ciudad. Esta situación evidenció la necesidad de reforzar la infraestructura urbana para enfrentar eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Una vez que las lluvias disminuyeron, vecinos y comerciantes iniciaron labores de limpieza para retirar el agua estancada, barro y residuos sólidos acumulados en calles y establecimientos. Con escobas, baldes y herramientas improvisadas, la población trató de recuperar la normalidad lo antes posible.

PUEDES VER: Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

lr.pe

Autoridades evalúan daños y llaman a la prevención

Las autoridades locales informaron que no se reportaron víctimas mortales, aunque sí se registraron daños materiales y afectaciones a la actividad económica. Asimismo, anunciaron que se realizará una evaluación de las zonas afectadas para determinar medidas preventivas y de mitigación ante posibles nuevas precipitaciones.

Por su parte, los organismos meteorológicos advirtieron que las lluvias podrían continuar en los próximos días, por lo que exhortaron a la población a mantenerse alerta, evitar transitar por zonas inundadas y seguir las recomendaciones de Defensa Civil.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

LEER MÁS
Gobierno declara estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país debido a la llegada de lluvias extremas

Gobierno declara estado de emergencia en 382 distritos de 20 regiones del país debido a la llegada de lluvias extremas

LEER MÁS
Lluvias de verano afectarán la costa peruana hasta el 13 de enero:Senamhi emite alerta en Lima y 6 regiones

Lluvias de verano afectarán la costa peruana hasta el 13 de enero:Senamhi emite alerta en Lima y 6 regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario juvenil: “me ofrecieron S/1.000, mi mamá estaba enferma y era cumpleaños de mi hermana”

Sicario juvenil: “me ofrecieron S/1.000, mi mamá estaba enferma y era cumpleaños de mi hermana”

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: previa del amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Sociedad

EsSalud reprogramará citas para pacientes afectados por el paro de transporte este 14 de enero: pasos para agendar nueva fecha

Choque múltiple entre cinco vehículos deja dos fallecidos y 5 heridos en la Panamericana Sur

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el cronograma oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025