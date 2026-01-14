Tarapoto enfrentó una situación crítica luego de registrarse una fuerte lluvia de gran intensidad que cayó sobre la ciudad durante el pasado martes, ocasionando inundaciones en diversas calles, zonas comerciales y sectores residenciales. El evento climático, que se extendió por varias horas, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de drenaje urbano frente a precipitaciones de gran volumen.

Desde las primeras horas de la tarde, la lluvia comenzó a incrementarse de manera progresiva hasta convertirse en un aguacero constante que rápidamente superó la capacidad de evacuación de las alcantarillas. Como consecuencia, varias vías principales quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular y peatonal, especialmente en el centro de la ciudad.

Zonas comerciales y tránsito severamente afectados

Uno de los sectores más perjudicados fue el área comercial cercana a la Plaza de Armas de Tarapoto, donde numerosos negocios se vieron obligados a cerrar temporalmente debido al ingreso de agua en sus locales. Comerciantes intentaron proteger mercadería y equipos ante el avance de las corrientes, mientras clientes y transeúntes buscaban zonas seguras para resguardarse.

Las calles se transformaron en verdaderos ríos urbanos, arrastrando motocicletas estacionadas y generando escenas de preocupación entre los vecinos. El transporte público también resultó afectado, ya que varias rutas quedaron interrumpidas por la acumulación de agua y lodo.

Colapso del drenaje y respuesta ciudadana

El colapso del sistema de drenaje pluvial fue uno de los principales factores que agravó la emergencia. Las rejillas y desagües no lograron absorber el volumen de agua, lo que provocó rápidos desbordes en distintos puntos de la ciudad. Esta situación evidenció la necesidad de reforzar la infraestructura urbana para enfrentar eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Una vez que las lluvias disminuyeron, vecinos y comerciantes iniciaron labores de limpieza para retirar el agua estancada, barro y residuos sólidos acumulados en calles y establecimientos. Con escobas, baldes y herramientas improvisadas, la población trató de recuperar la normalidad lo antes posible.

Autoridades evalúan daños y llaman a la prevención

Las autoridades locales informaron que no se reportaron víctimas mortales, aunque sí se registraron daños materiales y afectaciones a la actividad económica. Asimismo, anunciaron que se realizará una evaluación de las zonas afectadas para determinar medidas preventivas y de mitigación ante posibles nuevas precipitaciones.

Por su parte, los organismos meteorológicos advirtieron que las lluvias podrían continuar en los próximos días, por lo que exhortaron a la población a mantenerse alerta, evitar transitar por zonas inundadas y seguir las recomendaciones de Defensa Civil.

