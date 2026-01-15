HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familia entera fallece tras ser sepultada por caída de huaico en Chanchamayo, Junín

El deslizamiento, ocasionado por más de cinco horas de intensas lluvias, sorprendió a las cuatro personas que se encontraban descansando en una vivienda.

La familia y un trabajador de la zona de Chanchamayo murieron sepultados por un huaico.
La familia y un trabajador de la zona de Chanchamayo murieron sepultados por un huaico. | Foto: composición LR/ Difusión/ Indeci

La temporada de lluvias en la selva central ha cobrado sus primeras víctimas. En la madrugada del pasado martes 13 de enero, un devastador huaico sepultó una vivienda rústica y un camión en el sector de Río Amarillo San Pedro, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo (Junín), dejando como saldo el fallecimiento de toda una familia por la tragedia.

Cuatro cuerpos fueron encontrados en la zona afectada este 14 de enero y, posteriormente, llevados a la morgue, donde fueron identificados por sus parientes.

PUEDES VER: Lluvia torrencial en Tarapoto provoca inundaciones en calles, comercios y principales vías de la ciudad

Según los reportes policiales, la familia (integrada por una pareja de esposos y su hija de tan solo 4 años) se encontraba descansando junto a un trabajador en el momento del desastre. Las víctimas habían llegado la noche anterior provenientes de Tarma con el objetivo de trasladar frutas y verduras para su venta.

El deslizamiento, provocado por más de cinco horas de lluvia torrencial, no dio tiempo de reacción. Una masa de lodo, piedras y troncos arrasó con la estructura donde pernoctaban y sepultó también el vehículo pesado en el que se transportaban. En el lugar también se encontraron animales de granja y 15 perros que también perdieron la vida.

Tras más de seis horas de trabajos ininterrumpidos de miembros de la Compañía de Bomberos con maquinaria pesada y el apoyo de los pobladores locales, las autoridades confirmaron el hallazgo de tres cuerpos. Luego, al pasar casi dos días, encontraron a la menor de edad que estaba desaparecida.

Según información de Latina, las víctimas serán llevadas por sus familiares a sus hogares para proceder con su entierro.

Ante el incremento del caudal en los ríos Perené, Pichanaqui, Tarma y Satipo, las autoridades recomiendan a la población alejarse de riberas y quebradas. Mientras las lluvias persisten, los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate y la evaluación de daños en las zonas afectadas.

