Sociedad

Lluvias continuarán en la selva: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas en 12 regiones por intensas precipitaciones

San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cusco y más presentarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. El Senamhi recomendó mantenerse al corriente de la situación y cumplir las instrucciones dadas por las autoridades.

Senamhi advierte que lluvias continuarán el selva hasta el viernes 16 de enero
Senamhi advierte que lluvias continuarán el selva hasta el viernes 16 de enero | Composición LR | Renato Pajuelo

Las lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán afectando la selva peruana durante los próximos días, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que emitió una alerta naranja ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos en 12 regiones del país.

El aviso, emitido el martes 13 de enero, advierte que el evento se desarrollará desde la medianoche del jueves 15 hasta las 23:59 horas del viernes 16 de enero, con un periodo de vigencia de 47 horas. Durante este tiempo, se espera que las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, lo que podría generar impactos en zonas vulnerables.

Lluvias en la selva:12 regiones afectadas según aviso del Senamhi

El aviso meteorológico N° 012 alcanza a 12 regiones del país, principalmente en la zona amazónica y áreas colindantes. Estas son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Asimismo, indicó que presentan una mayor susceptibilidad a eventos asociados a lluvias intensas, como inundaciones, activación de quebradas y afectaciones en vías de comunicación, especialmente en áreas rurales.

Según el reporte de la institución, para el jueves 15 de enero, se estiman acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, valores similares en la selva central, y registros de hasta 80 mm/día en la selva sur. Un escenario parecido al viernes 16, en el que los acumulados llegarán a los 55 mm/día en la selva norte y central y los valores alcanzarían los 80 mm/día en la selva sur.

Alerta naranja por lluvias en Amazonas, Loreto, Junín y más regiones

De acuerdo con el Senamhi, el nivel de alerta naranja indica la probabilidad de eventos meteorológicos significativos que pueden afectar a la población y a las actividades cotidianas. “Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos”, señala el aviso oficial, por lo que se la institución exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente en zonas donde las lluvias podrían generar deslizamientos, incremento de caudales de ríos o afectaciones a la infraestructura.

