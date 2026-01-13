HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Sociedad

¿Qué universidades e institutos dictarán clases virtuales este 14 de enero por el paro de transportistas en Lima y Callao?

Ante el anuncio de Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, sobre la paralización en el sector transporte en Lima y Callao este 14 de enero, algunas casas de estudio han instado suspender sus clases presenciales y pasar su jornada la virtualidad.

Transportistas anunciaron paro para este miercoles 14 de enero por extorsiones
Transportistas anunciaron paro para este miercoles 14 de enero por extorsiones | Composición LR

Las extorsiones y los asesinatos contra transportistas no se detienen. Según Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, el 80% de los conductores en Lima ha sido víctima de amenazas contra su vida durante los últimos años. En este sentido, la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno para enfrentar la inseguridad ha derivado en una nueva movilización del sector, que paralizará sus actividades en una jornada de protestas este miércoles 14 de enero.

Ante esta situación, algunas casas de estudio, entre institutos y universidades, han informado a través de sus canales oficiales que modificarán sus jornadas académicas y pasarán de la modalidad presencial a clases virtuales durante este día, en consideración a la seguridad de sus estudiantes. Sin embargo, también han precisado que las instalaciones continuarán abiertas para el al alumnado.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

lr.pe

Estas universidades e institutos suspenderán clases por paro del 14 de enero

A continuación, te detallamos qué casas universitarias e institutos se pronunciaron en el marco de las movilizaciones de este miércoles convocadas por el gremio:

  • Idiomas Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP): Desde el instituto de la PUCP indicaron que con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes todas las clases se realizarán de manera virtual. Además, agregaron que este 13 de enero los profesores enviarán los detalles al correo institucional del alumano, y que la atención en sus sedes se desarrollará de manera normal.
  • Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA): Desde el ICPNA indicaron que mañana, miércoles 14 de enero, la atención y clases presenciales pasarán a ser virtuales para todas las sedes de Lima.
  • Universidad del Pacífico: Por el paro de transportistas, indicaron que todas las clases de todos los programas de la UP se realizarán de manera virtual. Sin embargo, la universidad permanecerá abierta con servicios limitados y comunicará cualquier actualización por sus canales oficiales.

PUEDES VER: Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

lr.pe

¿Qué lineas acatarán el paro de este 14 de enero?

Las líneas que acatarán el paro de este 14 de de enero son las siguientes:

  • La 50
  • El Rápido S.A.
  • Transporte Huáscar S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)
  • Vipusa
  • Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.
  • Urbanito
  • Empresa de Transportes Nueva América S.A. 
  • Chosicano
  • Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.
  • E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)
  • Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

Paro de transportistas en vivo hoy, 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos, rutas afectadas y últimas noticias del transporte en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transportistas en vivo hoy, 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos, rutas afectadas y últimas noticias del transporte en Lima y Callao

Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención y rutas durante el paro del 14 de enero

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025