Las extorsiones y los asesinatos contra transportistas no se detienen. Según Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, el 80% de los conductores en Lima ha sido víctima de amenazas contra su vida durante los últimos años. En este sentido, la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno para enfrentar la inseguridad ha derivado en una nueva movilización del sector, que paralizará sus actividades en una jornada de protestas este miércoles 14 de enero.

Ante esta situación, algunas casas de estudio, entre institutos y universidades, han informado a través de sus canales oficiales que modificarán sus jornadas académicas y pasarán de la modalidad presencial a clases virtuales durante este día, en consideración a la seguridad de sus estudiantes. Sin embargo, también han precisado que las instalaciones continuarán abiertas para el al alumnado.

Estas universidades e institutos suspenderán clases por paro del 14 de enero

A continuación, te detallamos qué casas universitarias e institutos se pronunciaron en el marco de las movilizaciones de este miércoles convocadas por el gremio:

Idiomas Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP): Desde el instituto de la PUCP indicaron que con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes todas las clases se realizarán de manera virtual. Además, agregaron que este 13 de enero los profesores enviarán los detalles al correo institucional del alumano, y que la atención en sus sedes se desarrollará de manera normal.

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA): Desde el ICPNA indicaron que mañana, miércoles 14 de enero, la atención y clases presenciales pasarán a ser virtuales para todas las sedes de Lima.

Universidad del Pacífico: Por el paro de transportistas, indicaron que todas las clases de todos los programas de la UP se realizarán de manera virtual. Sin embargo, la universidad permanecerá abierta con servicios limitados y comunicará cualquier actualización por sus canales oficiales.

¿Qué lineas acatarán el paro de este 14 de enero?

Las líneas que acatarán el paro de este 14 de de enero son las siguientes:

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

S.A. Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

S.A.C. Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

S.A.C. (ETSSSAC) Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

S.A.C. Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

S.A. Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

S.A.C. E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

S.A. (ESTSACASA) Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

