Dictan nueve meses de prisión preventiva contra actriz peruana que asesino a su pareja en Puno

Danitza Anel Pilco Laura, aseguró que se defendió y en ningún momento quiso hacerle daño. Alegó que lo amaba | Foto: Liubomir Fernández /La República.

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, Youl Riveros Salazar, dictó nueve meses de prisión preventiva para la actriz de cine peruano Danitza Anel Pilco Laura (20), acusada de acuchillar a su pareja Yeison Rony Olivera Flores (20), estudiante de la especialidad de pesquería en la facultad de biología en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA).

La audiencia se desarrolló mientras los compañeros de la facultad de la víctima se movilizaron por distintas arterias de la ciudad de Puno exigiendo justicia y cadena perpetua. Por su parte, el Inpe informó que la detenida será internada en el penal de mujeres de la provincia de Lampa.

Familia protesta en Puno tras asesinato de joven universitario

Danitza Anel Pilco, habló en audiencia y tácitamente aceptó los cargos en su contra. “Se comportó de una manera muy violenta. Yo traté de defenderme como pude. Me solté como pude. Siendo ello [el cuchillo] lo primero que encontré. Yo no quería hacerle daño, nunca, jamás”, dijo. Asimismo, la sentenciada aseguró que nunca quiso fugarse tras el hecho. Explicó que solo buscó escaparse al baño y acabar con su vida junto a la de él.

Tras el homicidio, los compañeros de aula del joven estudiante realizaron una protesta. Aseguraron que no era la primera vez que Yeison Olivera, era maltratado. “Basta de estigmatizar a los hombres. Él por vergüenza no hablaba que ella lo maltrataba. Nosotros sabíamos. A nosotros nos contó que era muy celosa. Que era muy agresiva”, aseguró a La República, Antonio Flores, compañero de facultad.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

