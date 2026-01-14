Festividad de la Candelaria 2026: conoce el cronograma oficial y el orden de presentación de las danzas originarias
La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) presentó el cronograma de actividades que incluyen danzas, rituales y eventos que resaltan la cultura.
La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) informó oficialmente el cronograma de actividades para este 2026. El documento, que cuenta con la aprobación en la Asamblea General, establece el camino hacia las celebraciones de la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria 2026.
El calendario incluye una variada programación de concursos, rituales y eventos especiales que destacan la rica cultura y la identidad del pueblo puneño. La Festividad de la Candelaria está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es una de las manifestaciones culturales más significativas de Perú, atrayendo a miles de danzantes, músicos y turistas tanto nacionales como internacionales.
Gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria.
Candelaria 2026: Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presenta calendario de actividades
Las actividades programadas por la Festividad de la Candelaria 2026 incluye concursos de danzas, encuentros musicales de sikuris, entre otros rituales. A continuación, te dejamos la lista de los eventos programados para esta fecha religiosa.
Enero
- Viernes 16: presentación oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 – Puno.
- Domingo 18: desfile por el 61° aniversario institucional de la FRFCP.
- Viernes 23: elección y coronación de la Reina del Folklore 2026 (originarios y luces).
- Sábado 24: Celebración eucarística y brindis por el LXI aniversario institucional de la FRFCP.
- Lunes 26: Asamblea General Ordinaria.
- Sábado 31: primer día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026).
Febrero
- Domingo 01: segundo día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026).
- Lunes 02: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes de luces).
- Lunes 09: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes originarios).
- Domingo 08: LIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces.
- Lunes 09: primer día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.
- Martes 10: segundo día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.
Marzo
- Viernes 13: Informe economico (2025 – 2026)
- Sábado 28: Clausura y Entrega de Premios FRFCP a los conjuntos ganadores del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios y de Luces (Candelaria 2026).
Orden de la presentación de las danzas originarias
Sábado 31 de enero
- Carnaval de Nicasio
- Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito – Puno
- Asociación Folklórica Ayarachis Riqchary Huayna de Cuyo Cuyo – Sandia
- Danza Autóctona Choquelas del C.P. Calacoto, Copani – Yunguyo
- Carnaval de Manazo
- Conjunto de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka – Moho
- Institución Cultural Mallku Kunturine – Kelluyo
- Los Turcos de Cabanilla – Lampa
- Agrupación Sentimiento Sikuris de Ingeniería Civil
- Centro de Expresión Cultural Sikuris 12 de Julio Inchupalla – Huancané
- Asociación Cultural Carnaval Chaku Chucahuacas – Chupa, Azángaro
- Asociación Folklórica Carnaval de Jayllihuaya
- Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara – Ilave
- Conjunto Autóctono Cahuires Tajquina – Chucuito
- Conjunto Arte Folklórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña
- Asociación Central Pulipulis de Taraco
- Asociación Cultural Carnaval de Chupa
- Conjunto Folklórico Carnaval de Taraco
- Asociación de Arte Folklórico Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya
- Asociación Juvenil de Sikuris y Zampoñas Wayra Marka – Juliaca
- Asociación Cultural Carnaval de Huerta Huaraya – Puno
- Centro de Expresión Cultural Carnaval de Patambuco
- Asociación Cultural Chokela de la Comunidad Campesina Huarijuyo
- Conjunto Folklórico Carnaval de Churo – Huayrapata
- Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni – Conima
- Conjunto Carnaval de Chulluni Palca – Lampa
- Asociación Folklórica Alpaqueros de Culta – Acora
- Asociación Cultural Luriguayos Auténticos Rivales de Aychuyo – Yunguyo
- Danza Guerrera Los Unkakus de la Comunidad Campesina Pacaje
- Asociación Cultural Originarios Hach’akallas de Usicayos – Carabaya
- Asociación Cultural Unucajas de Azángaro – Acupa
- Asociación Cultural Carnaval de Santiago de Pupuja – Azángaro
- Centro de Expresión Cultural Sikuris Sentimiento Q’oriwayra – Putina
- Confraternidad Negritos – Acora
- Conjunto Wifalas de San Fernando – San Juan de Salinas
- Sociedad Cultural Café Pallay de las Yungas – San Juan del Oro
- Asociación de Arte y Cultura Carnaval de Chucuito
- Conjunto Juventud Kajelos San Juan de Dios – Pichacani
- Conjunto Folklórico Carnaval de Pusi – Cofocap
- Suri Sikuri Ciudad del Lago
- Grupo de Arte Sikuris Los Chasquis de Coasia – Vilquechico
- Luriguayos Fraternidad Cultural Los Compadres – Yunguyo
- Sociedad Cultural 9 de Agosto – Perka
- Asociación Cultural Carnaval Ceniza Sangre Aymara Zona Lago – Platería
- Asociación Cultural Qawra T’ikhiris – Kelluyo
- Conjunto Autóctono Pinkillada Utachiris Aymaras – Desaguadero
- Conjunto Folklórico Flor de Sank’ayo – Acora
- Asociación Cultural Sikuris Viento Andino Nueva Era – Lampa
- Asociación Cultural Carnaval Misturitas Atuncolla – Sillustani
- Conjunto de Danzas Pinkilladas Luque Pankara – Desaguadero
- Asociación Cultural Los Tenientes de Incasaya – Caracoto
- Conjunto Juventud Wifalas San Isidro – Putina
- Conjunto Milenario de Sikuris 12 de Diciembre – El Collao
- Conjunto Awatiris Santiago de Vizcachani – Jayllihuaya
- Asociación Cultural Chacareros de Caritamaya – Acora
- Agrupación Cultural Sikuris 29 de Septiembre – Conima
- Auténticos Lawa Kumus del C.P. Thunco – Acora
- Centro Cultural Juventud Kajelos – Laraqueri
- Auténtico y Original Carnaval de Ichu
- Guerreros Hach’akallas de Oruro – Crucero
- Sikuris Sentimiento Rosal Andino – Cabana
- Centro Cultural Sikuris Proyecto Peñablanca – Lampa
- Asociación Cultural Qaswa 5 Claveles – Capachica
- Conjunto Carnaval de Chuque – Acora
- Asociación Cultural Carnaval Machu Thinkay – Santa Lucía
- Asociación Chacallada Juventud Clavelitos – Platería
- Asociación Cultural Ispalla Llachon – Capachica
- Asociación Cultural Sikuris Kalacampana – Chucuito
- Conjunto Juventud Wifalas – Putina
- Carnaval Autóctono de Angara – Vilavila
- Kajelos Asociación Cultural Estudiantes Laraqueri
- Conjunto Carnaval de Alto Antalla
- Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara – Acora
Domingo 1 de febrero
- Asociación Cultural Kaswas de Huata
- Asociación Cultural Allpachu Awatiris – Mazocruz
- Sociedad Cultural Mercedes Achachi – Vilquechico
- Asociación Folklórica Llipi Pulis – Acora
- Chacareros Jhata Katus – Zepita
- Asociación Tokoros y Pinquillos Machuaychas – Caracoto
- Conjunto Carnaval de Ichuña – Moquegua
- Asociación Quena Quena 14 de Setiembre – Juli
- Centro Cultural Ayarachis Chulluni Paccha – Lampa
- Asociación Carnaval de Chucaripo Saman – Azángaro
- Asociación Cultural Los Argentinos – Paucarcolla
- Carnaval Santiago de Pupuja Zona Valle
- Kajchas Chita Señalacuy – Orurillo
- Kajelos San Santiago de Viluyo
- Sikuris Kantutas Rojas – Capachica
- Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca
- Asociación Cultural Unucajas de Chaupi Compuyo – Asillo
- Carnaval Chacareros de Chancachi
- Unucajas Santa Cruz José Domingo Choquehuanca
- Kajchas Cruz Taripacuy Ichucahua – Orurillo
- K’acchas de Urinsaya
- Llameritos de Cantería – Lampa
- Sikuris Raíces Andinos – Santa Lucía
- Asociación Cultural Unucajas del Distrito de San José
- Asociación Cultural Zampoñistas Arco Blanco – Puno
- Llamayuris Chusamarca – Acora
- Chacallada Potojani Grande
- Inti Tusuy de Lenzoro – Lampa
- Sikuris Jurimarka Occopampa – Moho
- Carnaval de Cabanilla – Collana
- Asociación Cultural Unkakos – Macusani
- Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora
- Carnaval de Paucarcolla
- Carnaval de Macari Jauray – Melgar
- Chacallada Selva Alegre – Camacani
- Centro Cultural Uyma Ch’uwa – Acora
- Centro Cultural Juventud Collana – Cabana
- Sikuris Los Bosques – Huancané
- Karabotas de Pichacani
- Luriguayo Juventud Rivales de Aychuyo
- Auqui Auquis Achachis K’umos – Umuchi
- Carnaval de Pusi – Huancané
- Warakeros Laqueque Iguara – Sandia
- Sikuris 8 de Diciembre – Macusani
- Kajchas de Caracara – Nicasio
- Sikuris 19 de Setiembre – Huancané
- Carnaval Lawa K’umus – Acora
- Sikuris Qheny Sank’ayo – Huata Conima
- Auténticos Chacareros Titilaca – Platería
- Centro Cultural Pulipulis – Caracoto
- Carnaval de Suatia Palca – Lampa
- Kajelos de Yunguyo Chamacuta – Acora
- Uyma Ch’uas de Jatucachi
- Carnaval de Esmeralda Arapa – Azángaro
- Zampoñistas Confraternidad – Acora
- Sikuris Fuerza Joven – Puno
- Danza de la Soltera y Larqa Llank’ay – Moquegua
- Carnaval Wapullos – Lampa
- Chacallada Brisas del Lago – Luquina Chico
- Centro Cultural Pinkillada – Moho
- Centro Cultural Wayra Marka – San Román
- Carnaval de Capullani – Puno
- Ayarachis Somos Patrimonio – Paratia
- Sikuris Inti Marka – Coata
- Proyecto Zampoñistas Puno
- Carnaval Ayarachi de Lacachi
- Varados de Ichu
- Papa Tarpuy Alto Catacha – Lampa
- Carnaval de Arapa
- Carnaval Tupay Zona Lago Chocco – Chupa, Azángaro.
Orden de la presentación de las danzas para la veneración y parada
Lunes 9 de febrero
- Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI
- Organización Cultural Wiñay Quta Marka – Ccota Platería
- Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave
- Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur
- Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas
- Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos
- Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano
- Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané
- Asociación Folklórica Caporales San Valentín
- Waca Waca del Barrio Porteño
- Juventud Tinkus del Barrio Porteño
- Asociación Cultural Morenada Azoguini
- Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima
- Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi – Puno
- Conjunto de Zampoñas Expresión Cultural del Centro Poblado de Ocoña – Ilave
- Tradicional Rey Moreno San Antonio
- Agrupación Kullahuada Victoria
- Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales – Rosaspata Huancané
- Escuela de Arte José Carlos Mariátegui Zambos Tundiques
- Fabulosa Morenada Independencia
- Diablada Confraternidad Victoria
- Agrupación Sangre Chumbivilcana Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco
- Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho
- Asociación Cultural Folklórica Legado Caporal
- Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata – Puno
- Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu Cuyo Cuyo – Sandia
- Morenada Laykakota
- Centro Social Kullahuada Central Puno
- Agrupación Cultural Sikuris Claveles Rojos de Huancané
- Sikuris 27 de Junio Nueva Era
- Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor Ritty
- Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata
- Conjunto Morenada Ricardo Palma
- Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima
- Asociación de Arte Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones
- Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista
- Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez
- Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa
- Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa
- Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur Puno
- Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Mañazo
- Asociación Morenada Porteño
- Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Wayras Huatasani – Huancané
- Centro Universitario de Folklore y Conjunto de Zampoñas de la UNMSM (CZSM)
- Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuma – Rosaspata Huancané
- Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – Afovic
- Conjunto Folklórico Morenada Orkapata
- Asociación Folklórica Diablada Azoguini
- Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro
- Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax
Martes 10 de febrero
- Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar
- Centro Cultural Melodías El Collao – Ilave
- La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central Puno – La Gran Collavía
- Morenada San Martín
- Asociación Folklórica Andino Amazónico Tobas Central Perú
- Asociación Romeos de Candelaria
- Conjunto de Danzas Altiplánicas de la UNI (Tuntuna UNI)
- Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP
- Centro Cultural Sentimiento Sikuris Las Vicuñas de la Inmaculada – Lampa
- Gran Morenada Salcedo
- Confraternidad Central Tobas Sur
- Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (AJP)
- Confraternidad Poderosa y Espectacular Morenada San Valentín – Ilave
- Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo – Distrito de Mañazo
- Confraternidad Diablada San Antonio
- Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Septiembre – Ilave
- Caporales Centro Cultural Andino
- Conjunto de Músicos y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi – Conima
- Morenada Huajsapata
- Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera
- Asociación Folklórica Caporales Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño
- Rey Moreno Laykakota
- Poderosa y Espectacular Waca Waca Alto Puno
- Cofradía de Negritos Chacón Beaterio de Huánuco
- Asociación La Voz Cultural Khantus 13 de Mayo – Huayrapata
- Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria
- Asociación Folklórica Caporales Victoria – Puno
- Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja – Yunguyo
- Tradicional Diablada Porteño
- Confraternidad Cultural Wacas Puno
- Agrupación Sociedad Cultural Autóctono Sikuris Wila Marka de Conima
- Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata
- Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno
- Sociedad Centro Social de Folklore y Cultura Sikuris y Danzas Autóctonas Fundación Pokopaka – Huancané
- Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané
- Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza
- Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía
- Conjunto Rey Caporal Independencia – Puno
- Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar
- Auténticos Ayarachis de Antalla Palca – Lampa
- Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – Puno
- Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista
- Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Parinawas de Huancané
- Asociación Cultural Genjinos Ayarachis de Paratia – Lampa
- Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris AJC
- Taller de Arte Música y Danza Real Asunción – Juli