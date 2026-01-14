HOYSuscripcion LR Focus

🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sociedad

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el cronograma oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) presentó el cronograma de actividades que incluyen danzas, rituales y eventos que resaltan la cultura.

Revisa las fechas clave de la Festividad de la Candelaria 2026.
Revisa las fechas clave de la Festividad de la Candelaria 2026. | Foto: composición LR/FRFCP

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) informó oficialmente el cronograma de actividades para este 2026. El documento, que cuenta con la aprobación en la Asamblea General, establece el camino hacia las celebraciones de la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria 2026.

El calendario incluye una variada programación de concursos, rituales y eventos especiales que destacan la rica cultura y la identidad del pueblo puneño. La Festividad de la Candelaria está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es una de las manifestaciones culturales más significativas de Perú, atrayendo a miles de danzantes, músicos y turistas tanto nacionales como internacionales.

Gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria. Foto: difusión

Gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria. Foto: difusión

lr.pe

Candelaria 2026: Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presenta calendario de actividades

Las actividades programadas por la Festividad de la Candelaria 2026 incluye concursos de danzas, encuentros musicales de sikuris, entre otros rituales. A continuación, te dejamos la lista de los eventos programados para esta fecha religiosa.

Enero

  • Viernes 16: presentación oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 – Puno.
  • Domingo 18: desfile por el 61° aniversario institucional de la FRFCP.
  • Viernes 23: elección y coronación de la Reina del Folklore 2026 (originarios y luces).
  • Sábado 24: Celebración eucarística y brindis por el LXI aniversario institucional de la FRFCP.
  • Lunes 26: Asamblea General Ordinaria.
  • Sábado 31: primer día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026).

Febrero

  • Domingo 01: segundo día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026). 
  • Lunes 02: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes de luces).
  • Lunes 09: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes originarios).
  • Domingo 08: LIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces.
  • Lunes 09: primer día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.
  • Martes 10: segundo día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

Marzo

  • Viernes 13: Informe economico (2025 – 2026)
  • Sábado 28: Clausura y Entrega de Premios FRFCP a los conjuntos ganadores del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios y de Luces (Candelaria 2026).

Orden de la presentación de las danzas originarias

Sábado 31 de enero

  1. Carnaval de Nicasio
  2. Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito – Puno
  3. Asociación Folklórica Ayarachis Riqchary Huayna de Cuyo Cuyo – Sandia
  4. Danza Autóctona Choquelas del C.P. Calacoto, Copani – Yunguyo
  5. Carnaval de Manazo
  6. Conjunto de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka – Moho
  7. Institución Cultural Mallku Kunturine – Kelluyo
  8. Los Turcos de Cabanilla – Lampa
  9. Agrupación Sentimiento Sikuris de Ingeniería Civil
  10. Centro de Expresión Cultural Sikuris 12 de Julio Inchupalla – Huancané
  11. Asociación Cultural Carnaval Chaku Chucahuacas – Chupa, Azángaro
  12. Asociación Folklórica Carnaval de Jayllihuaya
  13. Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara – Ilave
  14. Conjunto Autóctono Cahuires Tajquina – Chucuito
  15. Conjunto Arte Folklórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña
  16. Asociación Central Pulipulis de Taraco
  17. Asociación Cultural Carnaval de Chupa
  18. Conjunto Folklórico Carnaval de Taraco
  19. Asociación de Arte Folklórico Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya
  20. Asociación Juvenil de Sikuris y Zampoñas Wayra Marka – Juliaca
  21. Asociación Cultural Carnaval de Huerta Huaraya – Puno
  22. Centro de Expresión Cultural Carnaval de Patambuco
  23. Asociación Cultural Chokela de la Comunidad Campesina Huarijuyo
  24. Conjunto Folklórico Carnaval de Churo – Huayrapata
  25. Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni – Conima
  26. Conjunto Carnaval de Chulluni Palca – Lampa
  27. Asociación Folklórica Alpaqueros de Culta – Acora
  28. Asociación Cultural Luriguayos Auténticos Rivales de Aychuyo – Yunguyo
  29. Danza Guerrera Los Unkakus de la Comunidad Campesina Pacaje
  30. Asociación Cultural Originarios Hach’akallas de Usicayos – Carabaya
  31. Asociación Cultural Unucajas de Azángaro – Acupa
  32. Asociación Cultural Carnaval de Santiago de Pupuja – Azángaro
  33. Centro de Expresión Cultural Sikuris Sentimiento Q’oriwayra – Putina
  34. Confraternidad Negritos – Acora
  35. Conjunto Wifalas de San Fernando – San Juan de Salinas
  36. Sociedad Cultural Café Pallay de las Yungas – San Juan del Oro
  37. Asociación de Arte y Cultura Carnaval de Chucuito
  38. Conjunto Juventud Kajelos San Juan de Dios – Pichacani
  39. Conjunto Folklórico Carnaval de Pusi – Cofocap
  40. Suri Sikuri Ciudad del Lago
  41. Grupo de Arte Sikuris Los Chasquis de Coasia – Vilquechico
  42. Luriguayos Fraternidad Cultural Los Compadres – Yunguyo
  43. Sociedad Cultural 9 de Agosto – Perka
  44. Asociación Cultural Carnaval Ceniza Sangre Aymara Zona Lago – Platería
  45. Asociación Cultural Qawra T’ikhiris – Kelluyo
  46. Conjunto Autóctono Pinkillada Utachiris Aymaras – Desaguadero
  47. Conjunto Folklórico Flor de Sank’ayo – Acora
  48. Asociación Cultural Sikuris Viento Andino Nueva Era – Lampa
  49. Asociación Cultural Carnaval Misturitas Atuncolla – Sillustani
  50. Conjunto de Danzas Pinkilladas Luque Pankara – Desaguadero
  51. Asociación Cultural Los Tenientes de Incasaya – Caracoto
  52. Conjunto Juventud Wifalas San Isidro – Putina
  53. Conjunto Milenario de Sikuris 12 de Diciembre – El Collao
  54. Conjunto Awatiris Santiago de Vizcachani – Jayllihuaya
  55. Asociación Cultural Chacareros de Caritamaya – Acora
  56. Agrupación Cultural Sikuris 29 de Septiembre – Conima
  57. Auténticos Lawa Kumus del C.P. Thunco – Acora
  58. Centro Cultural Juventud Kajelos – Laraqueri
  59. Auténtico y Original Carnaval de Ichu
  60. Guerreros Hach’akallas de Oruro – Crucero
  61. Sikuris Sentimiento Rosal Andino – Cabana
  62. Centro Cultural Sikuris Proyecto Peñablanca – Lampa
  63. Asociación Cultural Qaswa 5 Claveles – Capachica
  64. Conjunto Carnaval de Chuque – Acora
  65. Asociación Cultural Carnaval Machu Thinkay – Santa Lucía
  66. Asociación Chacallada Juventud Clavelitos – Platería
  67. Asociación Cultural Ispalla Llachon – Capachica
  68. Asociación Cultural Sikuris Kalacampana – Chucuito
  69. Conjunto Juventud Wifalas – Putina
  70. Carnaval Autóctono de Angara – Vilavila
  71. Kajelos Asociación Cultural Estudiantes Laraqueri
  72. Conjunto Carnaval de Alto Antalla
  73. Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara – Acora

Domingo 1 de febrero

  1. Asociación Cultural Kaswas de Huata
  2. Asociación Cultural Allpachu Awatiris – Mazocruz
  3. Sociedad Cultural Mercedes Achachi – Vilquechico
  4. Asociación Folklórica Llipi Pulis – Acora
  5. Chacareros Jhata Katus – Zepita
  6. Asociación Tokoros y Pinquillos Machuaychas – Caracoto
  7. Conjunto Carnaval de Ichuña – Moquegua
  8. Asociación Quena Quena 14 de Setiembre – Juli
  9. Centro Cultural Ayarachis Chulluni Paccha – Lampa
  10. Asociación Carnaval de Chucaripo Saman – Azángaro
  11. Asociación Cultural Los Argentinos – Paucarcolla
  12. Carnaval Santiago de Pupuja Zona Valle
  13. Kajchas Chita Señalacuy – Orurillo
  14. Kajelos San Santiago de Viluyo
  15. Sikuris Kantutas Rojas – Capachica
  16. Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca
  17. Asociación Cultural Unucajas de Chaupi Compuyo – Asillo
  18. Carnaval Chacareros de Chancachi
  19. Unucajas Santa Cruz José Domingo Choquehuanca
  20. Kajchas Cruz Taripacuy Ichucahua – Orurillo
  21. K’acchas de Urinsaya
  22. Llameritos de Cantería – Lampa
  23. Sikuris Raíces Andinos – Santa Lucía
  24. Asociación Cultural Unucajas del Distrito de San José
  25. Asociación Cultural Zampoñistas Arco Blanco – Puno
  26. Llamayuris Chusamarca – Acora
  27. Chacallada Potojani Grande
  28. Inti Tusuy de Lenzoro – Lampa
  29. Sikuris Jurimarka Occopampa – Moho
  30. Carnaval de Cabanilla – Collana
  31. Asociación Cultural Unkakos – Macusani
  32. Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora
  33. Carnaval de Paucarcolla
  34. Carnaval de Macari Jauray – Melgar
  35. Chacallada Selva Alegre – Camacani
  36. Centro Cultural Uyma Ch’uwa – Acora
  37. Centro Cultural Juventud Collana – Cabana
  38. Sikuris Los Bosques – Huancané
  39. Karabotas de Pichacani
  40. Luriguayo Juventud Rivales de Aychuyo
  41. Auqui Auquis Achachis K’umos – Umuchi
  42. Carnaval de Pusi – Huancané
  43. Warakeros Laqueque Iguara – Sandia
  44. Sikuris 8 de Diciembre – Macusani
  45. Kajchas de Caracara – Nicasio
  46. Sikuris 19 de Setiembre – Huancané
  47. Carnaval Lawa K’umus – Acora
  48. Sikuris Qheny Sank’ayo – Huata Conima
  49. Auténticos Chacareros Titilaca – Platería
  50. Centro Cultural Pulipulis – Caracoto
  51. Carnaval de Suatia Palca – Lampa
  52. Kajelos de Yunguyo Chamacuta – Acora
  53. Uyma Ch’uas de Jatucachi
  54. Carnaval de Esmeralda Arapa – Azángaro
  55. Zampoñistas Confraternidad – Acora
  56. Sikuris Fuerza Joven – Puno
  57. Danza de la Soltera y Larqa Llank’ay – Moquegua
  58. Carnaval Wapullos – Lampa
  59. Chacallada Brisas del Lago – Luquina Chico
  60. Centro Cultural Pinkillada – Moho
  61. Centro Cultural Wayra Marka – San Román
  62. Carnaval de Capullani – Puno
  63. Ayarachis Somos Patrimonio – Paratia
  64. Sikuris Inti Marka – Coata
  65. Proyecto Zampoñistas Puno
  66. Carnaval Ayarachi de Lacachi
  67. Varados de Ichu
  68. Papa Tarpuy Alto Catacha – Lampa
  69. Carnaval de Arapa
  70. Carnaval Tupay Zona Lago Chocco – Chupa, Azángaro.

Orden de la presentación de las danzas para la veneración y parada

Lunes 9 de febrero

  1. Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI
  2. Organización Cultural Wiñay Quta Marka – Ccota Platería
  3. Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave
  4. Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur
  5. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas
  6. Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos
  7. Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano
  8. Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané
  9. Asociación Folklórica Caporales San Valentín
  10. Waca Waca del Barrio Porteño
  11. Juventud Tinkus del Barrio Porteño
  12. Asociación Cultural Morenada Azoguini
  13. Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima
  14. Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi – Puno
  15. Conjunto de Zampoñas Expresión Cultural del Centro Poblado de Ocoña – Ilave
  16. Tradicional Rey Moreno San Antonio
  17. Agrupación Kullahuada Victoria
  18. Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales – Rosaspata Huancané
  19. Escuela de Arte José Carlos Mariátegui Zambos Tundiques
  20. Fabulosa Morenada Independencia
  21. Diablada Confraternidad Victoria
  22. Agrupación Sangre Chumbivilcana Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco
  23. Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho
  24. Asociación Cultural Folklórica Legado Caporal
  25. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata – Puno
  26. Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu Cuyo Cuyo – Sandia
  27. Morenada Laykakota
  28. Centro Social Kullahuada Central Puno
  29. Agrupación Cultural Sikuris Claveles Rojos de Huancané
  30. Sikuris 27 de Junio Nueva Era
  31. Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor Ritty
  32. Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata
  33. Conjunto Morenada Ricardo Palma
  34. Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima
  35. Asociación de Arte Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones
  36. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista
  37. Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez
  38. Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa
  39. Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa
  40. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur Puno
  41. Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Mañazo
  42. Asociación Morenada Porteño
  43. Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Wayras Huatasani – Huancané
  44. Centro Universitario de Folklore y Conjunto de Zampoñas de la UNMSM (CZSM)
  45. Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuma – Rosaspata Huancané
  46. Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – Afovic
  47. Conjunto Folklórico Morenada Orkapata
  48. Asociación Folklórica Diablada Azoguini
  49. Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro
  50. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax

Martes 10 de febrero

  1. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar
  2. Centro Cultural Melodías El Collao – Ilave
  3. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central Puno – La Gran Collavía
  4. Morenada San Martín
  5. Asociación Folklórica Andino Amazónico Tobas Central Perú
  6. Asociación Romeos de Candelaria
  7. Conjunto de Danzas Altiplánicas de la UNI (Tuntuna UNI)
  8. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP
  9. Centro Cultural Sentimiento Sikuris Las Vicuñas de la Inmaculada – Lampa
  10. Gran Morenada Salcedo
  11. Confraternidad Central Tobas Sur
  12. Asociación Juvenil Puno Sikuris 27 de Junio (AJP)
  13. Confraternidad Poderosa y Espectacular Morenada San Valentín – Ilave
  14. Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo – Distrito de Mañazo
  15. Confraternidad Diablada San Antonio
  16. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Septiembre – Ilave
  17. Caporales Centro Cultural Andino
  18. Conjunto de Músicos y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi – Conima
  19. Morenada Huajsapata
  20. Conjunto de Arte y Folklore Sikuris Juventud Obrera
  21. Asociación Folklórica Caporales Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño
  22. Rey Moreno Laykakota
  23. Poderosa y Espectacular Waca Waca Alto Puno
  24. Cofradía de Negritos Chacón Beaterio de Huánuco
  25. Asociación La Voz Cultural Khantus 13 de Mayo – Huayrapata
  26. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria
  27. Asociación Folklórica Caporales Victoria – Puno
  28. Asociación de Zampoñistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja – Yunguyo
  29. Tradicional Diablada Porteño
  30. Confraternidad Cultural Wacas Puno
  31. Agrupación Sociedad Cultural Autóctono Sikuris Wila Marka de Conima
  32. Asociación Folklórica Tinkus Señor de Machallata
  33. Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno
  34. Sociedad Centro Social de Folklore y Cultura Sikuris y Danzas Autóctonas Fundación Pokopaka – Huancané
  35. Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané
  36. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza
  37. Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía
  38. Conjunto Rey Caporal Independencia – Puno
  39. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar
  40. Auténticos Ayarachis de Antalla Palca – Lampa
  41. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – Puno
  42. Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista
  43. Asociación Cultural de Sikuris Proyecto Parinawas de Huancané
  44. Asociación Cultural Genjinos Ayarachis de Paratia – Lampa
  45. Asociación Juvenil Cabanillas Sikuris AJC
  46. Taller de Arte Música y Danza Real Asunción – Juli
