Revisa las fechas clave de la Festividad de la Candelaria 2026. | Foto: composición LR/FRFCP

Revisa las fechas clave de la Festividad de la Candelaria 2026. | Foto: composición LR/FRFCP

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) informó oficialmente el cronograma de actividades para este 2026. El documento, que cuenta con la aprobación en la Asamblea General, establece el camino hacia las celebraciones de la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria 2026.

El calendario incluye una variada programación de concursos, rituales y eventos especiales que destacan la rica cultura y la identidad del pueblo puneño. La Festividad de la Candelaria está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es una de las manifestaciones culturales más significativas de Perú, atrayendo a miles de danzantes, músicos y turistas tanto nacionales como internacionales.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria. Foto: difusión

Candelaria 2026: Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presenta calendario de actividades

Las actividades programadas por la Festividad de la Candelaria 2026 incluye concursos de danzas, encuentros musicales de sikuris, entre otros rituales. A continuación, te dejamos la lista de los eventos programados para esta fecha religiosa.

Enero

Viernes 16: presentación oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 – Puno.

presentación oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 – Puno. Domingo 18: desfile por el 61° aniversario institucional de la FRFCP.

desfile por el 61° aniversario institucional de la FRFCP. Viernes 23: elección y coronación de la Reina del Folklore 2026 (originarios y luces).

elección y coronación de la Reina del Folklore 2026 (originarios y luces). Sábado 24: Celebración eucarística y brindis por el LXI aniversario institucional de la FRFCP.

Celebración eucarística y brindis por el LXI aniversario institucional de la FRFCP. Lunes 26: Asamblea General Ordinaria.

Asamblea General Ordinaria. Sábado 31: primer día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026).

Febrero

Domingo 01: segundo día del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios (Candelaria 2026).

Lunes 02: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes de luces).

misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes de luces). Lunes 09: misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes originarios).

misa solemne y procesión por las principales arterias de Puno (acompañada por conjuntos) + armado de alfombras (trajes originarios). Domingo 08: LIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces.

LIX Concurso de Danzas en Trajes de Luces. Lunes 09: primer día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

Martes 10: segundo día de la gran parada y veneración en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

Marzo

Viernes 13: Informe economico (2025 – 2026)

Sábado 28: Clausura y Entrega de Premios FRFCP a los conjuntos ganadores del LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios y de Luces (Candelaria 2026).

Orden de la presentación de las danzas originarias

Sábado 31 de enero

Carnaval de Nicasio Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito – Puno Asociación Folklórica Ayarachis Riqchary Huayna de Cuyo Cuyo – Sandia Danza Autóctona Choquelas del C.P. Calacoto, Copani – Yunguyo Carnaval de Manazo Conjunto de Sikuris Proyecto Cultural Wiñay Panqara Marka – Moho Institución Cultural Mallku Kunturine – Kelluyo Los Turcos de Cabanilla – Lampa Agrupación Sentimiento Sikuris de Ingeniería Civil Centro de Expresión Cultural Sikuris 12 de Julio Inchupalla – Huancané Asociación Cultural Carnaval Chaku Chucahuacas – Chupa, Azángaro Asociación Folklórica Carnaval de Jayllihuaya Cultural de Arte Milenario Heraldos Sangre Aymara – Ilave Conjunto Autóctono Cahuires Tajquina – Chucuito Conjunto Arte Folklórico Nueva Generación Kajelos del C.P. Marca Esqueña Asociación Central Pulipulis de Taraco Asociación Cultural Carnaval de Chupa Conjunto Folklórico Carnaval de Taraco Asociación de Arte Folklórico Yapuchiris 25 de Julio Huilacaya Asociación Juvenil de Sikuris y Zampoñas Wayra Marka – Juliaca Asociación Cultural Carnaval de Huerta Huaraya – Puno Centro de Expresión Cultural Carnaval de Patambuco Asociación Cultural Chokela de la Comunidad Campesina Huarijuyo Conjunto Folklórico Carnaval de Churo – Huayrapata Conjunto de Sikuris Centro Cultural 2 de Febrero de Sucuni – Conima Conjunto Carnaval de Chulluni Palca – Lampa Asociación Folklórica Alpaqueros de Culta – Acora Asociación Cultural Luriguayos Auténticos Rivales de Aychuyo – Yunguyo Danza Guerrera Los Unkakus de la Comunidad Campesina Pacaje Asociación Cultural Originarios Hach’akallas de Usicayos – Carabaya Asociación Cultural Unucajas de Azángaro – Acupa Asociación Cultural Carnaval de Santiago de Pupuja – Azángaro Centro de Expresión Cultural Sikuris Sentimiento Q’oriwayra – Putina Confraternidad Negritos – Acora Conjunto Wifalas de San Fernando – San Juan de Salinas Sociedad Cultural Café Pallay de las Yungas – San Juan del Oro Asociación de Arte y Cultura Carnaval de Chucuito Conjunto Juventud Kajelos San Juan de Dios – Pichacani Conjunto Folklórico Carnaval de Pusi – Cofocap Suri Sikuri Ciudad del Lago Grupo de Arte Sikuris Los Chasquis de Coasia – Vilquechico Luriguayos Fraternidad Cultural Los Compadres – Yunguyo Sociedad Cultural 9 de Agosto – Perka Asociación Cultural Carnaval Ceniza Sangre Aymara Zona Lago – Platería Asociación Cultural Qawra T’ikhiris – Kelluyo Conjunto Autóctono Pinkillada Utachiris Aymaras – Desaguadero Conjunto Folklórico Flor de Sank’ayo – Acora Asociación Cultural Sikuris Viento Andino Nueva Era – Lampa Asociación Cultural Carnaval Misturitas Atuncolla – Sillustani Conjunto de Danzas Pinkilladas Luque Pankara – Desaguadero Asociación Cultural Los Tenientes de Incasaya – Caracoto Conjunto Juventud Wifalas San Isidro – Putina Conjunto Milenario de Sikuris 12 de Diciembre – El Collao Conjunto Awatiris Santiago de Vizcachani – Jayllihuaya Asociación Cultural Chacareros de Caritamaya – Acora Agrupación Cultural Sikuris 29 de Septiembre – Conima Auténticos Lawa Kumus del C.P. Thunco – Acora Centro Cultural Juventud Kajelos – Laraqueri Auténtico y Original Carnaval de Ichu Guerreros Hach’akallas de Oruro – Crucero Sikuris Sentimiento Rosal Andino – Cabana Centro Cultural Sikuris Proyecto Peñablanca – Lampa Asociación Cultural Qaswa 5 Claveles – Capachica Conjunto Carnaval de Chuque – Acora Asociación Cultural Carnaval Machu Thinkay – Santa Lucía Asociación Chacallada Juventud Clavelitos – Platería Asociación Cultural Ispalla Llachon – Capachica Asociación Cultural Sikuris Kalacampana – Chucuito Conjunto Juventud Wifalas – Putina Carnaval Autóctono de Angara – Vilavila Kajelos Asociación Cultural Estudiantes Laraqueri Conjunto Carnaval de Alto Antalla Asociación Cultural Chacareros Fuerza Aymara – Acora

Domingo 1 de febrero

Asociación Cultural Kaswas de Huata Asociación Cultural Allpachu Awatiris – Mazocruz Sociedad Cultural Mercedes Achachi – Vilquechico Asociación Folklórica Llipi Pulis – Acora Chacareros Jhata Katus – Zepita Asociación Tokoros y Pinquillos Machuaychas – Caracoto Conjunto Carnaval de Ichuña – Moquegua Asociación Quena Quena 14 de Setiembre – Juli Centro Cultural Ayarachis Chulluni Paccha – Lampa Asociación Carnaval de Chucaripo Saman – Azángaro Asociación Cultural Los Argentinos – Paucarcolla Carnaval Santiago de Pupuja Zona Valle Kajchas Chita Señalacuy – Orurillo Kajelos San Santiago de Viluyo Sikuris Kantutas Rojas – Capachica Asociación Cultural Carnaval de Tiquillaca Asociación Cultural Unucajas de Chaupi Compuyo – Asillo Carnaval Chacareros de Chancachi Unucajas Santa Cruz José Domingo Choquehuanca Kajchas Cruz Taripacuy Ichucahua – Orurillo K’acchas de Urinsaya Llameritos de Cantería – Lampa Sikuris Raíces Andinos – Santa Lucía Asociación Cultural Unucajas del Distrito de San José Asociación Cultural Zampoñistas Arco Blanco – Puno Llamayuris Chusamarca – Acora Chacallada Potojani Grande Inti Tusuy de Lenzoro – Lampa Sikuris Jurimarka Occopampa – Moho Carnaval de Cabanilla – Collana Asociación Cultural Unkakos – Macusani Conjunto Vicuñitas de Collini – Acora Carnaval de Paucarcolla Carnaval de Macari Jauray – Melgar Chacallada Selva Alegre – Camacani Centro Cultural Uyma Ch’uwa – Acora Centro Cultural Juventud Collana – Cabana Sikuris Los Bosques – Huancané Karabotas de Pichacani Luriguayo Juventud Rivales de Aychuyo Auqui Auquis Achachis K’umos – Umuchi Carnaval de Pusi – Huancané Warakeros Laqueque Iguara – Sandia Sikuris 8 de Diciembre – Macusani Kajchas de Caracara – Nicasio Sikuris 19 de Setiembre – Huancané Carnaval Lawa K’umus – Acora Sikuris Qheny Sank’ayo – Huata Conima Auténticos Chacareros Titilaca – Platería Centro Cultural Pulipulis – Caracoto Carnaval de Suatia Palca – Lampa Kajelos de Yunguyo Chamacuta – Acora Uyma Ch’uas de Jatucachi Carnaval de Esmeralda Arapa – Azángaro Zampoñistas Confraternidad – Acora Sikuris Fuerza Joven – Puno Danza de la Soltera y Larqa Llank’ay – Moquegua Carnaval Wapullos – Lampa Chacallada Brisas del Lago – Luquina Chico Centro Cultural Pinkillada – Moho Centro Cultural Wayra Marka – San Román Carnaval de Capullani – Puno Ayarachis Somos Patrimonio – Paratia Sikuris Inti Marka – Coata Proyecto Zampoñistas Puno Carnaval Ayarachi de Lacachi Varados de Ichu Papa Tarpuy Alto Catacha – Lampa Carnaval de Arapa Carnaval Tupay Zona Lago Chocco – Chupa, Azángaro.

Orden de la presentación de las danzas para la veneración y parada

Lunes 9 de febrero

Conjunto de Zampoñas y Danzas UNI Organización Cultural Wiñay Quta Marka – Ccota Platería Agrupación de Sikuris Raíces Aymaras – Ilave Fraternidad Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio José Antonio Encinas Morenada Virgen de la Candelaria – Mandachitos Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras de Huancané Asociación Folklórica Caporales San Valentín Waca Waca del Barrio Porteño Juventud Tinkus del Barrio Porteño Asociación Cultural Morenada Azoguini Conjunto de Danzas y Música Autóctona Qhantati Ururi de Conima Conjunto Folklórico Los Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores Catumi – Puno Conjunto de Zampoñas Expresión Cultural del Centro Poblado de Ocoña – Ilave Tradicional Rey Moreno San Antonio Agrupación Kullahuada Victoria Expresión Cultural Milenarios de Sikuris Internacional Los Rosales – Rosaspata Huancané Escuela de Arte José Carlos Mariátegui Zambos Tundiques Fabulosa Morenada Independencia Diablada Confraternidad Victoria Agrupación Sangre Chumbivilcana Danza Huaylia Chumbivilcana – Cusco Grupo de Arte 14 de Septiembre – Moho Asociación Cultural Folklórica Legado Caporal Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata – Puno Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu Cuyo Cuyo – Sandia Morenada Laykakota Centro Social Kullahuada Central Puno Agrupación Cultural Sikuris Claveles Rojos de Huancané Sikuris 27 de Junio Nueva Era Fraternidad Artística Sambos Caporales Señor de Qollor Ritty Asociación Cultural Folklórica Tobas Amazonas Anata Conjunto Morenada Ricardo Palma Conjunto Sikuris 15 de Mayo de Cambria – Conima Asociación de Arte Cultura y Folklore Caporales de Siempre – Pitones Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista Morenada Central Galeno – Dr. Ricardo J. Ruelas Rodríguez Asociación Folklórica Waca Waca Santa Rosa Conjunto Folklórico La Llamerada del Club Juvenil Andino de Lampa Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur Puno Centenario Conjunto Sikuris del Barrio Mañazo Asociación Morenada Porteño Sociedad de Expresión Cultural Sikuris Wara Wara Wayras Huatasani – Huancané Centro Universitario de Folklore y Conjunto de Zampoñas de la UNMSM (CZSM) Agrupación Cultural Milenaria de Sikuris Internacional Huarihuma – Rosaspata Huancané Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria – Afovic Conjunto Folklórico Morenada Orkapata Asociación Folklórica Diablada Azoguini Asociación Cultural Sangre Indomable – Azángaro Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax

Martes 10 de febrero