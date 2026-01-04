Javier Corcuera: “Uyariy reflexiona sobre lo que pasó el 9 de enero de 2023, pero también hay un llamado de atención, porque esta matanza no es un hecho aislado”

Uyariy. En quechua, esta palabra significa escuchar. Ese es el título del último documental del reconocido y premiado cineasta peruano Javier Corcuera. Este documental, que combina denuncia y formalidad estética, aborda directamente la matanza de peruanos en las protestas sociales de 2022-2023. La República tuvo la oportunidad de ver el documental en su estreno mundial en Juliaca, en agosto de 2025. Esa función estuvo dedicada a los familiares de las víctimas. Uyariy es una obra maestra que invita a reflexionar para no olvidar y para que no triunfe la impunidad. Sobre Uyariy, La República conversó con Javier Corcuera.

-Este documental tuvo su estreno mundial en Juliaca, en agosto; y luego la rompió en la recta final del Festival de Cine de Lima.

-En realidad, el estreno más especial de esta película fue el estreno mundial en Juliaca; fue justo unos días antes del Festival de Cine de Lima de la Universidad Católica y fue algo difícil de olvidar, inolvidable realmente. Ahora, pues, lo que espero es que se pueda ver en todo el Perú. La película sale en Lima, en varias salas, también en el surandino, en otras ciudades también del territorio nacional. Lo que espero es que la gente pueda asistir, ver la película y reflexionar sobre lo que fue esta masacre de peruanos. Uyariy es un viaje de memoria.

-Si bien el documental va sobre las matanzas de 2022-2023, Uyariy es también una vuelta atrás. Esa matanza de peruanos no es la única que ha ocurrido en el sur.

-Como toda película documental, en este caso como producto de una coyuntura, donde llegas y te pones a registrar el ambiente y los testimonios, lo que tienes en principio son fragmentos de ese momento importante. Luego empiezas a pensar y a dar vueltas a partir de los testimonios que nos dieron, no necesariamente los que están en la película, sino también testimonios de otras personas que nos decían hace 200 años que nos matan, hace 200 años que pasa esto. Lo escuchaba en las manifestaciones, pero también hablaban de otras matanzas, como la de 1965. Además, poco tiempo antes se acababan de cumplir los 100 años de Huancho Lima. Como dice uno de los protagonistas de la película, la gente piensa que el pueblo se va a olvidar, pero el pueblo no se olvida, el pueblo recuerda, y es así que viajamos 100 años atrás para buscar a los descendientes de la matanza de Huancho Lima para saber más lo que significó esa rebelión, esa lucha por la educación, en la que maestras indígenas aymaras creaban escuelas clandestinas para enseñar a leer por la noche. Viajamos 100 años atrás y encontramos a sus descendientes y ellos todavía lo recordaban como si hubiera sido ayer.

-La memoria oral es fortísima, ¿no?

-La memoria oral es muy fuerte. En esta película, en otros momentos de la historia, vemos que es muy fuerte también el arte popular, la canción popular, la poesía popular. Por eso es que Uyariy es también una película cantada, porque esa es una manera de expresarse en Puno, Juliaca y otras partes del sur de Perú; es una manera de dejar constancia de los hechos que ocurrieron.

La música, la otra protagonista de "Uyariy". Imagen: Difusión.

-Tú eres melómano y la música está presente en toda tu obra. ¿Qué te llamó la atención de la música popular del sur?

-En realidad, lo que me sorprendió fue la presencia de la música en las manifestaciones, en las casas, en los cementerios. No es que yo quise meter la música en la película, es que la música se metió en la película, porque estaba ahí, estaba en la realidad. La música estaba en todo. La música la trabajamos con Edith Ramos. Uyariy reflexiona sobre lo que pasó el 9 de enero de 2023, pero también hay un llamado de atención, porque esta matanza no es un hecho aislado. La película documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia. Y la música es muy importante para poder transmitir ese reclamo.

-Uyariy se presentó en un contexto bastante peculiar, por decirlo de algún modo. Su estreno en Juliaca fue para los familiares de las víctimas y estuvo en el festival de la PUCP ya para el cierre. En esos meses, Dina Boluarte era la presidenta. La manera en que se ha ido exhibiendo obedece a que el escenario está marcado por la censura.

-En Perú y también en el mundo estamos viviendo momentos muy difíciles. Hay censura, el relato de la ultraderecha se expande y vemos que puede haber un genocidio y no pasa nada, vemos que pueden matar a 50 personas en Perú y no hay más que impunidad, no hay justicia. Este próximo 9 de enero se cumplen tres años; ese día mataron a 18 personas. Entonces, nosotros como artistas, como documentalistas, como músicos, como gente que desde su oficio artístico quiere no dejar de mirar esas cosas, ni dejar de denunciarlas, ni dejar que se silencien, podemos dejar constancia de esas denuncias.

-El Congreso archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas del sur. ¿Qué sientes ante eso?

-Siento lo mismo que los familiares de las víctimas: una indignación absoluta e indescriptible. Es una sensación de impotencia muy grande. Pero yo confío en la lucha de la gente. Y también pienso que los familiares no van a dejar de luchar hasta conseguir justicia.

Familiares de las víctimas reunidos el sábado 9 de agosto de 2025. En Juliaca. Crédito: Mariano Agudo.

-Lo que me gusta del documental es también su fotografía. Como si la música y la fotografía fueran la poesía de Uyariy. ¿La pensaron o la encontraron en Juliaca?

-Mariano Agudo es el director de fotografía de la película. Cuando se empieza a rodar una película, se busca una propuesta visual. Somos cineastas y trabajamos con la imagen, con la música. Trabajamos desde la construcción del lenguaje cinematográfico de la emoción, porque el cine es emoción. Eso se construye pensando en cuál puede ser el camino visual de la película. A veces te lo da la propia realidad; en otras ocasiones lo piensas o también puede llegar a ser una combinación. En esta película y en otras que he hecho, como Invierno en Bagdad, la propuesta visual se va construyendo en el camino, porque no son películas previamente diseñadas. En general, el cine documental no es un cine previamente tan diseñado, pero algunas películas sí lo permiten. Por ejemplo, en Sigo siendo hay un trabajo de investigación de un año y yo sabía las localizaciones y los lugares y los espacios. Y era una película en la que había un diseño previo en comparación con otras películas. Pero en otras, la propuesta visual te la da la propia realidad, y luego a partir de eso surgen las ideas.

-Tu cine tiene mucha denuncia. ¿De dónde nace esa inquietud social?

-Uno hace películas sobre lo que le preocupa, sobre lo que cree que hay que poner la mirada. He intentado poner lo que me preocupa en el cine que hago. Considero que ciertos temas deben ser visibles, que deben tener voz, que deben verse en una pantalla y deben perdurar en el negativo de una película. El cine documental sí tiene esa vocación de retratar la realidad, trabaja con la realidad; aunque sea la mirada de un autor, trabaja con la realidad. Por ejemplo, sería imposible entender la historia de Chile sin ver la película documental de Patricio Guzmán, La batalla de Chile. El cine documental tiene también esa responsabilidad social, porque luego perdura y esas imágenes quedan y se convierten en memoria.

Fotografía a cargo de Mariano Agudo. Imagen: Difusión

-Uyariy aparece en un momento en el que se ha estado discutiendo mucho sobre el cine peruano. Pese a los problemas que el cine peruano tiene, hay un muy buen periodo de producción.

-Vamos varios años con un muy buen nivel; se está produciendo mucho. Las películas peruanas están en los mejores festivales de cine del mundo. Lo mismo puedo decir de los documentales; lo que pasa es que no es tan fácil verlos. Nuestro cine documental no está en la televisión pública, es difícil que lleguen a las salas de cine, no hay espacio para el cine documental de autor. No está en las plataformas más conocidas. Pero este es un fenómeno mundial. Pasa lo mismo en España, en donde también trabajo, y esta película es una coproducción. América Latina está teniendo un cine documental de muy alto nivel, pero no lo vemos nunca; solo está en los festivales. Te ponen muchas trabas para hacer cine documental, te quitan el apoyo, pero a pesar de ello, se hacen documentales. Uno tiene que buscar cómo sortear los problemas. Hace 25 años hice La espalda del mundo y no había espacio para los documentales. Ahora hay festivales de cine documental en todas partes. Los documentales no entraban a los festivales y hoy compiten en la sección oficial. Eso ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es la distribución masiva del cine documental.

-¿Qué consejo le darías a un joven documentalista que recién empieza y tiene este contexto en contra?

-El cine documental siempre se ha hecho con todo el contexto en contra, siempre. Así ha sido con mis películas. Eso es parte de su naturaleza. Mi consejo es que hagan las películas que quieran hacer. Se puede hacer un documental con pocos medios; lo que importa es querer hacer la película. Si uno realmente quiere hacer una película, la va a conseguir hacer. Perú es un país fascinante para hacer documentales. No solamente en el caso de la mirada en los conflictos sociales, derechos humanos; en general, Perú es un país de una fuerza cultural increíble. Tenemos personajes que son fundamentales para nuestra historia y no hay una película sobre ellos. En Perú tenemos historias reales, del presente y del pasado, que merecen ser contadas.