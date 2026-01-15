Mujer lanzó material inflamable a cajera tras negarse a pagar 1/4 de pollo en SJM: víctima quedó en UCI

Trabajadora de pollería es atacada por una clienta que no quiso pagar su 1/4 de pollo. Foto: composición LR | composición LR

Trabajadora de pollería es atacada por una clienta que no quiso pagar su 1/4 de pollo.

Una administradora de una pollería, que cumplía labores en caja, fue atacada con un presunto material inflamable dentro de un establecimiento ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), luego de que una mujer se negara a pagar el consumo de un cuarto de pollo a la brasa. El hecho ocurrió en presencia de otros clientes y quedó registrado por una cámara de seguridad del local. Tras el ataque, tuvo que ser atendida de manera rápida.

De acuerdo con la versión de los familiares de la víctima, la presunta agresora llegó al establecimiento acompañada de su pareja. Ambos habrían pedido dos cuartos de pollo y, tras consumirlos, se negaron a pagar el monto establecido en la carta. Posteriormente, intentaron retirarse del local sin cancelar la cuenta y tras discutir.

Mujer lanza balde con material inflamable a trabajadora de pollería

La mujer regresó minutos después portando un balde que aparentaba contener pintura blanca. Según los registros de seguridad y los testimonios recogidos, la agresora arrojó el contenido del recipiente sobre la trabajadora y luego huyó del local. En un inicio se creyó que el líquido era pintura; sin embargo, los familiares indicaron que se trataría de una sustancia inflamable, posiblemente combustible, debido al fuerte olor que presentaba.

Luego del ataque, la víctima se trasladó por sus propios medios a un centro de salud para recibir atención médica. Con el pasar de las horas, su estado de salud se complicó, por lo que los médicos decidieron inducirla a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La mujer presenta lesiones por quemaduras en diversas partes del cuerpo, principalmente en el brazo y la pierna izquierda, zona donde habría caído el líquido.

Familiares exigen intervención policial

La hermana de la afectada señaló que el ataque habría sido premeditado y sostuvo que el hecho pudo haber terminado en un homicidio. Asimismo, denunció que hasta el momento no se ha registrado la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú en el lugar de los hechos, por lo que solicitó una investigación.

Por su parte, la hija de la víctima indicó que el estado de salud de su madre se fue deteriorando progresivamente, ya que inicialmente presentaba dolencias leves, pero posteriormente desarrolló síntomas propios de quemaduras e hinchazón en la pierna izquierda. Hasta el momento, la mujer que realizó el ataque no ha sido identificada ni detenida. Los familiares piden que se recaben más imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y solicitan apoyo para cubrir los gastos médicos derivados de la hospitalización.

