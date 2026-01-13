Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con el Bayern Múnich durante la contundente goleada 8-1 sobre el Wolfsburgo. | Foto: Fútbol Peruano/composición LR

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con el Bayern Múnich durante la contundente goleada 8-1 sobre el Wolfsburgo. | Foto: Fútbol Peruano/composición LR

Tras debutar en la aplastante victoria del Bayern Múnich por 8-1 ante el Wolfsburgo, Felipe Chávez hizo historia al entrar en el selecto grupo de 11 jugadores peruanos que han jugado en la Bundesliga. La presencia del joven centrocampista peruano en el cuadro 'bávaro' generó mucha expectativa, ya que anteriormente había debutado con el primer equipo en un partido de la Copa Alemania. Sin embargo, las buenas presentaciones que tuvo en el combinado juvenil le ayudaron a formar parte del plantel principal del conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany.

El escenario perfecto para hacer su debut al minuto 83 en la primera división del fútbol alemán fue precisamente en la abultada goleada que le endosó el Bayern Múnich al Wolfsburgo. Dicho suceso sirvió para que el joven volante hiciera su presentación, tal y como lo hicieron Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en su momento cuando jugaron en el conjunto de Baviera.

Felipe Chávez se convierte en el undécimo futbolista peruano en jugar la Bundesliga. Foto: Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos)

¿Qué otros futbolistas peruanos han jugado en la Bundesliga?

El debut de Felipe Chávez con el Bayern Múnich marca un nuevo hito en la historia de los futbolistas peruanos que han tenido participación en la Bundesliga, una de las cinco ligas más competitivas y prestigiosas del mundo, y consolida así la presencia nacional en la élite del fútbol europeo.

A lo largo de la historia, 11 futbolistas peruanos han logrado abrirse paso en la Bundesliga, una de las ligas más exigentes y competitivas de Europa, y han dejado huella con su talento y perseverancia. Desde pioneros como Claudio Pizarro, que rompieron barreras en el fútbol alemán, hasta jóvenes promesas como Felipe Chávez, que buscan consolidarse en el fútbol de élite.

Entre los futbolistas peruanos que han tenido su paso por el fútbol alemán sobresalen aquellos que lograron disputar partidos oficiales en la Bundesliga, una de las ligas más competitivas de Europa.