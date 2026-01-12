HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
El chifagate de José Jerí y Popy Olivera listo para las elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Mc Donald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

McDonald's lanzó un comunicado aclarando que el comportamiento de la empleada hacia Milenka no representa los valores de la empresa de comida rápida.

El reciente incidente que involucra a la streamer Milenka Nolasco y a McDonald's generó gran revuelo en las redes sociales tras una queja hecha por la creadora de contenido mientras realizaba una transmisión en vivo. La tiktoker relató que un trabajador del establecimiento le dijo "Párate de manos" a la distancia, lo cual fue interpretado como un comentario inapropiado.

Ante esto, McDonald's emitió un comunicado oficial aclarando que las palabras difundidas no reflejan los valores de la compañía ni la forma en que espera que su personal actúe. La empresa manifestó que ya se iniciaron las investigaciones internas para esclarecer los hechos. En su pronunciamiento, McDonald's destacó su compromiso con el respeto y la buena atención al cliente, subrayando que las actitudes del personal no deben transgredir estos principios.

PUEDES VER: Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

El pronunciamiento oficial de McDonald's sobre el incidente con Milenka

Tras la difusión del incidente en el que Milenka Nolasco expresó su molestia por el mal trato recibido por parte del personal de McDonald's, la empresa de comida rápida evaluó el comportamiento de uno de sus trabajadores implicados en el hecho. En ese sentido, la compañía decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido y fijar su postura.

''En McDonald’s lamentamos profundamente lo sucedido con Milenka Nolasco. Apenas tomamos conocimiento de la situación, adoptamos acciones internas inmediatas con nuestro personal para que algo así no vuelva a ocurrir y nos pusimos en contacto con ella para ofrecerle nuestras disculpas'', manifestó la empresa en su publicación.

PUEDES VER: Tiktoker Zully cuenta la verdadera razón de su distanciamiento con Milenka Nolasco: "Estoy metida en mi negocio"

Por otro lado, recalcaron que este tipo de incidentes no representan los valores de la marca ni el mensaje que buscan transmitir a sus clientes, y precisaron que lo ocurrido está lejos de los estándares de servicio y el compromiso de respeto que promueven. Además, subrayaron que este hecho no refleja la política y la conducta que exigen a su personal.

''Lo ocurrido no representa a la marca ni nuestros valores, y el comentario difundido en redes sociales por una trabajadora no constituye un pronunciamiento oficial. En McDonald’s reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y una experiencia positiva para todas las personas que nos visitan'', finalizó.

