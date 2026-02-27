Sin Paolo Guerrero, la posible alineación titular de Alianza Lima para la visita a UTC por Liga 1

Paolo Guerrero ha jugado los cuatro partidos previos de su equipo en este Torneo Apertura 2026. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima depende de sí mismo para consolidarse como único líder de la tabla de posiciones al término de esta fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo íntimo jugará contra UTC, club con el que comparte la punta, de modo que el ganador de este cruce le sacará ventaja al otro.

El gran ausente en el once titular blanquiazul sería Paolo Guerrero. El entrenador Pablo Guede confirmó que su intención era "cuidar" al jugador y evitar exponerlo a la cancha artificial del Héroes de San Ramón, aunque remarcó que sí lo tendrá a disposición. Por otro lado, el extremo Kevin Quevedo viajará con el resto de la delegación y podría reaparecer tras perderse los dos últimos cotejos.

Posible alineación de Alianza Lima

En relación con el once inicial que mandó ante Sport Boys, Guede solo cambiaría a Guerrero por Ramos en la delantera y a Mateo Antoni por Garcés en defensa. El resto del equipo se mantendría igual.

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Alianza Lima aún no ha perdido en lo que va de esta Liga 1. Foto: ITEA Sport

En el caso de los cajamarquinos, su gran baja no estará en la cancha, sino en la zona técnica. El DT Carlos Bustos no podrá acompañar a sus dirigidos por haber sido expulsado en la fecha previa. Su reemplazante mantendrá el once titular con Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra UTC?

El partido entre Alianza Lima y UTC se jugará este sábado 28 de febrero, a partir de la 1.15 p. m. El compromiso se podrá ver por la señal de L1 Max.