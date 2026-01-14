Bassco Soyer viene teniendo un gran arranque de año. Este miércoles, el mediocampista peruano sumó su tercer gol en el 2026 tras anotar el descuento en la derrota de su equipo, Gil Vicente, por 1-2 ante el Vizela en la Liga Revelacao sub-23 de Portugal.

El tanto del exjugador de Alianza Lima llegó al minuto 82' del partido, correspondiente a la jornada 4 de la fase de perdedores del torneo, luego de que el portero contrario saliera de forma apresurada a cortar el ataque. El seleccionado nacional se anticipó hábilmente al golero y definió bien con el borde interno del pie.

Bassco Soyer es el goleador peruano del 2026

Este es el segundo cotejo consecutivo en el que Soyer deja su impronta goleadora. El último sábado 10 de enero había convertido un doblete en el triunfo por 3-1 sobre el Leiria. De esta forma, el jugador de 19 años es el máximo artillero peruano en el extranjero este 2026, por delante de Adrián Ugarriza (2 goles), Piero Quipe y Sebastián La Torre (un gol cada uno).

En la Liga Revelacao, el 'Hechicero' lleva ya cinco goles esta temporada y cada vez se va afianzando más en su objetivo de ser promovido al plantel principal. El futbolista categoría 2006 también busca consolidarse a fin de ser llamado nuevamente a la selección peruana, con la cual jugó su primer amistoso en diciembre y marcó un gol, ante Bolivia.

Próximo partido de Bassco Soyer

El siguiente encuentro de Bassco Soyer con Gil Vicente sub-23 será el que sostenga este martes 20 de enero, ante Rio Ave. El conjunto gilista lleva una victoria y una derrota en esta etapa de la Liga Revelacao y se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo 3 puntos.