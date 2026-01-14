HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Deportes

Bassco Soyer sigue en racha: volvió a marcar con Gil Vicente sub-23 y es el goleador peruano en el extranjero este 2026

Por segundo partido consecutivo, el exjugador de Alianza Lima anotó en la derrota de su club por la Liga Revelacao sub-23 de Portugal.

Bassco Soyer juega en Portugal desde mediado del 2025. Foto: Gil Vicente FC
Bassco Soyer juega en Portugal desde mediado del 2025. Foto: Gil Vicente FC

Bassco Soyer viene teniendo un gran arranque de año. Este miércoles, el mediocampista peruano sumó su tercer gol en el 2026 tras anotar el descuento en la derrota de su equipo, Gil Vicente, por 1-2 ante el Vizela en la Liga Revelacao sub-23 de Portugal.

El tanto del exjugador de Alianza Lima llegó al minuto 82' del partido, correspondiente a la jornada 4 de la fase de perdedores del torneo, luego de que el portero contrario saliera de forma apresurada a cortar el ataque. El seleccionado nacional se anticipó hábilmente al golero y definió bien con el borde interno del pie.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

lr.pe

Bassco Soyer es el goleador peruano del 2026

Este es el segundo cotejo consecutivo en el que Soyer deja su impronta goleadora. El último sábado 10 de enero había convertido un doblete en el triunfo por 3-1 sobre el Leiria. De esta forma, el jugador de 19 años es el máximo artillero peruano en el extranjero este 2026, por delante de Adrián Ugarriza (2 goles), Piero Quipe y Sebastián La Torre (un gol cada uno).

En la Liga Revelacao, el 'Hechicero' lleva ya cinco goles esta temporada y cada vez se va afianzando más en su objetivo de ser promovido al plantel principal. El futbolista categoría 2006 también busca consolidarse a fin de ser llamado nuevamente a la selección peruana, con la cual jugó su primer amistoso en diciembre y marcó un gol, ante Bolivia.

Próximo partido de Bassco Soyer

El siguiente encuentro de Bassco Soyer con Gil Vicente sub-23 será el que sostenga este martes 20 de enero, ante Rio Ave. El conjunto gilista lleva una victoria y una derrota en esta etapa de la Liga Revelacao y se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo 3 puntos.

Notas relacionadas
Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

LEER MÁS
De ser exmundialista con la selección peruana a pastor evangélico: así es la nueva vida de Alberto Rodríguez como líder espiritual

De ser exmundialista con la selección peruana a pastor evangélico: así es la nueva vida de Alberto Rodríguez como líder espiritual

LEER MÁS
Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: golazo de Eryc Castillo

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: golazo de Eryc Castillo

LEER MÁS
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

LEER MÁS
Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

VER Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡gol de Gonzalo!

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Deportes

VER Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡gol de Gonzalo!

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025