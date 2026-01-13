Avión presidencial repatría a 38 peruanos varados en Bolivia debido a bloqueos en las carreteras

Peruanos que se encontraban varados en Bolivia fueron repatriados gracias a la ayuda humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz. | Foto: composición LR/Andina/El Peruano

Peruanos que se encontraban varados en Bolivia fueron repatriados gracias a la ayuda humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz. | Foto: composición LR/Andina/El Peruano

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 38 peruanos que quedaron varados en territorio boliviano fueron repatriados gracias a un avión presidencial. Gracias a la coordinación que tuvo la entidad peruana con la Embajada en Bolivia y el Consulado General en La Paz, el grupo compuesto por 14 hombres, 20 mujeres y 4 menores de edad partió esta mañana desde la ciudad de La Paz.

¿Cómo fueron repatriados los peruanos desde Bolivia?

Como parte de la operación de la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia, funcionarios de la Embajada del Perú y del Consulado General en La Paz acompañaron al grupo de compatriotas durante su proceso de embarque. En los días previos, ambas representaciones diplomáticas brindaron apoyo con alimentación y alojamiento, tras conocerse la compleja coyuntura que se vive en distintas regiones del país altiplánico debido a los constantes bloqueos.

"Esta operación es la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia —la primera fue este 12 de enero, donde se repatriaron 34 connacionales—, por el bloqueo de carreteras que afecta al país vecino", precisó la Cancillería.

El avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que llevó a las personas varadas partió esta mañana desde la ciudad de La Paz con destino al aeródromo de La Joya, en la región Arequipa, para recargar combustible. Luego aterrizó en la Base Aérea del Grupo Aéreo Nº 8, en el Callao, donde fue recibido por el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y por el comandante general del Ala Aérea N°2.

El compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores para guiar a los repatriados

De acuerdo con la evaluación logística del lugar y el monitoreo constante que se lleva a cabo debido a la compleja situación que vive Bolivia por los bloqueos en las carreteras, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene su compromiso de garantizar la seguridad e integridad de los repatriados en el país vecino y facilitar su pronto retorno al Perú.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su firme compromiso de continuar desplegando los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad e integridad de todos los peruanos en el exterior y agradece la buena disposición de la Cancillería boliviana para prestar el apoyo requerido", señaló.

¿Por qué en Bolivia se ha reportado varios bloqueos?

La ola de bloqueos impulsada por el sindicato nacional ha paralizado buena parte de Bolivia, ya que afectó directamente al transporte en varios puntos del país, al abastecimiento de productos básicos y al normal desarrollo de actividades económicas. Las protestas, que se extendieron por más de 50 puntos estratégicos, surgieron como respuesta a un decreto gubernamental que generó rechazo en sectores sindicales, pese a que estos respaldan medidas como la eliminación de subsidios al combustible y el incremento del salario mínimo. La presión social evidenció el malestar del pueblo boliviano por otras reformas vinculadas a la inversión privada y al manejo fiscal del Estado.

Ante el agravamiento del conflicto, el Gobierno boliviano optó por retroceder y abrir una vía de diálogo tras varios días de tensión, especialmente en zonas turísticas y rutas clave. Incluso, las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para auxiliar a turistas varados en lugares como el salar de Uyuni y el lago Titicaca, lo que reflejó la magnitud de la crítica situación. Aunque el acuerdo alcanzado permitió levantar parcialmente las medidas de fuerza, el episodio deja en evidencia la fragilidad del escenario político y económico del país, donde cualquier reforma estructural enfrenta una fuerte resistencia social.