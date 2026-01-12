La UNI ha presentado una nueva carrera de Ingeniería con la finalidad de formar profesionales especializados en inteligencia artificial. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Tras la oficialización de la nueva carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) confirmó que, en su próximo examen de admisión programado para mediados de febrero, se habilitarán 30 vacantes adicionales para los postulantes interesados en esta innovadora propuesta académica. Con esta iniciativa, la casa de estudios busca fortalecer la formación de especialistas de alto nivel en un campo clave para el desarrollo tecnológico y científico del país, alineándose con las demandas actuales del mercado y los avances de la industria digital.

¿Por qué la UNI creó esta nueva carrera?

El objetivo de la UNI al crear esta nueva carrera es identificar y formar talentos altamente competentes, capaces de liderar la transformación de los sectores productivos del país mediante una ingeniería rigurosa, orientada a resolver los desafíos estructurales que aún persisten en el Perú. En ese contexto, Wester Zela, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial de la UNI, explicó a la Agencia Andina que el uso de esta tecnología es cada vez más indispensable en la vida cotidiana. Además, precisó que la implementación de este programa académico se concibió incluso antes del auge de herramientas como ChatGPT.

“El egresado adquirirá conocimientos en inteligencia artificial, software, ciencias de la computación y, además, comprenderá conceptos básicos de ingeniería, matemáticas y física. No solo hubo buena voluntad, sino un sentido de país al entender que esta carrera era necesaria. Las herramientas son una moda, no la inteligencia artificial”, declaró.

Según las declaraciones del coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial de la UNI, los profesionales que egresen de esta nueva carrera podrán desempeñarse en sectores como minería, agricultura, salud, finanzas, retail y el sector público, desarrollando soluciones como modelos predictivos, automatización de procesos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

''La inteligencia artificial va más allá, no solamente es usarlo, la idea es que los estudiantes puedan crear esas herramientas y desarrollar estas tecnologías. La IA ya tiene como unos 70 años y nosotros recién estamos empezando. De aquí a 5 y 10 años, esto nos llevará a otro nivel'', enfatizó sobre la importante de la inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizarán los exámenes de admisión de la UNI para alcanzar una de las 30 vacantes?

El próximo examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería se llevará a cabo los días 16, 18 y 20 de febrero. En esas fechas, los postulantes competirán por una de las 30 vacantes disponibles en la nueva carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, una de las apuestas académicas más ambiciosas de la universidad.