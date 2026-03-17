HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Denisse Miralles renuncia como primer ministra
Denisse Miralles renuncia como primer ministra     Denisse Miralles renuncia como primer ministra     Denisse Miralles renuncia como primer ministra     
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Inició el año escolar con colegios en mal estado | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Loreto: incautan embarcaciones con materiales presuntamente destinadas a la minería ilegal

Sospechosos huyeron despavoridas hacia la espesura de la selva tras verse acorralados por la Fiscalía.

Fiscalía Ambiental logró incautar tres embarcaciones presuntamente destinadas a la minería ilegal en los ríos de la Amazonía peruana. Foto: Ministerio Público
Fiscalía Ambiental logró incautar tres embarcaciones presuntamente destinadas a la minería ilegal en los ríos de la Amazonía peruana. Foto: Ministerio Público

En un operativo en el corazón de Loreto, la Fiscalía Ambiental (FEMA) logró incautar tres embarcaciones presuntamente destinadas a la minería ilegal en los ríos de la Amazonía peruana. Las diligencias se llevaron a cabo en la cuenca del río Nanay, específicamente en áreas críticas de los distritos de Alto Nanay y Iquitos, en la provincia de Maynas, donde los sospechosos huyeron entre el espesor de la selva.

Según informaron las autoridades, las naves estaban diseñadas para degradar el río, removiendo toneladas de tierra en busca de oro, mientras contaminan con mercurio y otros metales pesados al agua que beben miles de loretanos.

TE RECOMENDAMOS

NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

lr.pe

Durante el registro, la Fiscalía encontró sistemas de succión con motores de alta potencia y mangueras industriales capaces de alterar el cauce natural de cualquier río en cuestión de días. Antes de ello, al escuchar el sonido de los motores de la autoridad, los sospechosos abandonaron las embarcaciones e ingresaron entre la vegetación, para evitar su captura en flagrancia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las autoridades informaron que este tipo de naves son responsables de la remoción de sedimentos en el fondo de los ríos y del vertido de sustancias tóxicas, lo cual genera un daño irreversible a la biodiversidad acuática y pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

Fuentes de la FEMA indicaron que ya se han iniciado las investigaciones para identificar a los propietarios de las embarcaciones y a los financistas detrás de estas operaciones. Además, que la minería ilegal en la región Loreto viene siendo monitoreada, debido al incremento de reportes sobre dragas que operan en zonas de reserva y cuencas de los ríos.

Notas relacionadas
Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

LEER MÁS
Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

LEER MÁS
Alertan presunto derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto: OEFA inició investigaciones ante posible emergencia ambiental

Alertan presunto derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto: OEFA inició investigaciones ante posible emergencia ambiental

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionan a artista folclórica al esperar fuera de la morgue los restos de su amigo Jhon Leyva: “No hay justicia”

Extorsionan a artista folclórica al esperar fuera de la morgue los restos de su amigo Jhon Leyva: “No hay justicia”

LEER MÁS
Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

LEER MÁS
Padre de estudiante de San Marcos que murió en choque exige justicia: primo de su amigo conducía el vehículo y lo abandonó

Padre de estudiante de San Marcos que murió en choque exige justicia: primo de su amigo conducía el vehículo y lo abandonó

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Crisis ministerial EN VIVO: Denisse Miralles renuncia como primer ministra de José María Balcázar

Sociedad

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

Extorsionan a artista folclórica al esperar fuera de la morgue los restos de su amigo Jhon Leyva: “No hay justicia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis ministerial EN VIVO: Denisse Miralles renuncia como primer ministra de José María Balcázar

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025