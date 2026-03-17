Loreto: incautan embarcaciones con materiales presuntamente destinadas a la minería ilegal

En un operativo en el corazón de Loreto, la Fiscalía Ambiental (FEMA) logró incautar tres embarcaciones presuntamente destinadas a la minería ilegal en los ríos de la Amazonía peruana. Las diligencias se llevaron a cabo en la cuenca del río Nanay, específicamente en áreas críticas de los distritos de Alto Nanay y Iquitos, en la provincia de Maynas, donde los sospechosos huyeron entre el espesor de la selva.

Según informaron las autoridades, las naves estaban diseñadas para degradar el río, removiendo toneladas de tierra en busca de oro, mientras contaminan con mercurio y otros metales pesados al agua que beben miles de loretanos.

TE RECOMENDAMOS NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Durante el registro, la Fiscalía encontró sistemas de succión con motores de alta potencia y mangueras industriales capaces de alterar el cauce natural de cualquier río en cuestión de días. Antes de ello, al escuchar el sonido de los motores de la autoridad, los sospechosos abandonaron las embarcaciones e ingresaron entre la vegetación, para evitar su captura en flagrancia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las autoridades informaron que este tipo de naves son responsables de la remoción de sedimentos en el fondo de los ríos y del vertido de sustancias tóxicas, lo cual genera un daño irreversible a la biodiversidad acuática y pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

Fuentes de la FEMA indicaron que ya se han iniciado las investigaciones para identificar a los propietarios de las embarcaciones y a los financistas detrás de estas operaciones. Además, que la minería ilegal en la región Loreto viene siendo monitoreada, debido al incremento de reportes sobre dragas que operan en zonas de reserva y cuencas de los ríos.