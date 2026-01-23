La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó, en segunda instancia, la multa de 450 UIT (equivalente a S/2.475.000), impuesta a Transportes Flores Hnos. S.R.L. por un accidente ocurrido el 8 de mayo de 2023 en la Carretera Panamericana Sur. El vehículo involucrado, con placa ZAZ-951, regresaba de Ica hacia Lima cuando el conductor superó el tiempo máximo permitido de conducción nocturna. La normativa establece un límite de 4 horas de manejo, con una tolerancia de 30 minutos, pero el conductor estuvo al volante durante 4 horas y 37 minutos, lo que derivó en un desgaste físico y contribuyó directamente al accidente. Con la Resolución N.° 0025-2026/SPC-INDECOPI, la entidad ratificó la sanción impuesta.

El caso se originó a partir de una investigación de oficio realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3, luego de identificar una posible infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a garantizar la seguridad de sus servicios. Tras un proceso administrativo que incluyó fiscalizaciones y la recopilación de información de la Policía Nacional del Perú, la Sutran y el Ministerio Público, se concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones de seguridad y expuso a los pasajeros a un riesgo innecesario.

Indecopi impone millonaria multa a empresa de transporte por poner en riesgo la seguridad de pasajeros

Con esta resolución, el Indecopi reafirma su compromiso con la vigilancia de las normas de seguridad en el transporte interprovincial, con el objetivo de garantizar la protección de los usuarios. La multa de 450 UIT constituye un llamado de atención para las empresas de transporte que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos por la ley, al poner en riesgo la integridad de los pasajeros.

La decisión también resalta la importancia de que las empresas de transporte respeten las jornadas de trabajo de sus conductores, a fin de evitar incidentes relacionados con el agotamiento físico. Este caso no solo sanciona una infracción, sino que sienta un precedente sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de transporte en materia de seguridad de los usuarios. La resolución, que confirma la sanción original, concluye el procedimiento administrativo y destaca el esfuerzo del Indecopi por hacer cumplir las normativas y proteger a la ciudadanía.