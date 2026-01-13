Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Peruanos pueden viajar al exterior solo con su DNI a estos países en el 2026. | Foto: composición LR/ Reniec/Mapa de viajante-Colombia

Llegó el 2026 y cientos de peruanos están entusiasmados por viajar fuera del Perú. Si es tu primera experiencia en el exterior, podrás optar por destinos cercanos que no requerirán trámites. Solo necesitas contar con tu Documento Nacional de Identidad (DNI), que es emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Así también, en esta nota te detallaremos los países que no requieren visa, pero sí pasaporte. Este último documento es fácil de obtener e incluso la entrega suele realizarse el mismo día de la cita tras el pago de S/120,90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

¿Cuáles son los 8 países que permiten el ingreso de peruanos solo con DNI?

Para este 2026, estos destinos pueden ser visitados con motivo turístico solo con tu DNI que debe estar en buenas condiciones. De esta forma, no estarás en la necesidad de presentar visa ni pasaporte, gracias a acuerdos de la Comunidad Andina (CAN).

Bolivia : Se recomienda llevar un boleto de salida o tu plan de viaje.

: Se recomienda llevar un boleto de salida o tu plan de viaje. Colombia : Tendrás que llenar el formulario Check-Mig antes de tu viaje.

: Tendrás que llenar el formulario Check-Mig antes de tu viaje. Ecuador : Te pedirán certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

: Te pedirán certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Argentina : Se recomienda boleto de entrada y salida y declaración jurada en la que expliques el propósito de tu viaje.

: Se recomienda boleto de entrada y salida y declaración jurada en la que expliques el propósito de tu viaje. Brasil : Se recomienda prueba de fondos suficientes y reserva de hotel.

: Se recomienda prueba de fondos suficientes y reserva de hotel. Chile : Demostrar solvencia económica y contar con tarjeta de turismo.

: Demostrar solvencia económica y contar con tarjeta de turismo. Paraguay : Registrar tu ingreso y salida en los puestos de control migratorio y se recomienda prueba de medios económicos y alojamiento

: Registrar tu ingreso y salida en los puestos de control migratorio y se recomienda prueba de medios económicos y alojamiento Uruguay: Se recomienda boleto de salida y dirección de alojamiento.

¿Qué es la TAM?

Al no utilizarse ni visa ni pasaporte, tendrás que contar con la Tarjeta Andina de Migración (TAM), un documento de control migratorio obligatorio que se genera de forma automática durante el control migratorio al entrar o salir de los países andinos: Bolivia, Colombia y Ecuador.

Contiene tus datos personales, así como fechas y lugares de entrada/salida, lo cual ayuda a las autoridades a controlar tu permanencia y conocer tu registro migratorio.

¿Cuáles son los países que permiten el ingreso de peruanos con pasaporte?

Los ciudadanos peruanos pueden viajar a decenas de países del mundo presentando únicamente su pasaporte, sin necesidad de visa.