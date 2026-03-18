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Selección peruana anuncia su primera baja para disputar partidos amistosos: Renzo Garcés fue desconvocado por lesión

La FPF confirma la desconvocatoria del defensor central de Alianza Lima por lesión y se perderá el inicio de la era Menezes.

Renzo Garcés fuera de los partidos amistosos de Perú. Foto: Lr/ATV
Renzo Garcés fuera de los partidos amistosos de Perú. Foto: Lr/ATV

La Federación Peruana de Fútbol emitió un extenso comunicado anunciando la desconvocatoria del defensor Renzo Garcés debido a una lesión. De este modo, el central de Alianza Lima se perderá los partidos amistosos contra Senegal y Honduras. Asimismo, el duelo por Liga 1 contra Juan Pablo II. Es importante destacar que venía anotando goles en el popular club de La Victoria.

Sin duda, baja sensible en la Bicolor, ya que Garcés era pieza clave en defensa y también aportaba goles e incluso lleva tantos en 7 partidos. De este modo, el entrenador Mano Menezes tendrá que mover la pizarra táctica y sustituirlo en su estreno.

Comunicado de la selección peruana.

Comunicado de la selección peruana. Foto: FPF

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¿Qué dice el comunicado de la selección peruana sobre Renzo Garcés?

La FPF sorprendió a todos los hinchas con el anuncio. "La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Renzo Garcés, tras el informe médico enviado por su club, Alianza Lima, y luego de la evaluación realizada por el cuerpo médico de la Bicolor, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras", informó la federación en redes sociales.

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¿Cuándo juega la selección peruana?

Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.

  • Perú vs Senegal
  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Stade de France
  • Perú vs Honduras
  • Fecha: martes 31 de marzo
  • Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Municipal de Butarque.

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¿Qué dijo Mano Menezes sobre el nuevo ciclo de la selección peruana?

"Pensamos construir un equipo competitivo, que los jugadores tengan una buena cualidad técnica. Tenemos que pensar en cómo están desde lo físico. Los jugadores que tienen dinámica e intensidad para jugar 90 minutos, consideramos mucho porque son los principales pilares. Valoramos la disciplina táctica, porque si no hay eso, no vamos a lograr mucho", reveló el estratega en la conferencia de prensa.


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