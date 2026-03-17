A menos de un mes para las elecciones, por Cynthia Cienfuegos

El Perú afronta este año un proceso electoral complejo. En unas elecciones generales sin precedentes, hoy están en carrera 36 partidos políticos, 2.962 candidatos al senado, 5.465 candidatos a diputados y 528 al parlamento andino (portal Revisa Tu Candidato). Sin embargo, muy aparte de esta fragmentación política, el proceso también es complejo por el comportamiento del electorado y por las emociones colectivas que se perciben a menos de un mes de los comicios. Muchos peruanos irán a votar con desconfianza, con desánimo, con miedo o, simplemente, con una profunda desafección.

De acuerdo al último informe del IEP, el 56% de encuestados dijo estar poco o nada interesado en la política, sobre todo en el Perú rural; y el 29% aún no decide su voto. Estas elecciones reflejan la constante desconexión de la clase política con la ciudadanía y sus problemáticas reales. Mientras los mítines se llenan de promesas, diversas zonas en Ayabaca y Huancabamba, en el departamento de Piura, han quedado aisladas por los huaycos y el aumento de los ríos. Según INDECI, ya son 72 el número de fallecidos por las intensas lluvias. ¿Cómo acortar, entonces, la distancia entre el Perú que se dibuja en campaña y el Perú que se vive día a día? Sumemos a esto el voto rural. No olvidemos que heredamos una herida social cuando, en las elecciones de 2021, el discurso del fraude descalificó los votos del sur andino, por ejemplo.

El reto es enorme. Pero el voto es poder, y la información de calidad es clave para tomar mejores decisiones. Preguntémonos qué es lo que nos preocupa del país. Hay problemas que muchos peruanos y peruanas comparten como la inseguridad, la corrupción, la falta de empleo. Pero también hay necesidades que cada territorio atraviesa en su día a día como la crisis del agua, los problemas agrícolas, las violencias sistemáticas contras las infancias en la amazonía, los problemas de educación en las zonas rurales, y un largo etcétera.

Tener claridad sobre estas prioridades, a nivel nacional y a nivel territorial, ayudará a hacer un filtro más directo: no sólo qué proponen los partidos, sino investigar qué relación o conocimiento tienen los candidatos respecto a estos temas: ¿cuentan con experiencia en gestión pública?, ¿cuáles han sido sus principales aportes para dar solución a los problemas que nos aquejan?, ¿desde qué espacios se mueven?, ¿tienen procesos o sentencias? ¿sus propuestas realmente demuestran conocimiento por las realidades diversas de nuestro país?

Esta tarea puede ser titánica, pero la buena noticia es que hoy ya contamos con más herramientas, plataformas y recursos que nos facilitan esa búsqueda. El acto más disruptivo que podemos tener en estas elecciones 2026 no va a venir de alguno de los 36 partidos inscritos, sino de un votante informado, ejerciendo su derecho en medio de un contexto de desconfianza y de crisis democrática.