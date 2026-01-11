Detienen a dos jóvenes que transportaban droga dentro de una mochila en Puno

Dos jóvenes fueron detenidos luego de que se les hallara droga dentro de una mochila mientras se trasladaban en una motocicleta sin placa de rodaje. La intervención fue realizada por efectivos de la Policía en coordinación con la DIVOPUS Juliaca y el COMSEC Sandia. El hecho se produjo la tarde de ayer, sábado 10 de enero, en la carretera Massiapo–Pampa Yanamayo–Sandia, en la selva de Puno.

Los detenidos fueron identificados como Alfredro Vilcapaza Villavicencio, de 20 años, y Franco Orlando Quispe Sili, de 22 años. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta marca Ronco, color negro con rojo, en actitud sospechosa al momento de ser intervenidos por los agentes policiales.

Durante el registro preliminar, en la mochila de Quispe Sili se halló una sustancia blanquecina pulverulenta que, tras la apreciación organoléptica, dio resultado positivo presuntivo para alcaloide de cocaína. El peso aproximado de la droga incautada fue de 900 gramos, lo que constituye un grave indicio de tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, la Policía incautó varios equipos de comunicación: un celular Redmi color celeste y un celular analógico oscuro en poder de Quispe Sili, mientras que Vilcapaza Villavicencio portaba un Samsung Galaxy S25 Ultra con doble IMEI. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico en la región.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal adjunto de la Fiscalía Antidrogas de Juliaca, abogado Mardux Huahuasoncco Caballero. La Policía presume que esta banda, conocida como “Los Paseros de Massiapo”, operaba bajo la modalidad de pase vinculada a micro redes de tráfico, por lo que se investigan las rutas de traslado utilizadas en la selva puneña.