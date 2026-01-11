HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Sociedad

Detienen a dos jóvenes que transportaban droga dentro de una mochila en Puno

Los intervenidos se trasladaban en una motocicleta sin placa. La Policía incautó cerca de un kilo de alcaloide de cocaína y varios celulares.

Los detenidos pertenecerían a la banda “Los Paseros de Massiapo", según la Policía. Foto: PNP
Los detenidos pertenecerían a la banda “Los Paseros de Massiapo", según la Policía. Foto: PNP

Dos jóvenes fueron detenidos luego de que se les hallara droga dentro de una mochila mientras se trasladaban en una motocicleta sin placa de rodaje. La intervención fue realizada por efectivos de la Policía en coordinación con la DIVOPUS Juliaca y el COMSEC Sandia. El hecho se produjo la tarde de ayer, sábado 10 de enero, en la carretera Massiapo–Pampa Yanamayo–Sandia, en la selva de Puno.

Los detenidos fueron identificados como Alfredro Vilcapaza Villavicencio, de 20 años, y Franco Orlando Quispe Sili, de 22 años. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta marca Ronco, color negro con rojo, en actitud sospechosa al momento de ser intervenidos por los agentes policiales. 

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Durante el registro preliminar, en la mochila de Quispe Sili se halló una sustancia blanquecina pulverulenta que, tras la apreciación organoléptica, dio resultado positivo presuntivo para alcaloide de cocaína. El peso aproximado de la droga incautada fue de 900 gramos, lo que constituye un grave indicio de tráfico ilícito de drogas. 

PUEDES VER: Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

lr.pe

Asimismo, la Policía incautó varios equipos de comunicación: un celular Redmi color celeste y un celular analógico oscuro en poder de Quispe Sili, mientras que Vilcapaza Villavicencio portaba un Samsung Galaxy S25 Ultra con doble IMEI. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico en la región. 

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal adjunto de la Fiscalía Antidrogas de Juliaca, abogado Mardux Huahuasoncco Caballero. La Policía presume que esta banda, conocida como “Los Paseros de Massiapo”, operaba bajo la modalidad de pase vinculada a micro redes de tráfico, por lo que se investigan las rutas de traslado utilizadas en la selva puneña.

Notas relacionadas
Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Sociedad

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025