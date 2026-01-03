El partido político Perú Primero presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial (JEE) contra la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral e interferencia indebida en el proceso de las elecciones generales 2026.

Según la denuncia, la magistrada emitió declaraciones públicas en medios de comunicación en las que sostuvo que los impedimentos para postular por delitos de corrupción se mantienen vigentes aun cuando exista rehabilitación judicial. Para Perú Primero, esas afirmaciones desconocen precedentes del propio Tribunal Constitucional y muestran criterio anticipado sobre situaciones electorales que se encuentran en trámite.

"Se ordene el cese inmediato de toda manifestación pública que, directa o indirectamente, interfiera, condicione o pretenda influir, favorezca o perjudique a una organización política o candidato, sobre todo cuando se trate de decisiones sub judice ante los órganos del Sistema de Justicia Electoral", exigen en el documento.

Asimismo, el partido de Vizcarra recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido, en diversas sentencias de amparo, que la rehabilitación judicial restituye plenamente los derechos políticos y que no resulta constitucional aplicar impedimentos perpetuos a ciudadanos rehabilitados.

Luz Pacheco afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular

La presidenta del TC, Luz Pacheco, sostuvo que Mario Vizcarra, postulante a la presidencia y al Senado por Perú Primero, sí enfrentaría impedimentos para participar en las elecciones del 2026 debido a la sentencia por peculado que pesa en su contra. Aunque esta resolución fue consentida y ejecutoriada, la magistrada afirmó que el TC mantiene vigente el criterio que restringe la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción.

En diálogo con Canal N, Pacheco abordó la postura del JNE, que ha defendido el derecho a la participación política.

"El colegiado anterior por mayoría determinó que las personas que han sido condenadas por este tipo de delito, aunque sean rehabilitadas, no pueden participar. En este colegio se han presentado demandas, pero por el delito de terrorismo. Determinados que si están rehabilitadas, sí tienen el derecho", anotó.

En esa línea, precisó que dicho criterio solo se ha aplicado a casos vinculados al delito de terrorismo. No obstante, señaló que no se puede descartar que una eventual demanda permita revisar de manera específica la situación de Vizcarra.

"No me extrañaría que esto llegue al TC, pero en principio declaro que el delito (peculado) estuvo presente en demandas anteriores en las cuales se estableció que no podían postular. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos de acuerdo todos en el magistrado. Si ya fue convalidada la constitucionalidad de una norma debemos respetarla", agregó.