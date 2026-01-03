HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Política

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral por declaraciones sobre impedimentos para postular

La denuncia fue presentada ante el Jurado Electoral Especial y cuestiona que la magistrada Luz Pacheco haya emitido declaraciones públicas mientras se encontraban en trámite tachas contra la candidatura de Mario Vizcarra.

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral. Foto: composición LR
Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral. Foto: composición LR

El partido político Perú Primero presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial (JEE) contra la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral e interferencia indebida en el proceso de las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la denuncia, la magistrada emitió declaraciones públicas en medios de comunicación en las que sostuvo que los impedimentos para postular por delitos de corrupción se mantienen vigentes aun cuando exista rehabilitación judicial. Para Perú Primero, esas afirmaciones desconocen precedentes del propio Tribunal Constitucional y muestran criterio anticipado sobre situaciones electorales que se encuentran en trámite.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Se ordene el cese inmediato de toda manifestación pública que, directa o indirectamente, interfiera, condicione o pretenda influir, favorezca o perjudique a una organización política o candidato, sobre todo cuando se trate de decisiones sub judice ante los órganos del Sistema de Justicia Electoral", exigen en el documento.

Asimismo, el partido de Vizcarra recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido, en diversas sentencias de amparo, que la rehabilitación judicial restituye plenamente los derechos políticos y que no resulta constitucional aplicar impedimentos perpetuos a ciudadanos rehabilitados.

larepublica.pe

PUEDES VER: Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

lr.pe

Luz Pacheco afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular

La presidenta del TC, Luz Pacheco, sostuvo que Mario Vizcarra, postulante a la presidencia y al Senado por Perú Primero, sí enfrentaría impedimentos para participar en las elecciones del 2026 debido a la sentencia por peculado que pesa en su contra. Aunque esta resolución fue consentida y ejecutoriada, la magistrada afirmó que el TC mantiene vigente el criterio que restringe la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción.

En diálogo con Canal N, Pacheco abordó la postura del JNE, que ha defendido el derecho a la participación política.

"El colegiado anterior por mayoría determinó que las personas que han sido condenadas por este tipo de delito, aunque sean rehabilitadas, no pueden participar. En este colegio se han presentado demandas, pero por el delito de terrorismo. Determinados que si están rehabilitadas, sí tienen el derecho", anotó.

En esa línea, precisó que dicho criterio solo se ha aplicado a casos vinculados al delito de terrorismo. No obstante, señaló que no se puede descartar que una eventual demanda permita revisar de manera específica la situación de Vizcarra.

"No me extrañaría que esto llegue al TC, pero en principio declaro que el delito (peculado) estuvo presente en demandas anteriores en las cuales se estableció que no podían postular. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos de acuerdo todos en el magistrado. Si ya fue convalidada la constitucionalidad de una norma debemos respetarla", agregó.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Declaran inadmisible tacha contra candidatura de José Williams por falta de pago de tasa

Declaran inadmisible tacha contra candidatura de José Williams por falta de pago de tasa

LEER MÁS
JNE declara improcedente candidatura de la fiscal Sandra Castro por el Partido Morado

JNE declara improcedente candidatura de la fiscal Sandra Castro por el Partido Morado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Identifican cadáveres del enfrentamiento en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense

Identifican cadáveres del enfrentamiento en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025