La mascota quedó atrapada por dos horas en el acantilado de la Costa Verde a la altura de la playa Los Yuyos. | Foto: composición LR/ Latina

Las imágenes de un perrito generaron preocupación tras verlo varado en medio del acantilado de la Costa Verde en la zona de Barranco. Según imágenes de ‘Arriba mi gente’, la mascota intentó bajar por el cerro, pero quedó atrapada por más de dos horas.

Los veraneantes que se dirigían a la playa Los Yuyos quedaron sorprendidos al ver al animalito sumamente asustado y sin opción para subir, ya que la quebrada es sumamente empinada.

Bomberos llegaron para rescatar al perrito bautizado como “Barranquito”

Al lugar llegaron bomberos de la Estación Nº 13, José Olaya de Chorrillos, para ponerlo en un lugar seguro. El rescatista fue descendiendo lentamente con una soga para evitar poner nervioso al peludito, mientras este lo miraba atentamente, puesto que no tenía opción a escapar porque de lo contrario caería por el pedregal.

Tras varios minutos de trabajo, el bombero logró abalanzarse sobre el canino, que reaccionó de forma violenta y de autodefensa. Afortunadamente, el rescatista pudo neutralizarlo y con ello evitar que termine con mordeduras graves.

Afortunadamente, “Barranquito” tuvo la suerte de ser rescatado y por el momento vivirá con una familia hasta su adopción. Foto: captura de Latina

El perrito, bautizado como “Barranquito”, fue sujetado con un arnés y subido lentamente para no estresarlo. “Es un poco complicado el tema del acantilado. El perro estaba asustado y enfrentarlo de frente se descartó porque solía alejarse por el estado de estrés que presentaba”, señaló el subteniente de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú, Johan Leiva.

“Es parte del trabajo de los bomberos. Sea una persona o un animal, tratamos de tener el profesionalismo que nos caracteriza y hacer un buen trabajo”, remarcó el rescatista.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los bomberos acuden al acantilado de la Costa Verde para salvar a perritos. Muchos de ellos que viven en las calles descienden por el cerro en búsqueda de comida y lamentablemente quedan atrapados entre sus empinadas rocas.

Los veraneantes aplaudieron y agradecieron a los bomberos voluntarios por su esmerado trabajo. Una joven que se encontraba en el lugar decidió darle alojamiento temporal hasta que encuentre una familia que lo desee adoptar.