HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Sociedad

Bombero arriesga su vida para rescatar a perrito atrapado en acantilado de la Costa Verde en Barranco

La mascota bautizada como ‘Barranquito’ se encuentra temporalmente viviendo en una casa hasta que una familia de buen corazón lo desee adoptar. 

La mascota quedó atrapada por dos horas en el acantilado de la Costa Verde a la altura de la playa Los Yuyos.
La mascota quedó atrapada por dos horas en el acantilado de la Costa Verde a la altura de la playa Los Yuyos. | Foto: composición LR/ Latina

Las imágenes de un perrito generaron preocupación tras verlo varado en medio del acantilado de la Costa Verde en la zona de Barranco. Según imágenes de ‘Arriba mi gente’, la mascota intentó bajar por el cerro, pero quedó atrapada por más de dos horas.

Los veraneantes que se dirigían a la playa Los Yuyos quedaron sorprendidos al ver al animalito sumamente asustado y sin opción para subir, ya que la quebrada es sumamente empinada.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

lr.pe

Bomberos llegaron para rescatar al perrito bautizado como “Barranquito”

Al lugar llegaron bomberos de la Estación Nº 13, José Olaya de Chorrillos, para ponerlo en un lugar seguro. El rescatista fue descendiendo lentamente con una soga para evitar poner nervioso al peludito, mientras este lo miraba atentamente, puesto que no tenía opción a escapar porque de lo contrario caería por el pedregal.

Tras varios minutos de trabajo, el bombero logró abalanzarse sobre el canino, que reaccionó de forma violenta y de autodefensa. Afortunadamente, el rescatista pudo neutralizarlo y con ello evitar que termine con mordeduras graves.

PUEDES VER: Vecinos de San Isidro denuncian muerte de al menos 5 perros por envenenamiento en parques y vías principales

lr.pe
Afortunadamente, “Barranquito” tuvo la suerte de ser rescatado y por el momento vivirá con una familia hasta su adopción. Foto: captura de Latina

Afortunadamente, “Barranquito” tuvo la suerte de ser rescatado y por el momento vivirá con una familia hasta su adopción. Foto: captura de Latina

El perrito, bautizado como “Barranquito”, fue sujetado con un arnés y subido lentamente para no estresarlo. “Es un poco complicado el tema del acantilado. El perro estaba asustado y enfrentarlo de frente se descartó porque solía alejarse por el estado de estrés que presentaba”, señaló el subteniente de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú, Johan Leiva.

“Es parte del trabajo de los bomberos. Sea una persona o un animal, tratamos de tener el profesionalismo que nos caracteriza y hacer un buen trabajo”, remarcó el rescatista.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los bomberos acuden al acantilado de la Costa Verde para salvar a perritos. Muchos de ellos que viven en las calles descienden por el cerro en búsqueda de comida y lamentablemente quedan atrapados entre sus empinadas rocas.

Los veraneantes aplaudieron y agradecieron a los bomberos voluntarios por su esmerado trabajo. Una joven que se encontraba en el lugar decidió darle alojamiento temporal hasta que encuentre una familia que lo desee adoptar.

Notas relacionadas
Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

Perro es rescatado en un incendio en casa, pero antes guía a policía a que le ponga su correa en EEUU

LEER MÁS
¿Licencia por la muerte de tu mascota? Congreso propone proyecto que daría hasta tres días de ausencia

¿Licencia por la muerte de tu mascota? Congreso propone proyecto que daría hasta tres días de ausencia

LEER MÁS
Perrito aprende a usar Alexa para escuchar música y emociona a miles de usuarios en EEUU: banda reaccionó a video viral

Perrito aprende a usar Alexa para escuchar música y emociona a miles de usuarios en EEUU: banda reaccionó a video viral

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero: conductores anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero: conductores anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

Al Nassr - Al Hilal EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: transmisión del partido por la Saudi Pro League

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Sociedad

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero: conductores anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Fallece el destacado historiador Nelson Manrique a los 78 años

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025