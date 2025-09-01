Un beagle llamado Jude conquistó a miles en redes sociales gracias a su sorprendente habilidad para usar Alexa y escuchar música en Estados Unidos. Con un tablero de botones diseñado por su dueña, el perrito aprendió a solicitar su propio playlist, lo que demuestra cómo la tecnología puede fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas.

El caso de Jude muestra la inteligencia y adaptabilidad de los perros, pero también cómo la interacción con dispositivos inteligentes abre nuevas formas de comunicación. Lo que comenzó como un simple hábito doméstico terminó por viralizarse y conectar al tierno beagle con una banda musical real.

Así fue el tierno momento del perrito con Alexa [Video]

El momento más conmovedor ocurre cuando el perrito camina hacia su tablero de comunicación, presiona el botón "a música de Jude" y espera a que Alexa inicie la reproducción. Apenas suena la música, el perro salta al sofá y se acomoda para relajarse y disfrutar de su pequeño ritual diario.

Este gesto, que fue captado por una cámara para mascotas, revela cómo Jude repite la acción. Según su dueña, suele hacerlo por la mañana al despertar, mientras ella se prepara para trabajar y también antes de dormir, así que la música es parte esencial de su rutina y bienestar.

¿Cómo fueron las reacciones en redes y de la banda musical Juice?

El video compartido en la cuenta de Instagram @heyjudethebeagle superó rápidamente el millón de reproducciones, acompañado de comentarios de usuarios sorprendidos por la inteligencia del perro para "hablar" con tableros.

La historia dio un giro inesperado cuando Alexa confundió el comando de Jude y en lugar de su lista habitual reprodujo música de la banda Juice. Este error terminó acercando a la dueña a un nuevo estilo musical que le gustó aún más, y llamó la atención de los propios integrantes del grupo, quienes celebraron la anécdota, comenzaron a seguir a la cuenta del beagle en Instagram y agradecieron la inesperada exposición de sus canciones.