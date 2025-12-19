No existe proyecto ley en el Congreso que busca eliminar "S/30.000 de sueldo a congresistas y destinarlo a Beca 18"

LO FALSO:

LO ÚLTIMO: proponen eliminar los 30 mil soles mensuales de los congresistas por pésimo desempeño. El dinero va a ser destinado a jóvenes que puedan estudiar y terminar una carrera. ¿Estás de acuerdo?

LO VERDADERO:

No existe evidencia de que un grupo congresal, parlamentario o movimiento civil haya presentado un proyecto ley para desviar los ingresos de los representantes del Poder Legislativo al programa Beca 18.

Los posteos publicados por ciertas páginas utilizan el engaño para obtener alcance y viralidad, luego cambian el enfoque a supuestos.

Nota: las páginas que se encomiendan a estos bulos juegan en contra del derecho a la información de las personas. El área de investigación del Verificador identificó que estos supuestos medios de comunicación publican en sus muros, al principio, redacciones afirmando la falsedad, para luego de obtener viralidad, cambiando totalmente su enfoque por supuestos, como "miles de peruanos" o "el pueblo exige". Tenga cuidado.

El 16 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu), reconoció que el presupuesto de S/50 millones para la función del programa Beca 18, solo ayudará a 2.000 becados, una expectativa triste y lejana de los 20.000 que se anunció en un principio en el gobierno de Dina Boluarte y que se mantiene en el régimen continuista de José Jerí.

En el contexto de esta crisis de la educación superior peruana, se ha viralizado por redes sociales que, supuestamente, un proyecto ley llegó al Congreso con la consigna de eliminar el presunto sueldo de S/30.000 a los congresistas y enviar todo el monto al programa Beca 18. No obstante, se trata de una narrativa falsa.

Viveza. Página cambia la descripción del posteo e imagen para no dejar huellas de su mal actuar. Foto: capturas de pantalla

Al momento de la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 6.600 reacciones, 1.600 comentarios y fue 863 veces compartido por distintos usuarios por sus muros, conversaciones personales u otras plataformas.

Congreso no registra proyecto ley con dicha propuesta

Para contrastar la información, aplicamos una búsqueda de palabras clave con la frase: "enviar + sueldos + congresistas + programa + Beca + 18" en la página del Congreso de la República, en la sección de Proyectos Ley. Los resultados arrojaron que no existe ningún proyecto ley enviado por alguna bancada o movimiento ciudadano al Poder Legislativo peruano.

En tal sentido, realizamos otra búsqueda de palabras clave con la frase "proponen + eliminar + sueldo + de + congresistas + para + financiar + Beca + 18", pero no encontramos resultado alguno sobre notas de prensa de medios de comunicación, agrupaciones civiles, organismos estatales o figuras públicas. Solo encontramos publicaciones similares al bulo en cuestión.

Conclusión

No existe proyecto ley que busque retirar el sueldo de los congresistas para remitir los ingresos al fondo Pronabec, que actualmente se encuentra en una crisis de financiación del programa Beca 18, que solo podrá cubrir los gastos universitarios de 2.000 jóvenes. También identificamos que páginas de Facebook publican la desinformación para, luego de unas horas, cambiar el enfoque a supuestos, lo que aplica a acciones antiéticas y vulneran la libertad de información. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.