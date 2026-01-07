Voraz incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas reconstruidas en el Callao

Al menos 10 familias perdieron todas sus pertenencias en el Asentamiento Humano Tiwinzaa en el Callao, tras un voraz incendio que redujo a cenizas sus viviendas por segunda vez. El siniestro ocurrió en la madrugada, alrededor de las 1:30 a. m., y se necesitó varias unidades de bomberos para controlarlo.

Las familias perdieron todas sus pertenencias tras el incendio en las viviendas del Asentamiento Humano, construidas en su mayoría de material rústico (tripley y calamina).

TE RECOMENDAMOS JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Bomberos atendieron voraz incendio en el AA. HH. Tiwinza, Callao

Al menos una decena de familias quedaron desamparadas tras el siniestro que, por segunda vez, destruyó sus hogares. Desde la madrugada, las llamas devoraron todo a su paso y los bomberos debieron usar 10 unidades para controlarlo.

Vecinos de la zona indicaron que el incendio podría haberse ocasionado por un cortocircuito a causa de un poste en la zona. "Esos postes que nos ponen son de fibra inflamable, la primera vez fue lo mismo, ese poste se cayó y se quemaron todas las casas por culpa de ese poste y nos siguen poniendo ese poste. Es ilógico que nos pongan algo inflamable", indicó

Larry Linch, operador de la Municipalidad del Callao, estuvo en la zona afectada e indicó que se desconoce cuál ha sido el inicio del incendio, pero que se sabe que "hay una serie de conexiones de electrificación clandestina que podría haber originado el incendio".