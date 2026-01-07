HOYSuscripcion LR Focus

Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Sociedad

Voraz incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas reconstruidas en el Callao

Personal de la Municipalidad del Callao y vecinos del asentamiento humano Tiwinza indicaron que el siniestro habría sido ocasionado por un cortocircuito.

El voraz incendio redujo a cenizas 10 casas.
El voraz incendio redujo a cenizas 10 casas. | Foto: composición LR/ COEN/ INDECI

Al menos 10 familias perdieron todas sus pertenencias en el Asentamiento Humano Tiwinzaa en el Callao, tras un voraz incendio que redujo a cenizas sus viviendas por segunda vez. El siniestro ocurrió en la madrugada, alrededor de las 1:30 a. m., y se necesitó varias unidades de bomberos para controlarlo.

Las familias perdieron todas sus pertenencias tras el incendio en las viviendas del Asentamiento Humano, construidas en su mayoría de material rústico (tripley y calamina).

Bomberos atendieron voraz incendio en el AA. HH. Tiwinza, Callao

Al menos una decena de familias quedaron desamparadas tras el siniestro que, por segunda vez, destruyó sus hogares. Desde la madrugada, las llamas devoraron todo a su paso y los bomberos debieron usar 10 unidades para controlarlo.

Vecinos de la zona indicaron que el incendio podría haberse ocasionado por un cortocircuito a causa de un poste en la zona. "Esos postes que nos ponen son de fibra inflamable, la primera vez fue lo mismo, ese poste se cayó y se quemaron todas las casas por culpa de ese poste y nos siguen poniendo ese poste. Es ilógico que nos pongan algo inflamable", indicó

Larry Linch, operador de la Municipalidad del Callao, estuvo en la zona afectada e indicó que se desconoce cuál ha sido el inicio del incendio, pero que se sabe que "hay una serie de conexiones de electrificación clandestina que podría haber originado el incendio".

Los bomberos utilizaron 10 unidades para controlar el siniestro. Foto: CGBVP

