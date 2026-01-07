HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lluvias de verano afectarán la costa peruana hasta el 13 de enero:Senamhi emite alerta en Lima y 6 regiones

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente advierte que las precipitaciones estarán asociadas al aumento de humedad y al desplazamiento de nubosidad desde la sierra, con mayor incidencia entre el 9 y 11 de enero.

Senamhi eite alerta hasta el 13 de enero por lluvias de verano
Senamhi eite alerta hasta el 13 de enero por lluvias de verano | Archivo La República

La costa peruana registrará episodios de lluvias de verano hasta el próximo 13 de enero, según anunció el Senamhi a través de sus canales principales. Este fenómeno responde principalmente al inicio de la temporada de lluvias en la sierra, que favorece el transporte de nubosidad y humedad hacia las zonas costeras.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), si bien se esperan lluvias en durante el atardecer, la noche y la madrugada, también se mantendrán periodos de brillo solar, sobre todo hacia el mediodía.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

Los episodios más significativos podrían presentarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana. Según el Senamhi, el periodo de mayor impacto está previsto entre el 9 y 11 de enero, días en los que también se espera una mayor cobertura nubosa a lo largo de la jornada.

Al respecto, la especialista en predicción meteorológica de la institución, Janet Huamán, explicó que este fenómeno está directamente relacionado con la estacionalidad. “La temporada de lluvias ya se ha iniciado y con ello las precipitaciones en el sector de la sierra son mucho más frecuentes. Estas favorecen el transporte de nubosidad y humedad hacia la costa, lo que se refleja en las conocidas lluvias de verano”, señaló.

Huamán precisó que estos eventos ya se registraron entre el domingo y lunes últimos, y que se esperan nuevos episodios, aunque de manera intermitente, hasta el 13 de enero.

El Senamhi detalló que los avisos meteorológicos N.° 003 y N.° 005, referidos a precipitaciones en la sierra, contemplan un nivel de alerta naranja (nivel 4), el cual abarca gran parte del sector andino, desde el norte hasta el sur del país. “En enero, las precipitaciones suelen ser más frecuentes, por eso estamos emitiendo nuestros avisos con anticipación para alertar a la población y a las autoridades”, explicó la especialista.

Impacto previsto en Lima Metropolitana

Respecto a Lima Metropolitana, Huamán indicó que la capital también reúne las condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias de verano. En cuanto a los acumulados estimados, señaló que, de manera preliminar, se esperan valores que podrían oscilar entre 0.5 y 2 milímetros, especialmente en distritos del este y norte de Lima, aunque también podría haber influencia en zonas del sur y cercanas al litoral.

Finalmente, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, como sus avisos meteorológicos y notas de prensa, para adoptar las medidas preventivas correspondientes frente a las lluvias de verano.

