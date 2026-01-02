Nueva app del Senamhi te dice el clima, el nivel de ríos y el estado del mar en tiempo real
'Senamhi Perú Móvil' incluye avisos meteorológicos, alertas hidrometeorológicas y riesgos climáticos. La aplicación es gratuita y está disponible para Android e iOS.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Perú (Senamhi) lanzó su aplicación móvil ‘Senamhi Perú Móvil’, una herramienta gratuita para consultar el pronóstico del tiempo en tiempo real desde el celular. La app reúne datos meteorológicos e hidrológicos por localidades, como temperaturas, lluvias, nivel de ríos, estado del mar y alertas, en un solo espacio digital.
El aplicativo está disponible para Android e iOS y funciona como un visor directo de condiciones climáticas actualizadas por especialistas. Su propuesta es práctica: ayudar a los usuarios a decidir si viajan, salen en familia o reorganizan planes ante cambios repentinos del clima, especialmente en días de alta afluencia turística o rutas con riesgo por lluvias y crecida de ríos.
La aplicación permite a los usuarios que revisen los pronósticos, facilitando la planificación de salidas y viajes. Foto: captura.
¿Cómo funciona la app del Senamhi?
La app organiza la información en secciones.
- En Clima se pueden revisar los avisos meteorológicos
- En Hidro, las alertas hidrometeorológicas
- En Temperaturas, los registros de mínimas por zonas
- En Agro, los riesgos climáticos que impactan a la agricultura, un tema sensible en temporada de lluvias en la sierra.
También permite ver el clima actual según la ubicación del usuario desde la pestaña Inicio.
La aplicación también muestra distintos datos, como los riesgos climáticos que impactan a la agricultura. Foto: captura.
Avisos meterológicos del Senamhi
Aunque el lanzamiento se da en pleno inicio del 2026, el contexto climático en el país sigue complejo. El Senamhi mantiene vigentes alertas por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra, con episodios de granizo y aumento del caudal de ríos en varias regiones.
La aplicación no reemplaza la necesidad de un sistema de respuesta ante emergencias, pero sí agiliza el acceso a la data climática oficial, que ahora llega sin intermediarios al usuario final.
