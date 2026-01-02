HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash
Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     
Sociedad

Nueva app del Senamhi te dice el clima, el nivel de ríos y el estado del mar en tiempo real

'Senamhi Perú Móvil' incluye avisos meteorológicos, alertas hidrometeorológicas y riesgos climáticos. La aplicación es gratuita y está disponible para Android e iOS.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi) lanza ‘Senamhi Perú Móvil’, app gratuita para consultar pronósticos del tiempo en tiempo real desde dispositivos móviles.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi) lanza ‘Senamhi Perú Móvil’, app gratuita para consultar pronósticos del tiempo en tiempo real desde dispositivos móviles. | La República. | Daniela Orellana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Perú (Senamhi) lanzó su aplicación móvil ‘Senamhi Perú Móvil’, una herramienta gratuita para consultar el pronóstico del tiempo en tiempo real desde el celular. La app reúne datos meteorológicos e hidrológicos por localidades, como temperaturas, lluvias, nivel de ríos, estado del mar y alertas, en un solo espacio digital.

El aplicativo está disponible para Android e iOS y funciona como un visor directo de condiciones climáticas actualizadas por especialistas. Su propuesta es práctica: ayudar a los usuarios a decidir si viajan, salen en familia o reorganizan planes ante cambios repentinos del clima, especialmente en días de alta afluencia turística o rutas con riesgo por lluvias y crecida de ríos.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La aplicación permite a los usuarios que revisen los pronósticos, facilitando la planificación de salidas y viajes. Foto: captura.

La aplicación permite a los usuarios que revisen los pronósticos, facilitando la planificación de salidas y viajes. Foto: captura.

PUEDES VER: Nueva app del Senamhi te dice el clima, el nivel de ríos y el estado del mar en tiempo real

lr.pe

¿Cómo funciona la app del Senamhi?

La app organiza la información en secciones.

  • En Clima se pueden revisar los avisos meteorológicos
  • En Hidro, las alertas hidrometeorológicas
  • En Temperaturas, los registros de mínimas por zonas
  • En Agro, los riesgos climáticos que impactan a la agricultura, un tema sensible en temporada de lluvias en la sierra.

También permite ver el clima actual según la ubicación del usuario desde la pestaña Inicio.

La aplicación también muestra distintos datos, como los riesgos climáticos que impactan a la agricultura. Foto: captura.

La aplicación también muestra distintos datos, como los riesgos climáticos que impactan a la agricultura. Foto: captura.

PUEDES VER: Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

lr.pe

Avisos meterológicos del Senamhi

Aunque el lanzamiento se da en pleno inicio del 2026, el contexto climático en el país sigue complejo. El Senamhi mantiene vigentes alertas por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra, con episodios de granizo y aumento del caudal de ríos en varias regiones.

La aplicación no reemplaza la necesidad de un sistema de respuesta ante emergencias, pero sí agiliza el acceso a la data climática oficial, que ahora llega sin intermediarios al usuario final.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Año Nuevo 2026 con mañanas frescas y sol en Lima: así estará el clima del 1 al 4 de enero, según Senamhi

Año Nuevo 2026 con mañanas frescas y sol en Lima: así estará el clima del 1 al 4 de enero, según Senamhi

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS
Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Estas son las regiones del Perú menos expuestas ante un sismo y las que enfrentan mayor riesgo, según IGP

Estas son las regiones del Perú menos expuestas ante un sismo y las que enfrentan mayor riesgo, según IGP

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025