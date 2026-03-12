La nueva guerra: víctimas económicas, por Diego García-Sayán

Ya se está viendo que los ataques con misiles y drones en la guerra contra Irán han tenido impacto. Y golpean ya a todo el mundo. Si algunos no lo han “sentido” en nuestra región… ya se sentirá. Entre otros: se ha interrumpido el flujo comercial a través de uno de los centros neurálgicos más importantes de la economía mundial. Ha quedado paralizado gran parte del tráfico marítimo y aéreo que transporta mercancías entre Asia y Europa.

Como lo reportó el Washington Post este domingo 8, a medida que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su segunda semana, las víctimas económicas de la guerra se extienden mucho más allá de los envíos de petróleo y gas natural que normalmente transitan por el estrecho de Ormuz. El cierre de varios aeropuertos internacionales en la zona de conflicto, incluido el más transitado del mundo (Dubái), ha paralizado casi una quinta parte de la capacidad mundial de transporte aéreo de mercancías, interrumpiendo los envíos de productos electrónicos de consumo, productos farmacéuticos y metales preciosos.

El impacto, pues, es ya global. De hecho, esta guerra, iniciada por EE. UU. e Israel, está afectando a las economías de Europa y Asia con más fuerza y rapidez que a la de Estados Unidos. Europa y Asia dependen en gran medida de las importaciones de energía, lo que por sí solo las hace más vulnerables.

FMI: Impacto de las ondas de guerra

M. Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha precisado que «al estar geográficamente más cerca de las hostilidades, Europa y Asia también son más vulnerables a las ondas de choque de la guerra».

Eso no significa que los estadounidenses vayan a salir indemnes. El galón de gasolina ya subió de US$ 2,98 por galón a US$ 3,41. Y la agricultura, por su lado, se enfrenta ya a costos mucho más elevados en insumos esenciales para los cultivos. Europa también “tocada”: cierre de la producción de gas natural licuado de QatarEnergy tras los bombardeos en ese país. Y los demás países del Golfo ya están sintiendo la pegada.

Y, por supuesto, el impacto global. Que “lloverá” también sobre América Latina. El tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz —por donde pasa el 20% del petróleo mundial— ha descendido un 90 % con respecto a los niveles anteriores a la guerra. Eso impactará globalmente en los precios de la gasolina en los países importadores, como es el caso del Perú.

Transporte aéreo: en primera línea

Hasta ahora, el transporte aéreo de mercancías se ha visto más afectado que el transporte marítimo. En medio de los intensos bombardeos con misiles, drones y aviones, varios países, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait, Irak e Irán, cerraron su espacio aéreo. Se ha reanudado un número limitado de vuelos desde la región, lo que supone una fuerte reducción de la capacidad de carga.

Por cada semana que se suspenden los envíos aéreos, las compañías de transporte de mercancías necesitarán al menos una semana y media para ponerse al día, según Oscar de Bok, director general de DHL Global Forwarding, que transporta más de 2 millones de toneladas de carga aérea al año.

La brecha entre la capacidad de carga aérea disponible y la demanda ya está provocando retrasos en el transporte de mercancías en el sudeste asiático y China, según explicó el martes a los inversores Stefan Paul, director ejecutivo de Kuehne + Nagel Management, gigante suizo de la logística. La situación emergente es «similar a la de la época del covid», remarcó.

Los aviones de carga siguen volando entre Asia y Europa. Sí. Pero los vuelos que normalmente harían escala en Dubái o Catar deben tomar rutas indirectas que requieren llevar más combustible, lo que erosiona aún más la capacidad de carga. Y está afectando ya las tarifas.

Los aviones procedentes de China y otras partes del norte de Asia deben volar por una «ruta meticulosa» y “barroca” sobre países como Turkmenistán, sorteando el campo de batalla iraní al sur y el espacio aéreo ruso prohibido al norte, según Brian Bourke, director comercial de SEKO Logistics en Chicago.

En eso estamos en esta guerra “regional”, con impactos globales.