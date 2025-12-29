HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tres policías son condenados por abuso de autoridad tras agredir a ciudadanos en San Juan de Lurigancho: pagarán reparación civil de S/44.000

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial comprobó que las detenciones fueron arbitrarias y sin justificación legal, con agresiones durante el traslado.

Tres policías fueron condenados a un año de prisión suspendida tras detener arbitrariamente a ciudadanos en SJL.
Tres policías fueron condenados a un año de prisión suspendida tras detener arbitrariamente a ciudadanos en SJL. | Andina

Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron sentenciados por abuso de autoridad tras comprobarse que detuvieron de manera arbitraria y agredieron físicamente a cuatro ciudadanos en la Comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2021 y fue acreditado por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

El fallo judicial impuso un año de prisión suspendida a los policías Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. Asimismo, deberán pagar una reparación civil de S/ 44.000 a favor de las víctimas: Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

lr.pe

Fiscalía argumentó que ciudadanos fueron intervenidos sin justificación legal

Según la investigación fiscal, a cargo del fiscal adjunto Rubén Anicama Medina, los ciudadanos fueron intervenidos sin justificación legal y posteriormente golpeados durante su traslado y permanencia en la dependencia policial.

Además, los agentes omitieron registrar la detención, manteniéndolos retenidos de forma irregular hasta la madrugada del día siguiente.

PUEDES VER: Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

lr.pe

¿Qué sanciones recibe un policía por abuso de autoridad en el Perú?

En el Perú, el delito de abuso de autoridad está tipificado en el artículo 376 del Código Penal y se aplica a todo funcionario o servidor público, incluidos los efectivos policiales, que, abusando de su cargo, cometen actos arbitrarios en perjuicio de terceros. La norma establece una pena de hasta tres años de prisión o, de manera alternativa, la prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para ejercer función pública, sanción que queda a criterio del juez según la gravedad del hecho.

En la práctica judicial, la pena no siempre implica cárcel efectiva. Cuando no existen agravantes ni antecedentes, los jueces suelen imponer prisión suspendida; sin embargo, si el abuso de autoridad va acompañado de violencia, lesiones u otras vulneraciones graves de derechos fundamentales, el caso puede derivar en delitos más graves, lo que eleva considerablemente la sanción penal y puede conllevar varios años de prisión efectiva.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 25.000 peruanos extorsionados y casi 7 homicidios por día, así cierra este 2025

Más de 25.000 peruanos extorsionados y casi 7 homicidios por día, así cierra este 2025

LEER MÁS
Dos hermanos se enfrentan a balazos por dinero en Barranca y uno pierde la vida

Dos hermanos se enfrentan a balazos por dinero en Barranca y uno pierde la vida

LEER MÁS
Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali atacado por sicarios, falleció tras 14 días del atentado

Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali atacado por sicarios, falleció tras 14 días del atentado

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025