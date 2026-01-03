Juliaca: autoridades investigan hallazgo de hombre sin vida cerca de un colegio

El hallazgo de una persona sin vida, con indicios de violencia, conmocionó a los vecinos de Juliaca, quienes tras percatarse de la situación dieron aviso a las autoridades. El caso se registró el último viernes 2 de enero en el jirón Federico Villarreal, en la urbanización Tambopata II Etapa, a pocas cuadras de una institución educativa secundaria.

La Policía mantiene abiertas varias hipótesis y no descarta que se trate de un hecho violento, debido a las circunstancias en que fue encontrado el cadáver. El cuerpo fue encontrado en posición ventral, detrás de un tráiler de carga y cerca de un área con agua acumulada por las lluvias.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Juliaca recordará a las 18 víctimas de las protestas contra Dina Boluarte con un paseo simbólico de ataúdes

Testigos indicaron que presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza, además de otros signos de violencia. Esta situación reforzó la sospecha de que la víctima habría sido atacada, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades.

Investigaciones de la PNP

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, el fiscal de turno y personal de medicina legal para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección preliminar se constató la presencia de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que hace presumir que la agresión se habría cometido con un objeto punzocortante por personas aún no identificadas.

Posteriormente, el fallecido fue identificado como Juan Mamani Quispe (34). Sus restos fueron trasladados a la morgue central de la urbanización La Capilla para la necropsia de ley.

Las investigaciones continúan y buscan esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades informaron que se trabaja en diversas líneas de investigación, incluyendo la participación de terceros.

Vecinos exigen mayor seguridad

Ante este nuevo episodio de inseguridad, los vecinos de la zona exigieron mayor patrullaje policial. Indicaron que en las últimas semanas se han registrado diversos hechos delictivos en la urbanización, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad. La comunidad espera que se refuercen las acciones de prevención.