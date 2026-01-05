HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Matrícula escolar 2026: conoce la lista de colegios con inscripción digital del Minedu y desde cuándo inicia el proceso

Los padres podrán acceder a una plataforma virtual para verificar la disponibilidad de cupos y colegios participantes en tiempo real. Sin embargo, la modalidad solo incluye colegios de 20 UGEL de seis regiones del Perú.

Matrícula escolar 2026: conoce la lista de colegios con inscripción digital del Minedu y desde cuándo inicia el proceso | Foto: Carlos Contreras Merino/La República.

El Ministerio de Educación (Minedu) incorporó nuevamente la modalidad de inscripción digital para facilitar el proceso de matrícula escolar 2026 en colegios públicos para miles de familias que buscan una vacante escolar. Ahora, desde una plataforma virtual, los padres y apoderados podrán consultar desde cualquier dispositivo con acceso a internet en tiempo real qué instituciones educativas participan en este sistema, así como verificar la disponibilidad de cupos según el grado y la ubicación del colegio.

Sin embargo, este mecanismo estará disponible solo en determinadas UGEL y regiones del país, principalmente en Lima Metropolitana, Callao y algunas zonas de Arequipa, Tacna, Moquegua, mientras que en el resto del territorio el proceso se realizará de manera presencial.

PUEDES VER: Matrícula escolar digital 2026: fechas clave y pasos para inscribir a tu hijo en colegios públicos

Colegios con inscripción digital en Lima Metropolitana y Callao

Los padres de familia preocupados en la matrícula de sus menores pueden consultar si el colegio de su interés está incluido en la modalidad virtual a través del portal oficial del Minedu www.matriculadigital.pe, donde también podrán conocer en qué grados hay vacantes disponibles. La plataforma es de acceso libre y no requiere crear cuentas ni subir documentos.

  • En Lima Metropolitana, 35 colegios UGEL 1, 22 de UGEL 2, 17 de UGEL 3, 31 de UGEL 4, 24 de UGEL 5, 30 de UGEL 6 y 12 de UGEL 7
  • En Callao, 13 colegios de UGEL Ventanilla y 13 del DRE Callao
  • Lima Provincias: 11 de UGEL 8 – Cañete, 7 de UGEL 9 – Huaura, 7 de UGEL 10 – Huaral, 5 de UGEL 15 – Huarochirí y 9 de UGEL 16 – Barranca
  • Arequipa: 3 de UGEL La Joya, 7 de UGEL Arequipa Sur y 8 de UGEL Arequipa Norte
  • Moquegua: 5 de UGEL Ilo y 6 de UGEL Mariscal Nieto
  • Tacna: 17 de UGEL Tacna.

 ¿Cuándo inicia la matrícula digital?

Según el cronograma del proceso de matrícula digital, establecido por el Minedu, el proceso de inscripción digital inicia el 19 de enero y culmina el 6 de marzo. Durante este periodo, los padres podrán inscribir a sus hijos al colegio de su preferencia, siempre que se encuentre en cualquiera de las 20 UGEL que forman parte de esta modalidad.

Para las instituciones de las 205 UGEL que no están incluidas en la lista, la matrícula será presencial, con el mismo plazo de inicio y cierre.

