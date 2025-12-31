Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero para trámite y entrega de DNI electrónico

Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero en regiones del país | Composición LR | Reniec

Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero en regiones del país | Composición LR | Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una atención especial a nivel nacional durante los días viernes 2 y sábado 3 de enero, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el trámite y la entrega del DNI electrónico, además de otros servicios registrales en el inicio del año 2026.

Esta medida está dirigida principalmente a los usuarios de regiones, quienes podrán acudir a oficinas registrales, agencias y puntos de atención habilitados, de acuerdo con un cronograma oficial emitido a través de sus canales principales. La atención se realizará en diversas localidades, y busca descongestionar la demanda acumulada durante las fiestas de fin de año.

Atención Reniec ese 2 de enero de 2026

Durante el viernes 2 de enero, Reniec atenderá en oficinas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

El horario general de atención para este día será de 8.45 a.m. a 4.45 p.m. en oficinas registrales (OR), agencias (AG), puntos de atención permanente (PAP) y oficinas registrales auxiliares (ORA). En el caso de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el horario iniciará a las 08:30 a.m.

Viernes 3 de enero: jornada será de medio día en oficinas habilitadas por Reniec

Para el sábado 3 de enero, Reniec continuará con la atención especial en las mismas regiones y tipos de oficinas, aunque con un horario reducido. La atención se realizará entre las 8.15 a.m. y las 12.45 p.m., dependiendo del local.

Durante esta jornada se mantendrán los servicios de trámite y entrega de DNI, así como certificaciones y atenciones de registro civil en las sedes donde corresponda. Los Centros MAC también participarán e iniciarán desde las 8.30 a.m. Reniec precisó que la disponibilidad de servicios puede variar según el tipo de oficina, por lo que recomendó a los usuarios verificar previamente si el local al que acudirán cuenta con el trámite requerido.

Para conocer el detalle de las oficinas y los servicios que prestarán puedes ingresar al siguiente LINK proporcionado por la Reniec.

Pagos y consideraciones para los usuarios

La entidad recordó que los pagos realizados durante fines de semana o feriados deben efectuarse exclusivamente por Yape o Agente BCP, siempre previa generación del ticket de pago.

Este requisito es indispensable para ser atendido en las oficinas habilitadas.“Si realizas tus pagos en fin de semana o feriado, hazlo por Yape. Importante: los pagos en Yape o Agente BCP se realizan previa generación de ticket”, informó la institución en su comunicación oficial.

