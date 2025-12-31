HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero para trámite y entrega de DNI electrónico

La jornada extraordinaria permitirá a los ciudadanos de diversas regiones del país realizar trámites, recojos y otros servicios registrales en oficinas habilitadas por Reniec. Conoce las oficinas que estarán abiertas tras Año Nuevo.

Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero en regiones del país
Reniec tendrá atención especial el 2 y 3 de enero en regiones del país | Composición LR | Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una atención especial a nivel nacional durante los días viernes 2 y sábado 3 de enero, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el trámite y la entrega del DNI electrónico, además de otros servicios registrales en el inicio del año 2026.

Esta medida está dirigida principalmente a los usuarios de regiones, quienes podrán acudir a oficinas registrales, agencias y puntos de atención habilitados, de acuerdo con un cronograma oficial emitido a través de sus canales principales. La atención se realizará en diversas localidades, y busca descongestionar la demanda acumulada durante las fiestas de fin de año.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

lr.pe

Atención Reniec ese 2 de enero de 2026

Durante el viernes 2 de enero, Reniec atenderá en oficinas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

El horario general de atención para este día será de 8.45 a.m. a 4.45 p.m. en oficinas registrales (OR), agencias (AG), puntos de atención permanente (PAP) y oficinas registrales auxiliares (ORA). En el caso de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el horario iniciará a las 08:30 a.m.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

lr.pe

Viernes 3 de enero: jornada será de medio día en oficinas habilitadas por Reniec

Para el sábado 3 de enero, Reniec continuará con la atención especial en las mismas regiones y tipos de oficinas, aunque con un horario reducido. La atención se realizará entre las 8.15 a.m. y las 12.45 p.m., dependiendo del local.

Durante esta jornada se mantendrán los servicios de trámite y entrega de DNI, así como certificaciones y atenciones de registro civil en las sedes donde corresponda. Los Centros MAC también participarán e iniciarán desde las 8.30 a.m. Reniec precisó que la disponibilidad de servicios puede variar según el tipo de oficina, por lo que recomendó a los usuarios verificar previamente si el local al que acudirán cuenta con el trámite requerido.

Para conocer el detalle de las oficinas y los servicios que prestarán puedes ingresar al siguiente LINK proporcionado por la Reniec.

Pagos y consideraciones para los usuarios

La entidad recordó que los pagos realizados durante fines de semana o feriados deben efectuarse exclusivamente por Yape o Agente BCP, siempre previa generación del ticket de pago.

Este requisito es indispensable para ser atendido en las oficinas habilitadas.“Si realizas tus pagos en fin de semana o feriado, hazlo por Yape. Importante: los pagos en Yape o Agente BCP se realizan previa generación de ticket”, informó la institución en su comunicación oficial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS
Taxista llamado Papanoel quiere cambiar su nombre tras burlas constantes: “Me siento triste"

Taxista llamado Papanoel quiere cambiar su nombre tras burlas constantes: “Me siento triste"

LEER MÁS
Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra a pocas horas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra a pocas horas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

LEER MÁS
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inca Rail durante investigación

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inca Rail durante investigación

LEER MÁS
Incendio en almacén de colchones en Villa El Salvador moviliza múltiples unidades de bomberos

Incendio en almacén de colchones en Villa El Salvador moviliza múltiples unidades de bomberos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Sociedad

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025